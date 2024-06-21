Британский таблоид Daily Express назвал атомную подлодку К-564 "Архангельск" опасным оружием России

На этой неделе британский таблоид сделал поразительное открытие — оказывается, у России есть оружие, способное нанести врагам неописуемые разрушения.

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На этот раз в центре внимания Daily Express оказалась многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения К-564 "Архангельск" проекта "Ясень-М". На днях подлодка вышла на заводские ходовые испытания. Затем субмарину ждут госиспытания, которые продлятся несколько месяцев. В декабре АПЛ должна войти в состав Военно-морского флота России.

Эксперты DE опасаются, что "западные противники не смогут обнаружить новейшую российскую субмарину с гиперзвуковыми крылатыми ракетами" и поэтому она представляет серьезную угрозу "военным базам, военно-морским конвоям и наземной критической инфраструктуре Североатлантического альянса во время кризиса".

Западное издание отмечает, что новая атомная подводная лодка значительно усилит ВМФ РФ благодаря своему оснащению неуязвимыми ядерными ракетами способными развивать скорость в 6 670 миль в час (10 700 километров в час или 9 Махов). АПЛ "Архангельск" будет базироваться в Западной Лице, в 60 километрах от границы со страной НАТО Норвегией.

На снимке подводная лодка проекта 885M "Ясень-М". Фото представлено пресс-службой АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие»

На данный момент о подлодке известно следующее: