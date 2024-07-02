Каким бы ни был исход парламентских выборов, у Франции "больше нет политических сил способных проводить повестку в национальных интересах страны, - Эммануэль Леруа, президент "Института 1717"

Альянс "Вместе" президента Эммануэля Макрона был практически уничтожен ультраправой партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре внеочередных выборов в законодательные органы Франции. Прогнозы относительно исхода второго тура, который состоится 7 июля, говорят о том, что коалиция Макрона потеряет места в Национальном собрании.

Каким бы ни был исход парламентских выборов, у Франции "больше нет политических сил способных проводить повестку в национальных интересах страны, - Эммануэль Леруа, президент "Института 1717" (На снимке обрушение шпиля собора Нотр-Дам во время пожара. Париж, 15 апреля 2019 года)

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Каким бы ни был исход парламентских выборов, сегодня у Франции "больше нет политических сил способных проводить повестку в национальных интересах страны, - заявил в интервью РИА Новости Эммануэль Леруа, президент "Института 1717", призывающего к созданию нового франко-российского альянса.

Он подчеркнул, что, вполне возможно, в ближайшее воскресенье правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен не получит абсолютного большинства, необходимого для управления страной, что приведет к "объективно неконтролируемой ситуации".

"Без абсолютного большинства страна не сможет управляться должным образом, и мы, вероятно, будем наблюдать кризисную ситуацию, которая полностью поставит Францию на колени на международной политической арене", - отметил французский политолог.

"Сегодня Эммануэль Макрон делает ставку на то, чтобы использовать победу этой партии [RN] так, чтобы создать ситуацию политического хаоса во Франции", - считает Леруа.

По словам премьер-министра Франции Габриэля Атталя, центристская коалиция Макрона снимет с выборов около 60 своих кандидатов, чтобы у других претендентов появился шанс победить "Национальное объединение". Но это может оказаться не более чем "витриной", считает Лерой.

Аналитик отметил, что независимо от того, какой курс выберет Франция - правый или левый, — это не изменит сути проблемы А проблема заключаются в том, что Франция Эммануэля Макрона, "стоявшая в первых рядах жаждущих ввязаться в конфликт на Украине, лишь бы помочь Киеву разрушить Россию", имеет феноменальную задолженность.

"Напомню, что официальный государственный долг Франции составляет 3 000 миллиардов евро, и эта сумма абсолютно безвозвратна", - подчеркнул бывший советник Марин Ле Пен. По мнению Леруа, потенциально позволив Жордану Барделлу возглавить французское правительство, Макрон может подставить президента "Национального объединения" под удар.

Протестующие собрались на площади Республики во время демонстрации против победы французской правой партии "Национальное объединение" на европейских выборах 10 июня 2024 года. (Agence France-Presse, AFP) 2023 / Geoffroy Van der Hasselt

Если и когда Франция окажется в финансовом кризисе, "сравнимом с тем, что пережила Греция несколько лет назад", Макрон вполне сможет переложить вину и ответственность на Национальное объединение", - утверждает аналитик.

Правое Национальное объединение Марин Ле Пен победило в 1-м туре парламентских выборов во Франции, набрав в воскресенье 33,4 процента голосов. Левая коалиция "Новый народный фронт" (фр. Nouveau Front populaire) заняла второе место, получив 27,99 процента, а альянс президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" - третье место с 20,04 процента. После второго тура голосования партия Ле Пен может получить от 230 до 280 мест - относительное большинство - в 577-местной нижней палате парламента, согласно оценкам экспертов "Франс Телевизьон".