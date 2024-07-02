Собрание высшего руководства Китая, намеченное на конец этого месяца, может стать тем самым моментом, когда политики Поднебесной наконец-то найдут способ обезвредить бомбу замедленного действия в размере 13 триллионов долларов США, угрожающую крупнейшей экономике Азии.

Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV мощностью в $13 трлнСогласно сообщениям китайских СМИ, на предстоящем Третьем пленуме Компартии КНР руководство страны, намерено предпринять решительные меры по сокращению опасного долгового бремени. (Китайские LGFV становятся все более тяжелым бременем для национальной экономики. Image: X Screengrab / SCMP)

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И хотя наибольшее внимание в Китае приковано к кризису недвижимости, долговые проблемы муниципалитетов по всей стране также требуют принятия срочных решений, считает политический обозревателя и экономист Уильям Песек.

Речь идет о стремительном росте числа финансовых механизмов местных органов власти (LGFV) в последние годы. Такой долг, в подавляющем большинстве случаев забалансовый, сейчас едва ли не соперничает с годовым валовым внутренним продуктом (ВВП) Китая.

Если учесть историю с дефолтом гигантских застройщиков и обилие LGFV, то становится очевидным, почему глобальные инвесторы обеспокоены экономическими устоями Китая - особенно в момент крайней глобальной неопределенности.

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В условиях, когда доходность американских облигаций остается высокой, Япония находится на грани рецессии, а Европа буксует на месте, вторая половина 2024 года - не самая благодатная почва для роста экспорта в КНР.

Однако хорошая новость для Поднебесной, пишет Песек, заключается в том, что Коммунистическая партия Китая, похоже, готова обезвредить тикающую бомбу замедленного действия под названием LGFV. По сообщениям местных СМИ, давно планировавшееся заседание по экономической стратегии, намеченное на 15-18 июля, будет направлено на выработку решения проблемы огромной долговой нагрузки.

Ожидается, что на предстоящем Третьем пленуме власти Китая разрешат местным органам власти оставлять себе большую часть генерируемых ими налоговых поступлений, которые в настоящее время направляются в Пекин. Необходимые реформы налоговой системы в КНР могут стать важным шагом к устранению одной из самых непосредственных угроз финансовой стабильности.

Кроме того, это может стать ключевым этапом на пути к увеличению инвестиций в дорогостоящие отрасли обрабатывающей промышленности и стимулированию внутреннего потребления, которое сегодня находится на довольно низком уровне. Проблема заключается в отсутствии систем социальной защиты, из-за чего жители на материке больше сберегают, чем тратят.

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Увеличение доходов позволит местным органам власти инвестировать в инновационный сектор и отрасли, повышающие производительность труда, а также уменьшит зависимость муниципалитетов от сделок с недвижимостью и землей. Это также уменьшит соблазн выпуска долговых обязательств.

Песек считает, что пока сложно понять, чем может обернуться такой поворот. Устранение финансовых проблем Китая — это только одна часть этого процесса. Другой задачей является наращивание экономической мощи, которая позволит Китаю расти не только быстрее, но и эффективнее.

После кризиса Lehman Brothers 2008 года Пекин в значительной степени полагался на 34 административных района КНР на уровне провинций в обеспечении экономического роста. Впрочем, и до этого руководители провинций часто привлекали внимание Пекина, сообщая о более высоких показателях внутреннего валового продукта, чем в среднем по стране.

Местные власти пытаются перестроиться и превзойти друг друга, лишь бы привлечь внимание Пекина. Photo: Asia Times Files / iStock

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"Именно этим объясняется "индустриальная гонка вооружений" всей страны. И вот теперь приходит время платить за все эти гигантские небоскребы, шестиполосные шоссе, международные аэропорты и отели, стадионы "белых слонов", огромные торговые кварталы и парки развлечений. LGFV сыграли важнейшую роль в финансировании колоссального строительства китайской инфраструктуры, что также способствовало росту цен на землю в том, что ранее было благотворным циклом роста", - отмечает Генри Стори, экономист из аналитического центра Lowy Institute. "В дни, предшествовавшие коллапсу на рынке недвижимости Китая, доходы от продажи земли представлялись неисчерпаемым источником щедрых субсидий.

Однако подобная модель роста была не лишена недостатков, отмечает Стори. По его словам, "после десятилетий чрезмерного роста долгт местных органов самоуправления составляют более половины ВВП Китая - совершенно неустойчивая ситуация, когда средняя доходность активов колеблется в районе 1 %. Сегодня местные органы власти КНР тратят около одной пятой всех бюджетных средств на выплату процентов".

В ближайшие несколько недель Пекин может произвести серьезную перезагрузку. Придя к власти в 2012 Си Цзиньпин, пообещал изменить экономическую модель, которая, по его словам, стала "несбалансированной, нескоординированной и нестабильной".

Но "несмотря на существенные экономические перемены, многие из заявленных правительством стремлений остались без изменений", - отмечает экономист Диана Чойлева из Enodo Economics.

По ее слова, достижение этой "концепции высококачественного развития" будет зависеть от того, "сможет ли Си полностью реализовать реформы",

Конечно, отмечает Чойлева, "успех реформ в сфере предложения будет недостаточным, чтобы вывести экономику на траекторию устойчивого роста без структурных изменений, необходимых для создания устойчивого потребительского спроса. Пока же большинство из них явно отсутствует в обсуждениях".

В ближайшие недели это недостающее звено может обрести форму, пишет Чойлева, и это будет одним из крупнейших изменений в китайской налоговой системе за всю эпоху правления Си, если не за последние пару десятилетий. Это также станет серьезным вкладом в выполнение обязательств Си по реорганизации финансового сектора Китая, оцениваемого в 61 триллион долларов.

"Мы считаем, что местные и региональные органы власти все еще будут сталкиваться с проблемами при поддержке LGFV из-за падения доходов от земельных концессий", - комментирует Шерри Чжао, аналитик Fitch Ratings.

"Экономически более сильные регионы, вероятно, будут обладать более высокой устойчивостью, поскольку они лучше обеспечены надежными государственными активами и финансовыми инструментами для урегулирования долгосрочных долговых обязательств".

У китайского лидера Си Цзиньпина появился шанс выполнить свое обещание о высоком темпе экономического роста, считает политический обозревателя и экономист Уильям Песек. Image: Asia Times Files / Getty

Более динамичные рынки капитала сократят волатильные циклы "бум - спад". Реформы также оставят муниципалитетам больше возможностей для проведения политики, направленной на распределение выгод от экономического роста.

Многие аналитики согласны с необходимостью серьезных преобразований. "Китайская экономика не разрушается, но она определенно работает на уровне гораздо ниже потенциального. И правительство, похоже, не стремится сделать все необходимое, чтобы снова вывести ее на полную мощность", - говорит Артур Кробер, аналитик Gavekal Dragonomics.

“Как всегда, - пишет он, - все будет зависеть от реализации. За последние 13 с лишним лет Пекин больше говорил о смелых реформах, чем воплощал их в жизнь. Однако теперь ситуация может измениться, причем в корне“.

На прошлой неделе Политбюро ЦК КПК, состоящее из 24 членов, опубликовало "резолюцию о всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации Китая". Приоритетом является трансформация страны в "социалистическую высокоразвитую рыночную экономику "к 2035 году.

По словам Хайбина Чжу, экономиста Morgan Chase & Co, одна из причин для оптимизма относительно реформ заключается в том, что, в отличие от прошлых моментов, когда было объявлено о серьезных поворотах в политике, предстоящий Третий пленум не связан с серьезными изменениями в составе высшего руководства. "На этот раз все обстоит иначе", - говорит Чжу. Преемственность, по мнению экономистов, может повысить шансы на проведение реформ.

