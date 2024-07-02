Альянс "Вместе" президента Эммануэля Макрона был практически уничтожен ультраправой партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре внеочередных выборов в законодательные органы Франции. Прогнозы относительно исхода второго тура, который состоится 7 июля, говорят о том, что коалиция Макрона потеряет места в Национальном собрании.
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Каким бы ни был исход парламентских выборов, сегодня у Франции "больше нет политических сил способных проводить повестку в национальных интересах страны, - заявил в интервью РИА Новости Эммануэль Леруа, президент "Института 1717", призывающего к созданию нового франко-российского альянса.
Он подчеркнул, что, вполне возможно, в ближайшее воскресенье правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен не получит абсолютного большинства, необходимого для управления страной, что приведет к "объективно неконтролируемой ситуации".
"Без абсолютного большинства страна не сможет управляться должным образом, и мы, вероятно, будем наблюдать кризисную ситуацию, которая полностью поставит Францию на колени на международной политической арене", - отметил французский политолог.
"Сегодня Эммануэль Макрон делает ставку на то, чтобы использовать победу этой партии [RN] так, чтобы создать ситуацию политического хаоса во Франции", - считает Леруа.
По словам премьер-министра Франции Габриэля Атталя, центристская коалиция Макрона снимет с выборов около 60 своих кандидатов, чтобы у других претендентов появился шанс победить "Национальное объединение". Но это может оказаться не более чем "витриной", считает Лерой.
Аналитик отметил, что независимо от того, какой курс выберет Франция - правый или левый, — это не изменит сути проблемы А проблема заключаются в том, что Франция Эммануэля Макрона, "стоявшая в первых рядах жаждущих ввязаться в конфликт на Украине, лишь бы помочь Киеву разрушить Россию", имеет феноменальную задолженность.
"Напомню, что официальный государственный долг Франции составляет 3 000 миллиардов евро, и эта сумма абсолютно безвозвратна", - подчеркнул бывший советник Марин Ле Пен. По мнению Леруа, потенциально позволив Жордану Барделлу возглавить французское правительство, Макрон может подставить президента "Национального объединения" под удар.
Если и когда Франция окажется в финансовом кризисе, "сравнимом с тем, что пережила Греция несколько лет назад", Макрон вполне сможет переложить вину и ответственность на Национальное объединение", - утверждает аналитик.
Правое Национальное объединение Марин Ле Пен победило в 1-м туре парламентских выборов во Франции, набрав в воскресенье 33,4 процента голосов. Левая коалиция "Новый народный фронт" (фр. Nouveau Front populaire) заняла второе место, получив 27,99 процента, а альянс президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" - третье место с 20,04 процента. После второго тура голосования партия Ле Пен может получить от 230 до 280 мест - относительное большинство - в 577-местной нижней палате парламента, согласно оценкам экспертов "Франс Телевизьон".