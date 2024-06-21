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amv212
Почему новая российская атомная подлодка-невидимка так встревожила Запад
Британский таблоид Daily Express назвал атомную подлодку К-564 "Архангельск" опасным оружием России

На этой неделе британский таблоид сделал поразительное открытие — оказывается, у России есть оружие, способное нанести врагам неописуемые разрушения.

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На этот раз в центре внимания Daily Express оказалась многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения К-564 "Архангельск" проекта "Ясень-М". На днях подлодка вышла на заводские ходовые испытания. Затем субмарину ждут госиспытания, которые продлятся несколько месяцев. В декабре АПЛ должна войти в состав Военно-морского флота России.

Эксперты DE опасаются, что "западные противники не смогут обнаружить новейшую российскую субмарину с гиперзвуковыми крылатыми ракетами" и поэтому она представляет серьезную угрозу "военным базам, военно-морским конвоям и наземной критической инфраструктуре Североатлантического альянса во время кризиса".

Западное издание отмечает, что новая атомная подводная лодка значительно усилит ВМФ РФ благодаря своему оснащению неуязвимыми ядерными ракетами способными развивать скорость в 6 670 миль в час (10 700 километров в час или 9 Махов). АПЛ "Архангельск" будет базироваться в Западной Лице, в 60 километрах от границы со страной НАТО Норвегией.

На снимке подводная лодка проекта 885M "Ясень-М". Фото представлено пресс-службой АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие»

На данный момент о подлодке известно следующее:

  •  Субмарина может погружаться на глубину до 600 метров. Ее максимальная скорость на поверхности  (надводная) составляет 16 узлов (около 30 километров в час), а под водой - 31 узел (примерно 58 километров в час);
  •  Экипаж подводного аппарата составляет 64 человека, автономность плавания - около 100 дней, что ограничено потребностями в продовольствии и техническом обслуживании;
  • Водоизмещение подводное - 13 800 тонн;
  • Вооружение корабля включает 533-мм торпедные аппараты и установки вертикального пуска для противокорабельных крылатых ракет "Оникс", крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Ракеты "Калибр" и "Циркон" могут быть оснащены ядерными боевыми частями.
#россия #запад #ясень-м #к-564 &quot;архангельск&quot; #российская подлодка
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