Президентство Макрона "висит на волоске", поскольку его поддержка Украины привела к серьезным политическим последствиям

Эммануэль Макрон подвергся острой критике со стороны ряда французских политиков за назначение досрочных выборов, которые, по их мнению, могут привести к власти партию Марин Ле Пен.

Ludovic Marin/POOL/EPA/ТАСС

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Бывший лидер Франции Николя Саркози предупредил, что страна может погрузиться в "хаос", на фоне попыток президента Эммануэля Макрона противостоять правым и ультраправым партиям.

Досрочные выборы были объявлены Макроном после того, как его центристская партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах в ЕС в начале этого месяца. По мнению Саркози, это грозит тем, что к "Национальное объединение" Марин Ле Пен может получить законодательную власть. В настоящее время партия Ле Пен лидирует в опросах, ее поддерживают 35 процентов избирателей, в то время как центристская партия Макрона "Возрождение" занимает лишь третье место с 19 %.

"Это может ввергнуть страну в хаос, из которого ей будет очень трудно выбраться", - заявил Саркози о решении Макрона провести досрочные выборы, которые, по его словам, "представляют собой большой риск".

"Предоставление слова французскому народу, для оправдания роспуска, - любопытный аргумент, ведь это именно то, что только что сделали более 25 миллионов французов на избирательных участках", - заявил экс-президент, занимавший свой пост с 2007 по 2012 год, французскому изданию Le Journal du Dimanche. "Велик риск, что они подтвердят свой гнев, а не обратят его вспять".

"Без Марин Ле Пен не будет и Джордана Барделла", - считает американский обозреватель, политический карикатурист и писатель Тед Ралл, имея в виду лидера партии, который может стать премьер-министром, если партия "Национальное объединение" одержит победу в конце этого месяца.

Ле Пен остается весьма противоречивой фигурой во Франции. 55-летняя политик унаследовала руководство партией, ранее известной как Национальный фронт, от своего отца Жан-Мари Ле Пена, ультраправого деятеля, известного своими расистскими высказываниями и отрицанием Холокоста.

Выход старшего Ле Пена во второй тур президентских выборов 2002 года привел к оглушительной победе его соперника Жака Ширака с результатом 82 %, поскольку французы ринулись на избирательные участки, чтобы не допустить победы ультраправых. Высказывания Ле Пена о Холокосте стали причиной его ссоры с дочерью Марин.

Выборы 2017 и 2022 годов, на которых Марин Ле Пен проходила во второй тур, также привели к победе Макрона, хотя каждый раз с меньшим отрывом. 41 % голосов, полученных Ле Пен в 2022 году, стали рекордной отметкой для ее партии. По мнению экспертов, на этих выборах у нее есть все шансы одержать уверенную победу.

"У французов нет желания идти в армию, а также участвовать в войнах по выбору", - говорит Ралл, подчеркивая, что провокационные заявления Макрона о том, что французские войска могут быть отправлены воевать на Украину, подорвали его репутацию.

"Французы не принимали участия в боевых действиях очень, очень долгое время", - продолжил он. "На Украине сейчас очень жарко. Там идут настоящие военные действия. Это не какая-то полицейская операция, по усмирению туземцев в Новой Каледонии. Тут все очень серьезно. Французы будут возвращаться из Украины в мешках для трупов".

"Этот конфликт вызывал и вызывает глубокие разногласия во французском обществе. Для Макрона это плохая политика. Я не знаю, почему он так упорно продвигает этот нарратив, ведь сейчас он, его президентство и его наследие действительно висят на волоске. И последнее, что ему нужно, - проводить противоречивую или непопулярную политику, а это именно то, что он делает".

В настоящее время левый альянс, известный как Новый народный фронт, занимает второе место в опросах и пользуется поддержкой 25 процентов населения. Бывший депутат Национального собрания Жан-Люк Меленшон возглавляет блок прогрессивных партий, в который входят Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия, группы, выступающие за охрану окружающей среды, и "Непокорённая Франция" Меленшона.