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amv212
Профессор Саламей объяснил, почему Израиль не сможет победить в возможном конфликте с «Хезболлой»
Закаленная в боях с ЦАХАЛ и спонсируемыми США группировками в Сирии, «Хезболла», в отличие от ХАМАС, имеет доступ к множеству современных ракет и снарядов, число которых, по оценкам западных экспертов достигает 200 тысяч.

Премьер-министр Израиля, оказавшийся в весьма затруднительном положении, намекнул, что ему мало одной войны в Газе и протестов внутри страны, требующих его отставки, и пригрозил начать боевые действия с "Хезболлой" на территории Ливана. Ведущий ливанский политический обозреватель объяснил РИА Новости, почему это очень плохая идея.

Воины «Хезболлы» держат флаги во время посещения мемориала своего лидера шейха Аббаса аль-Мусави, который был убит в результате израильского авиаудара в 1992 году. (Associated Press AP Photo / Mohammed Zaatari)

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Израиль «готов к чрезвычайно мощным действиям на севере» против «Хезболлы», заявил в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ссылаясь на недавнюю драматическую эскалацию трансграничных столкновений, которые включают атаки беспилотников «Хезболлы» по территории Израиля и сбитый на прошлой неделе в воздушном пространстве Ливана "тяжелый израильский дрон".

«Любой, кто думает, что может причинить нам вред и что мы будем сидеть сложа руки, сильно ошибается», - предупредил Нетаньяху, выступая перед представителями СМИ в северном израильском городе Кирьят-Шмона, откуда на фоне боевых действий было эвакуировано большая часть гражданского населения.

«Иран пытается окружить и задушить нас, но мы даем отпор как напрямую, так и его сторонникам. Мы не можем смириться с такой ситуацией на севере, так не может больше продолжаться. Мы вернем жителей в их дома и обеспечим безопасность", - заверил Нетаньяху, подразумевая возглавляемый Ираном альянс „Ось сопротивления“, в который входят ливанская „Хезболла“, Сирия, иракское шиитское ополчение и йеменские воины "Ансар Аллах".

На этой неделе общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля сообщило, что власти страны намерены призвать еще 50 000 резервистов на случай возможной эскалации конфликта с «Хезболлой». Американские и ближневосточные СМИ ожидают полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и ливанским ополчением.

Но какие бы схожие цели не преследовала «Хезболла» и палестинская боевая группировка ХАМАС, сумевшая сковать израильскую армию, используя лишь «спартанскую комбинацию» винтовок, переносных противотанковых комплексов и простеньких ракет, собранных в подземных гаражах, политические и военные наблюдатели во всем мире сходятся во мнении, что ливанская группировка гораздо, гораздо сильнее.

Закаленная годами боев с израильскими военными и спонсируемыми американцами марионеточными группировками в Сирии начиная с 2012 года, «Хезболла», в отличие от ХАМАС, имеет доступ к целому ряду современных ракет и снарядов, которых, по оценкам вашингтонских обозревателей, насчитывается до 200 000 - достаточно, чтобы перегрузить мощную систему противовоздушной и противоракетной обороны Израиля.

Израиль угрожает начать военную операцию на границе с Ливаном, поскольку «Хезболла» демонстрирует все большую изобретательность и неожиданные возможности, заставляя Израиль все больше тревожиться и путаться в прогнозах на северном фронте", - сказал считает профессор кафедры политологии и международных отношений Ливанского американского университета Имад Саламей, комментируя эскалацию напряженности между Израилем и ополченцами.

Израиль может единовременно поразить многие цели «Хезболлы» и нанести значительный ущерб, но не может уничтожить или даже кардинально сократить возможности ополчения, «которые широко разветвлены и мобильны», отметил обозреватель.

Если Израиль намерен серьезно пошатнуть позиции «Хезболлы», это потребует многолетних операций по уничтожению инфраструктуры и запасов оружия, вытеснению боевиков с юга и перекрытию путей снабжения из Сирии. Израиль не способен достичь этого в полной мере", - подчеркнул Саламей.

На этом фоне, предупреждает эксперт, "довольно высока угроза расширения масштаба боевых действий, в которые может быть вовлечена большая часть бригады "Аль-Кудс" в Сирии и Ираке. В результате Израилю придется воевать на нескольких более широких фронтах".

Израильский беспилотник «Hermes 900» падает с неба после попадания в него ракеты «земля-воздух», выпущенной «Хезболлой» над южным Ливаном. Screenshot of social media video

По мнению Саламея, Тель-Авив не рассчитывает на такой исход: израильские официальные лица и военные лидеры как правило стремятся "к быстрым военным успехам с амбициозными целями", а в случае неудачи ЦАХАЛ прибегает к "коллективным наказаниям против гражданского населения, что является наиболее вероятным сценарием в данном контексте".

"Потенциальный конфликт обернется большими потерями для обеих сторон без решающей победы. Однако Иран, скорее всего, выйдет главным победителем, утвердив свою региональную роль в любом будущем политическом урегулировании", - считает д-р Саламей.

Последний крупный вооруженный конфликт между "Хезболлой" и Израилем произошел в июле-августе 2006 года, в ходе которого ЦАХАЛ разрушил большую часть инфраструктуры Бейрута и нанес прямой ущерб на сумму до 5 миллиардов долларов, а также привел к сокращению промышленного производства и доходов. Однако "Хезболла" осталась практически невредимой: около 1 000 ее бойцов противостояли 10 000-30 000 израильских солдат на юге Ливана. При этом потери "Хезболлы" составили порядка 250 человек, со стороны Израиля был убит 121 военнослужащий и ранено свыше 1 200 человек.

Этот конфликт даже западные обозреватели назвали поражением для Израиля: израильским вооруженным силам устроили "кровавую бойню" и нанесли репутационный ущерб, от которого Тель-Авив не может оправиться и по сей день.

#израиль #сектор газа #газа #хезболла #ливан
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