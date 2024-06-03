Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея договорились провести новые масштабные учения во все более милитаризованном Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Три страны организовали первые в своей истории совместные учения прошлой осенью после того, как президент США Байден и его коллеги из Японии и Южной Кореи подписали трехсторонний пакт о безопасности в Кэмп-Дэвиде в августе. Россия, Китай и Северная Корея выражают обеспокоенность попытками США милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион посредством расширяющейся «паутины» пактов безопасности. Pentagon. Archival photo by Associated Press, AP / Carolyn Kaster

Министры обороны Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи официально договорились о проведении первых военных учений Freedom Edge между тремя этими странами на встрече в Сингапуре в минувшее воскресенье. Ожидается, что многоплановые трехсторонние маневры, в рамках которых планируется провести военно-морские, воздушные, подводные и киберучения, состоятся уже этим летом. Более подробной информации о сроках и месте их проведения пока не сообщается.

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Кроме того, три страны планируют провести отдельные учения, направленные на повышение уровня реагирования на «угрозы» на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Детали этих учений также не уточняются. Соглашение об учениях Freedom Edge было достигнуто в кулуарах Шангри-Ла Диалога - форума по безопасности в Сингапуре, посвященного «возникающим в регионе угрозам».

Министры обороны «подтвердили» «неизменную решимость своих стран укреплять трехстороннее сотрудничество в области безопасности для сдерживания ядерных и ракетных угроз», якобы исходящих от Пхеньяна, а также предполагаемого «опасного и агрессивного» поведения китайских военных в Южно-Китайском море. Они также «подчеркнули важность международного порядка, основанного на правилах, и подтвердили свою приверженность поддержке Украины», сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства США.

«Кроме того, участники встречи подтвердили, неизменность своих ключевых позиций по Тайваню и подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемого элемента безопасности и процветания международного сообщества», - говорится в официальном заявлении.

Россия и Китай пока никак не прокомментировали запланированные трехсторонние учения. Однако в воскресенье высокопоставленные китайские военные чиновники дали понять, что терпение Пекина перед лицом американских провокаций в регионе, в том числе в Южно-Китайском море, имеет «свои пределы».

«Китай сохраняет достаточную сдержанность перед лицом нарушений прав и провокаций, но этому есть предел», - заявил глава оборонного ведомства Поднебесной Китая Дун Цзюнь участникам «Диалога Шангри-Ла». В свою очередь, заместитель начальника Объединенного штаба Центральной военной комиссии КНР Цзин Цзяньфэн обвинил Вашингтон в заключении пактов безопасности с региональными странами для создания «азиатско-тихоокеанской версии НАТО, в попытке сохранить свою гегемонию».

По словам Цзина, это похоже на процессы, которые Штаты проводят в Восточной Европе. «Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие, принуждая другие страны выбирать сторону, и продвигают расширение НАТО на восток», - добавил он, предупредив, что такие действия создают хаос и «приковывают страны региона к американской военной колеснице».

Agence France-Presse, AFP 2023 / Caroline Chia

Цзин назвал Соединенные Штаты «самым серьезным вызовом миру и стабильности в регионе» и отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия Вашингтона - это документ, который призван «внести раскол, спровоцировать конфронтацию и подорвать стабильность в АТР».