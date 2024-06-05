Стратегический союз между Россией и Китаем будет заключаться не в захвате стран и не в производстве ракет и т. д. Речь идет об обеспечении справедливости и равенства на мировой арене

Соединенные Штаты исторически стремились воспрепятствовать созданию альянса между Россией и Китаем, но эти две мировые державы сплотились в попытке защитить себя от агрессии Запада. Это «стратегический кошмар»: Жест на встрече Президента России Путина и лидера Китая Си Цзиньпина вызвал панику в США. Видеть, как Си Цзиньпин и Путин обнимаются, это «стратегический кошмар»: американский аналитик Майкл Пиллсбери.

За год до своей смерти Генри Киссенджер, известный - и весьма противоречивый - ветеран американской дипломатии и бывший госсекретарь США, разглядел "письмена на стене".

реклама

«Грядет время, которое позволит закрепить уже достигнутые стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров», - заявил высокопоставленный дипломат, призывая прекратить поддерживаемый Западом конфликт на Украине.

Киссенджер оставил эти комментарии в статье «Как избежать еще одной мировой войны», опубликованной в британском журнале The Spectator, отметив, что «тысячи единиц ядерного оружия» России делают ее «одной из крупнейших ядерных держав мира».

Высказывания американского политика с характерным для них высокомерием были раскритикованы украинскими властями и изрядным числом западных либералов, на тот момент полностью убежденных в способности Соединенных Штатов в очередной раз встать на защиту свободы и демократии.

Очевидное безразличие Запада к угрозе ядерной войны и стратегическую некомпетентность, позволившую России и Китаю объединить усилия, раскритиковал бывший аналитик в сфере национальной безопасности США доктор Дэвид Уалаалу.

«Путин не блефует, потому что это то, чего ждут русские, русский народ, от своего лидера - защищать страну любыми средствами, к чему мы все больше и больше их подталкиваем», - заявил Уалаалу, добавив, что Москва рассматривает этот конфликт как вопрос экзистенциальной важности.

«Мне кажется, что (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан не хочет, чтобы его страна оказалась в центре событий, независимо от того, является она членом Североатлантического альянса или нет на данный момент», - отметил он, охарактеризовав европейского лидера как здравомыслящего человека в данном вопросе.

«Он постоянно консультируется со своими юристами, офицерами - они ищут способы, как отказаться от такого участия в НАТО. Честно говоря, если можно так выразиться, Венгрии пора уже принять решение о выходе из этого альянса".

Уалаалу отметил, что растущая неприязнь к участию Запада в продолжающейся прокси-войне приводит к всплеску популярности правого крыла в Европе: французский политик и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен набирает популярность, предлагая стране выйти из НАТО.

Киссенджер, которому приписывают то, что в 70-х годах прошлого века Соединенные Штаты встали на путь глобального доминирования, во время своего пребывания на посту госсекретаря США стремился к тому, чтобы Китай и Россия оставались разделенными, и добивался развития отношений с Китаем, чтобы склонить его на сторону Соединенных Штатов. Но теперь воинственность Запада привела к созданию прочного партнерства между двумя этими странами, утверждает Уалаалу, - формированию союза, который западные державы не в силах преодолеть военными средствами.

"Стратегический союз между Россией и Китаем будет заключаться не в захвате стран и не в производстве ракет и т. д. Речь идет об обеспечении справедливости и равенства на мировой арене... Если к этим двум государствам - России и Китаю - присоединятся другие, у Североатлантического альянса не будет шансов. У США не будет шансов", - резюмировал эксперт.