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amv212
The National: Руководство ХАМАС готовится к переезду в Ирак
Руководство ХАМАС может переехать в Ирак из-за давления со стороны Катара и США — The National

В мае правительство Ирака одобрило открытие в Багдаде бюро палестинского движения ХАМАС, о чем сообщила газета The National, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот шаг был воспринят как ответ на давление со стороны Катара и Соединенных Штатов на переговорах с Израилем о заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

На снимке лидер организации ХАМАС Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания выступает во время встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахияном в Тегеране, Иран, вторник, 26 марта 2024 года. Associated Press AP Photo / Vahid Salemi

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Потенциальный переезд политического руководства ХАМАС из Катара в Ирак, скорее всего, является ответом на растущее давление, которое Доха испытывает со стороны Вашингтона, сказал в интервью РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин.

"Американское руководство пытается использовать свои рычаги влияния на Катар, чтобы оказать давление на политбюро палестинской группировки и заставить его согласиться с весьма туманными условиями перемирия с Израилем, на котором настаивают Соединенные Штаты. Поэтому ХАМАС рассматривает запасной вариант на случай, если давление на Катар станет слишком жестким, - считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Насколько мне известно, политическое руководство ХАМАС, скорее всего, только рассматривает возможность такого переезда, отметил он.

На фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС якобы готовится перевести свое политическое руководство из Катара в Ирак, что в прошлом месяце было одобрено иракским правительством, сообщила в понедельник газета The National.

По имеющимся данным, это решение было принято в связи с усилившимся давлением на группировку со стороны Дохи и Вашингтона в отношении переговоров о прекращении огня. В публикации также упоминается, что Ирак, как и ожидалось, предложил предоставить защиту лидерам ХАМАС и их представительствам в Багдаде. Издание сообщает, что в прошлом месяце состоялись переговоры о подобном сотрудничестве между политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией и представителями иракского и иранского правительств. Также сообщалось, что Хания обсуждал этот вопрос с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Аль Судани. Следует отметить, что недавно ХАМАС открыл политический офис в Багдаде, который возглавил высокопоставленный чиновник Мохаммед аль-Хафи.

Хотя один неназванный высокопоставленный иракский депутат подтвердил решение правительства "приютить у себя" ХАМАС, сама группировка, судя по всему, опровергла эти сообщения. "Утверждения о том, что ХАМАС планирует покинуть Катар и отправиться в Ирак, не соответствуют действительности", - заявил на своей странице в Telegram член политического бюро ХАМАС Иззат аль-Ришк.

"Тем не менее, если информация подтвердится, Ирак может стать удачным местом для размещения политического офиса движения ХАМАС", - отметил Юрий Лямин.

Потенциально иракские власти могли бы выступить в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами и другими странами западного мира, считает эксперт. При этом из-за сильного влияния Ирана Соединенные Штаты не смогут оказать на иракские власти такого давления, как в случае с Катаром, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Лямин также отметил следующее: "Правда, есть еще один риск. Возможно, Израиль попытается нанести удар с воздуха по представителям руководства ХАМАС на территории Ирака. В Катаре такая угроза отсутствует".

Впрочем, в конечном итоге ключевые решения на переговорах о прекращении огня в секторе Газа не зависят от местонахождения политического офиса ХАМАС за рубежом, заметил старший научный сотрудник, а скорее от позиции, которую займут представители руководства группировки, расположенные в секторе Газа.

Касаясь вопроса о том, что ХАМАС настаивает на том, чтобы Москва была одним из гарантов прекращения огня в секторе Газа, Лямин заметил: "ХАМАС справедливо не доверяет американцам, поскольку они активно поддерживают Израиль. Соответственно, ХАМАС желает иметь независимых гарантов в лице России, Китая и Турции".

Руководство ХАМАС может переехать в Ирак из-за давления со стороны Катара и США — The National. (На снимке палестинцы с флагами. Associated Press, AP Photo / Хатем Мусса)

Новости о переезде руководства ХАМАС появились на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Соединенных Штатов, Египта и Катара.

На днях заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Россию для встреч с представителями внешнеполитического ведомства РФ. В своем заявлении для РИА Новости Абу Марзук выразил желание руководства ХАМАС, чтобы Россия выступила одним из гарантов соглашения о прекращении огня в Газе.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем Россию стать гарантом соглашения о прекращении огня, потому что очевидно, что Соединенные Штаты на стороне Израиля... Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим положить конец гегемонии Соединенных Штатов и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - заявил заместитель главы политбюро «Исламского движение сопротивления».

Он подчеркнул, что в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет никакого прогресса. Кроме того, ХАМАС до сих пор не получил никакого ответа на предложенные им поправки к тексту документа. "Усилия наших друзей в Катаре продолжаются, они пытаются разморозить процесс, но пока прогресса нет... Мы внесли несколько предложений, на которые Израиль не согласился. Поэтому они остались без ответа", - уточнил Марзук.

#сша #иран #хамас #запад #катар #ираиль #the national
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