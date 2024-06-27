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amv212
Реджис Трембли: Россия взвешенно и жёстко ответит за ракетную атаку пляжа в Крыму
"Ответит ли Россия? Да! Безусловно, ответит! Ответит взвешенно и жёстко! — Американский режиссер-документалист Реджис Трембли

Президент России Владимир Путин не допустит безрассудной и импульсивной реакции на гибель российских граждан в Крыму, считает кинорежиссер Реджис Трембли, а тщательно проанализирует все возможные варианты развития событий в рамках построения нового многополярного мирового порядка.

Аналитик также обратил внимание на многолетние исторические связи между Москвой и Киевом, получившие официальный статус задолго до основания Соединенных Штатов.

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Фото Fighterbomber"В 2014 году подавляющее число жителей Крыма проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации, где они находились со времен Екатерины Великой, со времен нашей Американской революции. И поэтому, говоря о том, что Крым является центром украинских атак, я хотел бы раз и навсегда развеять всю эту ложь и этот миф", - подчеркнул Трембли, отвергнув утверждение о том, что воссоединение полуострова с Россией стало главной причиной конфликта с Украиной.

"Это была война - объявленная война - Соединенных Штатов Америки против России", - утверждает он. "Их заявленной и широко освещаемой в прессе и средствах массовой информации внешнеполитической целью, повторяемой снова и снова, было стратегическое поражение России. Это никогда не имело ничего общего со свободой или демократией украинцев. Украина всего лишь пешка".

Реджис Трембли — Американский режиссер-документалист, продюсер, член координационного комитета Международного общества друзей Крыма в Москве.

На этой неделе Михаил Подоляк, главный советник Владимира Зеленского, вызвал бурную полемику своим комментарием, в котором назвал Крым "большим военным лагерем", населенным российскими "гражданскими оккупантами". В культурном и географическом отношении Крым веками считался частью России до 1954 года, когда тогдашний советский лидер Никита Хрущев передал эту территорию под управление Украинской Советской Социалистической Республики.

Но полуостров фактически оставался в составе России как часть Советского Союза и "отделился" от него только после его распада. Передача полуострова Хрущевым была приурочена к 300-летней годовщине Переяславского соглашения, договора 1654 года, оформившего политический союз Украины с Россией. Крым по-прежнему имеет для России большое военно-политическое значение - здесь располагается ее знаменитый Черноморский флот.

Распад Советского Союза в 1991 году привел к тому, что миллионы этнических русских, проживающих в республиках, входивших в его состав, оказались оторваны от России. Президент России Владимир Путин назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой века" и "настоящей драмой для российского народа".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала заявления Подоляка "калькой с планов нацистской Германии о зачистке Крыма". Ранее американский журналист Гарланд Никсон упрекнул президента Соединенных Штатов Джо Байдена в союзе с киевским националистическим правительством, заявив, что США пытаются "милитаризировать" различные страны для защиты собственной гегемонии.

"Многие люди не могут понять, что происходит в Донбассе с 2014 года - а это уже более 10 лет - а это настоящий геноцид", - подчеркнул Трембли. "Убийство невинных гражданских лиц. Это непосредственным образом связано с убийством более 20 тысяч невинных людей в Палестине от рук Израиля и его покровителя, Соединенных Штатов. Соединенные Штаты являются соучастниками обоих этих злодеяний. Это бесчеловечно". Вместе с тем Трембли тоже подчеркнул, что "Путин никогда не действует импульсивно".  

"Ответит ли Россия? Да! Безусловно, ответит! Ответит взвешенно и жёстко! но не таким образом, чтобы спровоцировать третью мировую войну", - сказал кинорежиссер. "Президент Путин ясно дал понять, что не собирается делать ничего, что могло бы непреднамеренно спровоцировать ядерный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Путин будет отвечать асимметрично, как он это и делает".

"Сергей Лавров, министр иностранных дел России, совершает турне по Азии и Африке, подписывая договора, долгосрочные соглашения о развитии, стратегическом и военном партнерстве", - отметил эксперт. "По-моему, именно так Москва реагирует на бесконечную эскалацию Соединенных Штатов в отношении России. Путин не клюнет на эту приманку".

"Это довольно рискованная и долгосрочная перспектива", - заключил Трембли. "Они (Россия, россияне) смотрят в будущее, всецело веря в быстрый крах гегемона. Их концепция нового мирового порядка основана на международном праве. Она основана на принципах Устава Организации Объединенных Наций. На суверенитете всех стран. И они не хотят рисковать этим будущим миром в угоду какой-то иррациональной рефлекторной реакции, способной привести к концу света".

#россия #сша #путин #крым #атака на крым #реджис трембли
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