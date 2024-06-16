Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США пытались спровоцировать Китай на нападение на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях является главной "красной чертой", которую нельзя переступать. Пекин постоянно призывает Вашингтон прекратить посылать "в любой форме ошибочные сигналы" тайваньским сепаратистам.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках недели лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, Калифорния, 15 ноября 2023 года. Agence France Presse, AFP 2023 / Brendan Smialowski

Си Цзиньпин заявил Урсуле фон дер Ляйен о попытках Вашингтона спровоцировать Пекин к нападению на Тайвань. Об этом сообщает газета Financial Times.По словам инсайдеров издания, в апреле 2023 года председатель КНР сообщил об этом как председателю Еврокомиссии, так и чиновникам в своей стране.Суть обращения лидера КНР сводилась к тому, что администрация Байдена пыталась подтолкнуть Китайскую Народную Республику (КНР) к вторжению на Тайвань, Но Си "не попался на крючок".

Financial Times пишет, что в прошлом году, выступая с подобным предупреждением, Си якобы добавил, что конфликт с США приведет к разрушению "многочисленных впечатляющих достижений" его страны и поставит под угрозу заявленную цель - достичь "великого омоложения" к 2049 году.



Авторы статьи подчеркнули, что если это правда, то это будет первый известный случай, когда Си Цзиньпин предъявляет претензии иностранному государству.

Посольство Поднебесной в Соединенных Штатах и пресс-секретарь фон дер Ляйен пока никак не прокомментировали это сообщение.



Тайвань управляется независимо от материкового Китая собственной администрацией с 1949 года. Пекин рассматривает остров как свою провинцию. В свою очередь Тайвань считает себя автономной территорией с собственным выборным правительством, но не объявляет о независимости. Пекин выступает против любых официальных контактов иностранных государств с Тайбэем и считает суверенитет Китая над островом неоспоримым.

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Статья в Financial Times появилась на фоне обострения напряженности между США и Китаем. Пекин назвал тайваньский вопрос "главной красной чертой" в отношениях с Вашингтоном, которую нельзя пересекать.

Мы не будем закрывать глаза на сепаратистскую деятельность сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также на попустительство и поддержку [этих сил] со стороны иностранных государств", - цитирует агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина, сказанные президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора в апреле.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь назвал военные учения США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нагнетанием конфронтации в регионе, которая "лишь усилит напряженность и подорвет региональную стабильность".

По имеющейся информации, Байден в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не планируют вступать в конфликт с КНР.С этим согласился и государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщив руководителю внешнеполитического ведомства Китая Ван И, что Соединенные Штаты "продолжают придерживаться политики "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня".

Однако, несмотря на то, что Вашингтон официально заявляет о поддержке политики "одного Китая", американские военные периодически проводят в регионе широкомасштабные учения. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал эти действия разжиганием конфронтации и подрыв региональной стабильности. "Военные маневры США в Южно-Китайское море лишь усилят напряженность и подорвут стабильность в регионе", - заявил китайский дипломат.

Демонстрация силы произошла в тот момент, когда поддерживаемый американцами новый региональный лидер Тайваня Уильям Лай Чинг-те принял присягу. Вскоре после победы на выборах кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), выступающий за независимость, пообещал "защитить Тайвань от постоянных угроз и запугиваний со стороны Китая".

На фоне этих высказываний глава китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин "будет придерживаться консенсуса 1992 года, воплощающего принцип "одного Китая", и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил".

На этой архивной фотографии, сделанной и опубликованной 11 мая 2018 года Министерством обороны Тайваня, изображен истребитель F-16 ВВС Китайской Республики (Тайвань) (слева), летящий рядом с бомбардировщиком H-6K ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Agence France Presse, AFP 2023 / Brendan Smialowski раздаточный материал.

Помимо этого, по данным Министерства иностранных дел Китая, за последние несколько лет Вашингтон поставил Тайваню оружия и боеприпасов на 70 миллиардов долларов. Согласно Закону о тайваньских отношениях (TRA), Вашингтон обязался предоставить Тайбэю " оборонительное оружие". Недавно американские законодатели одобрили крупный пакет военной помощи, включающий финансирование союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках законопроекта предусматривается выделение 2 миллиардов долларов на иностранное военное финансирование Тайваня и других партнеров в регионе с целью противодействия Китаю.116:07