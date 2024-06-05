Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
«У США и НАТО не будет шансов» против военного альянса России и Китая — американский геополитик
Стратегический союз между Россией и Китаем будет заключаться не в захвате стран и не в производстве ракет и т. д. Речь идет об обеспечении справедливости и равенства на мировой арене

Соединенные Штаты исторически стремились воспрепятствовать созданию альянса между Россией и Китаем, но эти две мировые державы сплотились в попытке защитить себя от агрессии Запада.    Это «стратегический кошмар»: Жест на встрече Президента России Путина и лидера Китая  Си Цзиньпина вызвал панику в США. Видеть, как Си Цзиньпин и Путин обнимаются, это «стратегический кошмар»: американский аналитик Майкл Пиллсбери.

За год до своей смерти Генри Киссенджер, известный - и весьма противоречивый - ветеран американской дипломатии и бывший госсекретарь США, разглядел "письмена на стене".

реклама

«Грядет время, которое позволит закрепить уже достигнутые стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров», - заявил высокопоставленный дипломат, призывая прекратить поддерживаемый Западом конфликт на Украине.

Киссенджер оставил эти комментарии в статье «Как избежать еще одной мировой войны», опубликованной в британском журнале The Spectator, отметив, что «тысячи единиц ядерного оружия» России делают ее «одной из крупнейших ядерных держав мира».

Высказывания американского политика с характерным для них высокомерием были раскритикованы украинскими властями и изрядным числом западных либералов, на тот момент полностью убежденных в способности Соединенных Штатов в очередной раз встать на защиту свободы и демократии.

Очевидное безразличие Запада к угрозе ядерной войны и стратегическую некомпетентность, позволившую России и Китаю объединить усилия, раскритиковал бывший аналитик в сфере национальной безопасности США доктор Дэвид Уалаалу.

«Путин не блефует, потому что это то, чего ждут русские, русский народ, от своего лидера - защищать страну любыми средствами, к чему мы все больше и больше их подталкиваем», - заявил Уалаалу, добавив, что Москва рассматривает этот конфликт как вопрос экзистенциальной важности.

«Мне кажется, что (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан не хочет, чтобы его страна оказалась в центре событий, независимо от того, является она членом Североатлантического альянса или нет на данный момент», - отметил он, охарактеризовав европейского лидера как здравомыслящего человека в данном вопросе.

«Он постоянно консультируется со своими юристами, офицерами - они ищут способы, как отказаться от такого участия в НАТО. Честно говоря, если можно так выразиться, Венгрии пора уже принять решение о выходе из этого альянса".

Уалаалу отметил, что растущая неприязнь к участию Запада в продолжающейся прокси-войне приводит к всплеску популярности правого крыла в Европе: французский политик и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен набирает популярность, предлагая стране выйти из НАТО.

Киссенджер, которому приписывают то, что в 70-х годах прошлого века Соединенные Штаты встали на путь глобального доминирования, во время своего пребывания на посту госсекретаря США стремился к тому, чтобы Китай и Россия оставались разделенными, и добивался развития отношений с Китаем, чтобы склонить его на сторону Соединенных Штатов. Но теперь воинственность Запада привела к созданию прочного партнерства между двумя этими странами, утверждает Уалаалу, - формированию союза, который западные державы не в силах преодолеть военными средствами.

"Стратегический союз между Россией и Китаем будет заключаться не в захвате стран и не в производстве ракет и т. д. Речь идет об обеспечении справедливости и равенства на мировой арене... Если к этим двум государствам - России и Китаю - присоединятся другие, у Североатлантического альянса не будет шансов. У США не будет шансов", - резюмировал эксперт.

#сша #китай #альянс россии и китая
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
21
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
1
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
6
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
4
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Microsoft заставляет использовать интернет-запись вместо локальной учётки при установке Windows 11
4
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
Литва подписала с концерном Rheinmetall договор о строительстве завода по производству боеприпасов
+
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
+
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
102
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
48
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
15
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
10
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
15
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
9
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:00
да вы браконьеры ептиль!
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Легенда
17:59
вот видиш сверху птица крылом за леску зацепилась. ума не приложу как она так зацепилась
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Chihonya
17:58
дык а как посмотреть? какого птеродактеля вы заарканили)
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Легенда
17:57
вот видос. уже в 3 ночи я снял. птица поймалась
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Чaтo- - - - Бoт
17:56
И что курил этот т.н. ИИ? Или он сразу ширнулся?
FT: Украина потеряла львиную долю всей своей электрогенерации
Chihonya
17:56
давай видос, комары люто вас))) знают в какое место кусать))))))))))) дык походу вы охотники, а не рыбаки получается)))
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Легенда
17:53
мы ездили в прошлый раз сачёк забыли. кули камары так в опу выипали что бежали без бамяти. я сане сказал куплю ему новый. вот щя смотрю ,, этот закажу. видео есть мы птицу поймали.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Chihonya
17:50
ну вот, опять проотвечался, где фото крупной рыбы в баночке майонезной?
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Midnight Sun
17:48
Завод кончился? Покрутите ключик
WSJ: Американские чиновники стали наблюдать всё большее "замедление" в поведении Джо Байдена
Tarment
17:44
Фига себе, 1080 Ti даже фпс показывает в Алане, и даже в соответствии с остальными играми по отношению к 4060, неплохо. А чего там Веги и Радеон 7, показывают что то? Там же неебически крутые драйвера...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем