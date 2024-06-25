Завод в Техасе, строительство которого, по сообщениям, обошлось американским налогоплательщикам более чем в 500 миллионов долларов призван пополнить копилку США.

Прокси-конфликт Запада против России на Украине продолжает подпитывать ненасытный военно-промышленный комплекс США. Теперь его ряды пополнил еще один новоиспеченный производственный объект General Dynamics. Рабочий-металлист производит 155-мм артиллерийские снаряды M795 на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, четверг, 13 апреля 2023 года. Associated Press AP Photo / Matt Rourke

Прокси-конфликт НАТО на Украине характеризуется зверским аппетитом в отношении боеприпасов и военной техники, что привело к истощению арсеналов как в самих Соединенных Штатах, так и в странах Европейского Союза, и как мы видим, к неудовлетворительным результатам. В Пентагоне очень надеются, что новый завод General Dynamics в Меските, штат Техас, позволит утолить "снарядный голод" ВСУ.

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Американские заводы в Скрэнтоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, производят около 36 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Управляемый компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD.N), новый завод Universal Artillery Projectile Lines, оснащенный самым современным оборудованием, позволит выпускать ежемесячно до 30 тысяч артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal.

Строительство завода было профинансировано за счет законопроектов о дополнительных расходах на 2022 и 2023 финансовый год. Завод располагает тремя современными производственными линиями. Новейшее оборудование позволяет изготавливать на одной линии разные типы снарядов и минометных мин. Снарядные гильзы, изготовленные в Меските, будут отправляться на завод в Берлингтоне, штат Айова, для заправки взрывчатым веществом. Цель - к концу 2025 года наладить выпуск 100 тысяч снарядов в месяц.

Изображение поточной линии для производства 155-миллиметровых снарядов на заводе General Dynamics в Меските, штат Техас. Photo : Desiree Rios/The New York Times

Соединенные Штаты и страны Евросоюза поставили на Украину сложную военную технику на десятки миллиардов долларов, опустошив собственные арсеналы критически важных вооружений и боеприпасов. Ни одно из этих дорогостоящих технических средств, на которые были потрачены деньги налогоплательщиков, не помогло Киеву. Вооруженные сил Украины несут огромные потери в живой силе и технике на фоне успешного наступления армии России сразу на многих направлениях.

А тем временем американские оружейные бароны получают огромные прибыли.