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amv212
Asia Times назвала «новый фронт напряженности» между США и Китаем
Asia Times: США вступают в борьбу с Китаем за влияние на Камбоджу

4 июня министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин посетил Камбоджу, что было названо "исторической" попыткой перезагрузить отношения двух стран.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Associated Press, AP Photo / Кевин Вольф 

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Во время визита Остин встретился с президентом Сената Камбоджи Хун Сеном, премьер-министром Хун Манетом и министром обороны Теа Сейха. Как сообщается, в ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений в том числе в области обороны, пишет Asia Times.

На Западе этот визит породил определенные надежды на дипломатическую и стратегическую перезагрузку после периода ослабленных, а порой и крайне натянутых отношений.  

На переговорах высокого уровня обсуждались возможное возобновление отмененных совместных военных учений Angkor Sentinel, потенциальная роль Камбоджи в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций и возобновление доступа камбоджийцев к программам профессионального образования, проводимым американскими вооруженными силами.

В то же время Остин выразил опасения, что Камбоджа сближается с Китаем. Вашингтон особенно встревожен тем, что Пномпень может позволить Пекину использовать военно-морскую базу Реам для выхода в Сиамский залив.

Таким образом, Китай сможет получить стратегический форпост в спорном Южно-Китайском море. Подобные опасения США звучат все чаще и чаще несмотря на то, что Камбоджа упорно отрицает наличие какого-либо "секретного" пакта о создании новой базы.

Остин примчался в Пномпень практически сразу после того, как Камбоджа завершила ежегодные совместные военные учения "Золотой дракон" с Китаем которые в этом году проходили с 16 по 31 мая.

В этом году в учениях приняли участие более 2000 камбоджийских и китайских военнослужащих, 11 кораблей Королевского военно-морского флота Камбоджи и три боевых корабля ВМС НОАК. Учения включали в себя боевые стрельбы, направленные на борьбу с захватом судов и противодействие терроризму в море вблизи камбоджийского порта Сиануквиль.

Китайские и камбоджийские вооруженные силы во время прошлогодних учений "Золотой дракон". Image: X Screengrab

Впервые учения "Золотой дракон" были проведены в 2016 году, вскоре после того, как Камбоджа приостановила свои ежегодные маневры Angkor Sentinel с США после их старта в 2010 году. 

Растущие военные связи Китая и Камбоджи - и их влияние на стратегический и морской баланс в регионе - несомненно, сыграли определяющую роль в решении Остина посетить Камбоджу и попытаться реанимировать "токсичные" отношения двух стран в области обороны.

Возможно, глава оборонного ведомства США обратил внимание на благоприятные для США возможности со стороны нового камбоджийского правительства, возглавляемого Хун Манетом, выпускником Вестпойнта и Нью-Йоркского университета. И действительно, налицо все признаки усиления борьбы за влияние на Камбоджу между США и Китаем. В день приезда Остина Китай объявил о назначении нового посла в Камбодже.

Ван Вэньбинь, бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, был назначен послом в Камбодже, сообщает China Daily. Это объявление, несомненно, было стратегически своевременным и явно свидетельствует о стремлении Пекина нейтрализовать эффект от "исторического" визита Остина и его попыток договориться с новым правительством Хун Манет.

Научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии и преподаватель Королевского университета Пномпеня Сотеарак Сок, считает, что эти события можно интерпретировать двояко. Первое и самое очевидное: Китай и США активизируют свои дипломатические игры в Камбодже в рамках обостряющегося глобального соперничества за экономическое и политическое влияние и власть.

Вторая и, возможно, более точная интерпретация заключается в том, что США и Китай в течение года внимательно наблюдали за новой камбоджийской администрацией и, внимательно анализируя ее послания и сигналы, и сейчас решили, что настал подходящий момент действовать.

Некоторые наблюдатели в стране также отмечают, что Хун Манет в целом избегает антиамериканской и антизападной риторики, характерной для его отца, бывшего премьер-министра Хун Сена.

Возможно, Хун Манет предпочтет более гибкий дипломатический подход, направленный на получение максимальной экономической выгоды от как можно большего числа зарубежных партнеров.

Министр обороны США Ллойд Остин и премьер-министр Камбоджи Хун Мане на встрече в Пномпене. Image: X Screengrab

Вероятно, Хун Манет попытается изменить баланс в отношениях своей страны с Китаем и США, которые в последние годы заметно качнулись в сторону Пекина. В настоящее время Китай является главным партнером Камбоджи по развитию, крупнейшим инвестором, основным кредитором и ведущим поставщиком военной техники. Но Пекин, возможно, уже чувствует перемены и готовится к более жесткому противостоянию с США за влияние на Камбоджу. Это объясняет визит вежливости главы Пентагона и назначение Пекином нового именитого посла в Пномпень, резюмирует Сотеарак Сок.

#сша #китай #камбоджа
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