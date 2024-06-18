Подводные силы военно-морского флота НОАК совершили исторический прорыв.

Подводные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили исторический прорыв в торпедно-ракетном вооружении. В понедельник высокопоставленный китайский офицер заявил, что в настоящее время военно-морской флот страны сосредоточен на разработке передовых атомных подводных лодок, не забывая при этом о субмаринах с обычными силовыми установками.

CCTV: Подводные силы ВМС НОАК совершили "торпедно-ракетный" прорыв. На снимке: подводные лодки проекта 094 «Цзинь» Agence France-Presse, AFP 2023 / Гуан Ню

реклама

Вэнь Сюэсин, капитан отряда подводных лодок ВМС НОАК, сделал это заявление в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV) по случаю 75-й годовщины создания подводных сил ВМС НОАК. По сообщению CCTV, под командованием Вэня находится первое в истории ВМС НОАК объединение подводных лодок, выполняющее испытательные и тренировочные задачи.

"В настоящее время в программу развития подводного флота страны входит создание как атомных, так и конвенциональных подлодок. Но основное внимание уделяется именно АПЛ", - сказал Вэнь, отметив, что сегодня атомные подводные лодки КНР регулярно выполняют задачи в формах боевого патрулирования.

"Мы достигли исторического прорыва в плане проведения торпедных атак и нанесения ракетных ударов из-под воды. Благодаря этому наш боевой потенциал стал мощнее. Теперь мы можем достигать более отдаленных регионов и более эффективно выполнять поставленные задачи", - подчеркнул Вэнь.

В репортаже CCTV был показан интересный видеоролик, демонстрирующий попадание боевой торпеды в кормовую часть корабля-цели, что привело к мощному взрыву, разрушившему судно-мишень.

"Подводные лодки военно-морского флота НОАК позволяют народу Китая спокойно развивать экономику и не опасаться вторжения внешних сил", - отметил Вэнь.

“Разработка субмарин и проведение подводных операций всегда ведется под грифом "совершенно секретно" - во всех ВМС мира. Поэтому широкой общественности, как правило, о них мало что известно. Но ограниченный объем открытой информации может также служить инструментом сдерживания”, - заявил в понедельник в интервью Global Times китайский военный эксперт, на условиях анонимности.

По словам эксперта, Китай долгое время отставал от мировых лидеров в области разработки подводных технологий, однако последние достижения свидетельствуют о том, что страна стремительно набирает обороты. На снимке субмарина, входящая в состав флотилии подводных лодок Северного театра боевого командования НОАК, совершает маневр во время учений в акватории Желтого моря. Photo: China Military.

По сообщениям СМИ, в настоящее время на вооружении военно-морского флота НОАК находятся дизель-электрические подлодки проекта Type 039, атомные многоцелевые субмарины Type 09III и ракетные подводные крейсера стратегического назначения Type 09IV. Кроме того, ведутся активные работы по созданию более перспективных моделей.