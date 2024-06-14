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amv212
«Шесть хромых уток и Мелони» - в США предрекли провал саммита G7 в Италии
Шесть «хромых уток» и Джорджа Мелони — так описывает этот саммит американское издание Politico Magazine

По данным Politico, низкие рейтинги одобрения, экономический кризис, слабые результаты на местных и европейских выборах - у каждого из лидеров G7 есть масса актуальных проблем, которые нужно решать:

Еще до начала саммита "Большой семерки" в Италии многие западные издания пророчат ему провал

  • Президент Франции Эммануэль Макрон, в попытке вернуть себе популярность, объявил досрочные всеобщие выборы, после того как "Национальное объединение" Марин Ле Пен опередило его партию на выборах в Европейский парламент, набрав 32 процента голосов против 15 % у "Возрождения" президента.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц был "унижен" победой правых партий на выборах в Европарламент и неисключено, что вскоре может покинуть свой пост. Евроскептическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла второе место на выборах в Европарламент, набрав более 16 % голосов, что является лучшим результатом за всю ее историю.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, столкнувшись с историческим поражением своей консервативной партии, призвал к проведению внеочередных выборов в отчаянной попытке изменить ситуацию. Однако некоторые эксперты считают, что Сунаку, возможно, придется распрощаться с премьерством, а консерваторы, скорее всего, потеряют статус "правящей партии".
  • Джастин Трюдо, занимающий пост премьер-министра Канады уже девять лет, объявил о своем намерении уйти в отставку после того, как опозиционная Консервативная партия с двузначным отрывом обошла в соцопросах его Либеральную партию менее чем за полтора года до следующих федеральных выборов.
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида столкнулся с проблемой беспрецедентно низких рейтингов перед предстоящими выборами.
  • Согласно опросу агентства Reuters, президент Соединенных Штатов Джо Байден достиг своего рекордно низкого рейтинга одобрения в 36 процентов всего за пять месяцев до всеобщих выборов в США. Кроме того, Байден испытывает мощное давление со стороны своих коллег-демократов на фоне израильской наступательной операции на город Рафах, которая также вызвала массовые протесты против агрессии Израиля по всей территории Соединенных Штатов.
  • По мнению экспертов Politico, единственной более-менее сильной фигурой на саммите станет премьер-министр Италии Джорджия Мелони, после того как ее правая партия "Братья Италии" вновь стала сильнейшей в стране набрав 28,8 процента голосов на выборах в Европейский парламент и подтвердив свой статус самой популярной политической силы после всеобщих выборов 2022 года

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Италия также сыграла ключевую роль в переговорах между европейскими и американскими официальными лицами по поводу планов "Большой семерки" по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления кредита Киеву. Однако, пишет издание, из-за внутренних противоречий лидеры вряд ли найдут общий язык по этому вопросу.

Вчера премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что страны "Большой семерки" договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, но добавила, что замороженные активы РФ не будут конфискованы.Монеты номиналом один в один рубль на упаковочной линии Московского монетного двора. РИА Новости / Илья Питалев.

"Я подтверждаю, что мы достигли политического согласия о предоставлении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через механизм займов, для погашения которых будут использоваться средства от российских активов, замороженных в наших юрисдикциях", - сказал Мелони на саммите G7 в Италии.

#сша #германия #япония #британия #италия #канада #большая семерка #франиция #саммит g7
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