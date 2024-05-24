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amv212
После потери 5-го "Жнеца" США признали, что хуситы способны поражать корабли в Средиземном море
После того как йеменское ополчение прихлопнуло 5-го "Жнеца", Пентагон признал, что хуситы способны поражать корабли в акватории Средиземного моря

То, чего не хватает хуситам в военно-морском и воздушном потенциале, они, бесспорно, компенсируют за счет смекалки и упорства. Уже более полугода йеменское ополчение сеет хаос на торговых судах Израиля, Соединенных Штатов и Великобритании в Красном и Аравийском морях. Атакуя как торговые суда, так и боевые корабли они используют арсенал недорогих беспилотников и крылатых ракет. После того как йеменское ополчение прихлопнуло пятого "Жнеца",  Соединенные Штаты признали, что хуситы способны поражать корабли в акватории Средиземного моря. На снимке: Запуск йеменской ракеты Burkan 2-H 19 декабря 2017 года.

 Йеменское ополчение "Ансар Аллах" (хуситы) располагает средствами нападения на корабли в Средиземном море, подтвердил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

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"Хуситы располагают современными видами вооружений", - заявил журналистам на брифинге на этой неделе высокопоставленный представитель Пентагона. Он попросил не называть его имени, чтобы избежать неприятностей по службе. "У них есть оружие, которое может достичь Средиземноморья. То, что у них есть такой потенциал, определенно вызывает серьезную озабоченность", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что у США нет доказательств того, что хуситы действительно предпринимали попытки проведения атак в Средиземном море, расположенном в 2000 километров или более от контролируемых ополченцами районов на северо-западе Йемена.

Он также отметил, что "на самом деле в истории не было ни единого случая применения противокорабельных баллистических ракет в том виде, в котором они это делают. Это вид морского терроризма, в искоренении которого заинтересован весь мир".

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Оценка Пентагона резко контрастирует с тем, что говорят сами хуситы и что предпринимают страны региона в условиях продолжающейся частичной морской блокады ополченцев, которую "Ансар Аллах" считает способом выражения солидарности с палестинцами на фоне наступательной операции Израиля в Газе.

Традиционные союзники Соединенных Штатов в регионе Персидского залива, некогда участвовавшие в масштабной многолетней войне против хуситов, на этот раз воздержались от военных действий с ополченцами. Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались предоставить воздушное пространство для пролета американских самолетов и нанесения ударов по целям на территории Йемена, и выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с хуситами.

Хуситы уже не однократно предупреждали о своей готовности расширить масштабы операций от Красного и Аравийского до Средиземного морей и направить свои удары против всех кораблей, направляющихся в Израиль, но до сих пор не выполнили эту угрозу.

Известно, что йеменское ополчение имеет доступ к целому ряду баллистических, противокорабельных и зенитных ракет в том числе советского производства, которые они модернизировали и теперь используют для поражения всех целей - от торговых и военных судов до воздушных целей противника. К наиболее дальнобойному оружию относятся баллистические ракеты большой дальности серии Burkan (дословно "Вулкан") с максимальной дальностью 1200 километров и Tufan (дословно "Потоп" или "Буря") с радиусом действия до 1950 километров.

Кроме того, хуситы используют ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности, включая БПЛА Samad. По оценкам западных экспертов, дальность полета этих дронов достигает 1 800 километров.

Противокорабельные ракеты хуситов на параде в Сане, сентябрь 2023 года. Photo : Courtesy of Ansar Allah Media office

Хуситы не боятся американских "Жнецов"

Хуситы также хорошо известны своей склонностью с презрением относиться к более крупным, богатым и технически подкованным противников. Во вторник 21 мая они объявили о поражении еще одного беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью 32 миллиона долларов над воздушным пространством Йемена. Этот инцидент стал вторым менее чем за неделю и по меньшей мере пятым с момента обострения военного конфликта в районе Красного моря, в ходе которого ополченцы уничтожают передовые американские дроны.

"Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, выполнявший враждебные задания в воздушном пространстве провинции Аль-Байда", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Саре'е. "Вражеский беспилотный летательный аппарат был поражен ракетой класса "земля-воздух" отечественного производства", - добавил он.

"Вооруженные силы Республики Йемен продолжают укреплять свою обороноспособность, чтобы противостоять американо-британской агрессии против нашей страны, а также продолжают проводить свои военные операции, отстаивая интересы угнетенного палестинского народа. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада и прекращена агрессия против народа Палестины в секторе Газа", - заявил пресс-секретарь.

Американские военные подтвердили сообщения об уничтожении "Рипера", но не стали сразу комментировать достоверность заявлений хуситов. Впоследствии хуситы опубликовали кадры, на которых видно, как беспилотник Reaper попадает в перекрестье инфракрасной камеры, а также кадры запуска зенитной ракеты в направлении дрона глубокой ночью, и его последующего уничтожения мощным взрывом.

Йеменские повстанцы хуситы сбили уже пятый американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper с момента вовлечения США в конфликт с ноября 2023 года.
#сша #палестина #газа #хуситы #йемен
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