"Пленум КПК, скорее всего, будет придерживаться экономических рамок, сформировавшихся в последние годы: приоритет будет отдан самодостаточности цепочки поставок и технологическим инновациям", - говорит Робин Синь, экономист Morgan Stanley.

В свою очередь, Шуан Дин, аналитик Standard Chartered, считает, что этот месяц станет ключевым моментом для реформаторского наследия Си. "Мы ожидаем, что на пленуме будет озвучена поддержка партией развития частного сектора, а также укрепления государственных институтов и решающей роли рынка в распределении ресурсов".

Что еще более важно, - добавляет Дин, - мы думаем, что КПК предпримет шаги по устранению межрегиональных барьеров, поощрению инноваций и "зеленого" перехода, а также совершенствованию механизма распределения доходов. Мы также ожидаем, что Пекин уделит больше внимания безопасности, устранив риски в жилищном и финансовом секторах и повысив устойчивость цепочки поставок. Скорее всего, рынки обратят пристальное внимание на потенциальные фискальные/налоговые реформы, которые необходимы для долгосрочной устойчивости финансовой системы".

Последний шаг может стать судьбоносным для местных органов власти КНР, хотя в краткосрочной перспективе он не сможет значительно стимулировать рост ВВП. Более того, усилия по оздоровлению местных органов власти в краткосрочной перспективе усилят негативные экономические факторы.

Акцент на снижении долговой нагрузки на жилищный сектор и LGFV продолжит оказывать понижающее давление на рост, и дефляция продолжится", - говорит Син. В последние месяцы LGFV стало намного сложнее выпускать облигации, поскольку регуляторы активизировали усилия по снижению рисков в одном из самых закредитованных секторов Китая.

Это "указывает на продолжающееся с четвертого квартала прошлого года ужесточение регулирования, и мы пока не видим никаких признаков его ослабления", - говорит Лаура Ли, аналитик Standard & Poor's. "Таким образом, можно предположить, что низкокачественным и низкорейтинговым LGFV, в том числе из благополучных провинций, таких как Цзянсу и Чжэцзян, будет все труднее выпускать облигации в ближайшей перспективе", - добавила Ли.

Однако предоставление местным органам власти права оставлять себе больше налоговых поступлений может изменить стимулы в лучшую сторону. Как объясняет экономист Джонатон Сайн, редактор информационного бюллетеня Cogitations, в прошлые десятилетия Пекин стремился направлять доходы через Центробанк в целях контроля - прежде всего над подчиненными уровнями власти - и дальнейшего перераспределения.

"Это становится очевидным, как только вы осознаете, что центральное правительство просто возвращает почти все деньги обратно", - объясняет Сайн. Действительно, как только трансферты учитываются, часто упоминаемый центрально-местный фискальный разрыв исчезает". Нефинансируемые федеральные мандаты появились после бюджетной реформы 1994 года, но в более мягкой форме".

Однако "проблема была - и остается - в природе системы межправительственных трансфертов", - говорит он. "Пекинские чиновники распределяют средства между провинциями, которые отвечают за предоставление средств городам префектуры, а те в свою очередь выделяют средства уездам и далее поселковым поселениям". Доходы, полученные от местных жителей, часто отправляются из провинций в Пекин, а затем возвращаются обратно. Photo: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP

Иногда, говорит Сайн, "провинции напрямую направляют средства в уезды, минуя города. При этом каждому уровню необходимо собственное финансирование. И могут пройти месяцы, прежде чем средства будут переданы вниз по иерархии. Может потребоваться год и даже больше, чтобы средства прошли путь с самого верха до самого низа".

Покончив с финансовой системой, напоминающей на сюрреалистические картрины М. С. Эшера, Пекин сможет значительно повысить эффективность второй по величине экономики мира, избавиться от искаженных механизмов стимулирования и макисмально приблизиться к выполнению поставленных Си Цзиньпином задач по обеспечению высоких темпов экономического роста, резюмирует Песек