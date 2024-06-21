Ранее о намерении НАТО направить военную миссию на Украину заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что Будапешт не будет в этом участвовать.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил начало конфликта на Украине расширением Североатлантического альянса на восток.

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"В течение 20 лет я слышал, что если Украина войдет в ряды Североатлантического альянса, то это станет огромной проблемой для России... Мне всегда было понятно, что этого делать нельзя", - подчеркнул американский экс-президент.

Говоря об украинском конфликте, он также отметил, что Байдена своими высказываниями провоцирует Россию: "Байден говорит совершенно неправильные вещи. И одной из неправильных вещей были слова "нет, Украина войдет в НАТО".

"Это было очень провокационно. А сейчас это выглядит еще более провокационно. Я слышал, что они регулярно говорят о вступлении Украины в НАТО. А теперь я слышу, что Франция хочет отравится туда воевать. Что ж, я желаю ей удачи", - с язвительной усмешкой подытожил Дональд Трамп.

Ранее о намерении НАТО направить военную миссию на Украину заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что Будапешт не будет в этом участвовать.

"Мы достигли задачи-минимум, я договорился с генсеком НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У Североатлантического союза будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет в этом участвовать".

Однако, добавил Орбан, машиниста военного локомотива убедить не удалось", и теперь только Дональд Трамп сможет "остановить этот поезд", если вернется в Белый дом.