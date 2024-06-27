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Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"

Ицхак Брик, генерал ЦАХАЛа в отставке, считает, что Израилю необходимо взять "тайм-аут" в операции в Газе, поскольку она потеряла свою цель
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Ицхак Брик, бригадный генерал ЦАХАЛ в отставке, заявил, что, по его мнению, война против ливанской "Хезболлы" может означать "крушение Третьего храма", и сказал, что "инициатива, выдвигаемая в силовых структурах, начать операцию против "Хезболлы" — это коллективное самоубийство".

На этой недатированной фотографии, предоставленной израильской армией, видны израильские бронетранспортеры во время наземной операции в секторе Газа. Израильские наземные силы проводят операцию в секторе Газа на фоне продолжающейся военной операции ЦАХАЛ против группировки ХАМАС. Associated Press News AP Photo / Israel Defense Forces

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Отставной израильский генерал в интервью изданию The Jerusalem Post также сообщил, что Украина предлагала Армии обороны Израиля "провести уроки по борьбе с беспилотниками", но ЦАХАЛ отказался от этого предложения.

Если мы обратим внимание на то, что "Хезболла" в последние месяцы творит с Галилеей, то увидим, что на тысячах выжженных акров земли стоят разрушенные поселения, в которых не осталось ни одного человека. Пейзажи, которые мы наблюдаем в Газе, сегодня можно увидеть на севере нашей страны", - заявил Брик в интервью. "Железный купол" уже несколько месяцев не справляется с БПЛА, ракетами и снарядами. Мы не подготовились к десяткам ракет каждый день. И там более не готовы к тысячам, которые будут в следующей войне".

Генерал также отметил, что Израилю необходимо "взять тайм-аут" в своей операции в Газе, и добавил, что она потеряла свою цель. Он считает, что ЦАХАЛ должен передохнуть от боевых действий, чтобы перегруппироваться и организоваться, потому что он не делал этого уже более 20 лет.

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Эксперт в области международных отношений, профессор факультета иностранных языков и литературы, Тегеранского государственного университета Сейед Мохаммад Маранди касательно потенциального конфликта между ЦАХАЛ и "Хезболлой" сказал следующее: "По сути, они (Израиль) хотят уничтожить святое для мусульман место, которое находилось там на протяжении многих веков и с момента зарождения ислама. И сионистское правительство - а правительство Израиля является правительством этно-превосходства - стремится к продвижению этой идеи, причем гораздо более быстрыми темпами, поскольку у власти сейчас находятся крайне правые и экстремистские элементы сионистского движения", - говорит Маранди.

"Они перестали притворяться толерантными и притворяться, что соблюдают права человека, о чем предыдущие власти Израиля никогда не заботились.", - добавил профессор. "Они всегда издевались над палестинцами. Они всегда массово их убивали. Но сегодня это происходит в огромных масштабах - резня и бойня".

"Это катастрофическая ситуация, которую Нетаньяху сам породил. И если они решат напасть на Ливан или вторгнуться в Ливан, все станет намного хуже. Хезболла" очень сильна. Она очень хорошо обучена. Бойцы "Хезболлы" очень мотивированы. Они подготовились к подобной ситуации", - добавил он. "Весь мир возмущен тем, что они творят в Газе. Если они сделают то же самое в Ливане, это только усилит негодование и поставит США в глазах всего мира в еще более неприглядное положение".

Советник иранской делегации на переговорах в Вене Сейед Мохаммад Маранди

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Американский журналист Гарланд Никсониз считает, что возможный конфликт станет "катастрофой" для экономики США и "возможно, нанесут еще больший ущерб европейской экономике"

Маранди согласен с такой точкой зрения. “Экономическая ситуация в США хоть и не простая, в Европе дела обстоят намного хуже. И если наступит кризис, то Европа ощутит это в полной мере", - сказал профессор. "Они более уязвимы, чем США. Они не производят нефть. Не говоря уже о беженцах, которые еще активнее будут перебираться в Европу".

"Удивительно, что американцы и европейцы, когда они проводили политику апартеида в Южной Африке, когда они поддерживали Руанду, они не платили такую цену, потому что это было очень далеко. Это было во время холодной войны", - продолжил он. "Сегодня это происходит на глазах у всей мировой общественности, этот геноцид. Это очень близко к дому. Это очень близко к ключевым нефтяным и газовым месторождениям".

"Если этот конфликт распространится на Ливан, вероятность того, что он превратится в региональную войну, будет очень высока. Если американцы в той или иной манере начнут атаковать, например, Ливан, я не сомневаюсь, что американцы потеряют все в Ираке. Сопротивление в Ираке не позволит им уйти от ответственности. И тогда это приведет к катастрофической ситуации в экономическом плане. Поэтому удивительно, как американцы и европейцы готовы рисковать всем ради этого режима", -подчеркнул Маранди.

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Иранский ученый заявил, что израильский режим "десятилетиями" создавал дипломатический фасад, позволяющий ему быть достаточно "хитрым", чтобы геноцид сходил ему с рук. "Например, в Ливане, когда они вторглись в Ливан и начали убивать ливанцев. Когда они раньше нападали на Газу, им всегда удавалось как-то оправдать это перед западной аудиторией, но теперь они сами себе злейшие враги", - добавил он.

"Люди, которые сейчас находятся у власти, настолько фанатичны, что они просто сбросили маски. Они это сделали, и именно поэтому вы видите молодых американцев, молодых американских евреев, видите европейцев вместе со всем Глобальным Югом, которые в ужасе смотрят на то, что говорят и делают эти люди".

"Я уверен, что эти отставные генералы слышали от своих бывших коллег, что они терпят поражение. Что "Хезболла" на севере выводит из строя их высокотехнологичное оружие, что "Хезболла" на севере способна проникать на территорию Израиля, а "Железный купол" ничего не может с этим поделать", - сказал Маранди.

Военная операция Израиля в Газе не только уничтожила значительную часть сельскохозяйственных угодий палестинского анклава, но и неоднократно блокировала доставку гуманитарной помощи в северную часть Газы, несмотря на требования высшего суда Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности разрешить открытый доступ к помощи, о чем в апреле сообщила служба новостей ООН.

Палестинцы стоят в очереди за бесплатной едой в Рафахе, сектор Газа, пятница, 16 февраля 2024 года. Новости Associated Press, AP Photo/ Fatima Shbair.

Каждый пятый житель Газы - а это почти 500 000 человек - в настоящее время сталкивается с "катастрофическим уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности", сообщает The Guardian, ссылаясь на проект доклада Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (КСБ), которая является системой мониторинга голода в Организации Объединенных Наций. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый третий ребенок на севере Газы страдает от острого недоедания или истощения.

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сектор газа цахал хезболла ливан сейед маранд
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