Пентагон отказался комментировать обстрел ВСУ Севастополя ракетами ATACMS.

Ветеран ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости заявил, что обстрел Севастополя украинскими войсками не случайно произошел в тот же день, что и серия перестрелки в Дагестане - за обоими инцидентами, с очень большой долей вероятности, стоят спецслужбы стран НАТО. Импровизированный мемориал жертвам ракетного удара Украины по Севастополю, Республика Крым, Россия. РИА Новости / Константин Михальчев

Бывший сотрудник ЦРУ видит руку агентуры западных разведслужб в череде злодеяний против мирного населения России. 23 июня неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дербенте, пост ГИБДД в Махачкале. В результате явно скоординированных действий погибли 20 местных жителей, в том числе 15 полицейских и православный священник. В ходе контртеррористической операции были ликвидированы шесть нападавших.

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Теракты в Дагестане совпали с ударом украинских военных по Севастополю баллистическими ракетами ATACMS американского производства. В результате удара погибли четыре человека, 153 мирных жителя получили ранения.

"Вероятность того, что в теракте участвовали сотрудники ЦРУ и/или МИ-6, чрезвычайно высока", - сказал Ларри Джонсон, отставной офицер центрального разведуправления ЦРУ и бывший сотрудник Госдепа. "Я не думаю, что атака на Севастополь и серия терактов в Дагестане - простое совпадение", - сказал он. "Как минимум, это было спровоцировано ЦРУ. Но нельзя исключать и того, что имела место реальная боевая подготовка".

В ведомстве отметили, что все полетные задания вводились американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе рядом с Крымским полуостровом курсировал американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нападения в Дагестане о теракте, хищениях и незаконном хранении огнестрельного оружия. Оружие, найденное на месте преступления, направлено на баллистическую экспертизу. По некоторым данным, террористы использовали автоматы иностранного производства, а также иные системы вооружения.

"Запад совместно с Украиной... решил сместить акцент на поощрение террористических атак в России и совершение различных действий, от ракетных ударов до подобных нападений на религиозные учреждения и сотрудников сил безопасности. Цель - спровоцировать внутренние беспорядки и ослабить Россию", - отметил Джонсон. По мнению экс-разведчика, ЦРУ пытается вбить клин между людьми разных национальностей и разных вероисповеданий с целью ослабить и расшатать российское государство.

После теракта в московском "Крокус Сити Холле" Андрей Коваленко, глава украинского Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в интервью западным СМИ открыто признал, что его ведомство проводит информационные операции, направленные на разжигание межнациональной розни в России.

Ранее Следственный комитет России установил, что за терактом в "Крокус Сити Холле", совершенным джихадистами связанными с ИГИЛ*, стоят украинские "кураторы". Координация деятельности бандгрупп, участвовавших в воскресных терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при атаке на Крокус Сити Холл, поскольку стрельба велась по нескольким локациям, заявил 24 июня в интервью журналистам глава Республики Сергей Меликов.

"Запад одержим идеей уничтожить Россию", - подчеркнул Джонсон. "Поэтому все, что они могут сделать, чтобы ослабить Путина, они рассматривают как часть общего, более широкого плана по ослаблению России". По мнению ветерана ЦРУ, попытки Запада расколоть Россию и подставить под удар ее руководство приведут к обратному эффекту - это лишь сделает страну более сплоченной и более подготовленной к преследованию тех, кто на нее напал.

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk

Бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер прокомментировал нападение Украины на Севастополь и теракты в Дагестане. По словам аналитика, они "сознательно направлены на разрушение гражданской жизни в Российской Федерации". "Украинцы приняли решение использовать ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, против города, гражданского города. Это настоящий акт терроризма", - подчеркнул Риттер.

"Украина с 2014 года обстреливает российские гражданские объекты, города, села, поселки с единственной целью - сеять смерть и разрушения среди мирных граждан России. Это чистой воды терроризм, а учитывая, что ракеты ATACMS не могут быть развернуты украинцами без масштабной разведывательной поддержки со стороны США, это теракт со стороны Соединенных Штатов против России", - отметил аналитик.

Комментируя события в российском Дагестане, Риттер подчеркнул, что центральное разведывательное управление исторически предпринимало попытки "внести раскол между внести раскол между мусульманами и последователями других конфессий в российском обществе" и не добилось успеха. "Эти попытки провалились, и попытки в Дагестане тоже потерпят неудачу, но это не снимает вины с участников в организации прямой атаки на Российскую Федерацию", - подчеркнул Риттер.

* - Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и многих других государств.