Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси.

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Инцидент произошел во время возвращения Раиси с церемонии открытия новой плотины, построенной на границе с Азербайджаном, сообщает агентство Tasnim News Agency.

"В составе президентского кортежа находились три вертолета. Два из которых - все с министрами и чиновниками - благополучно добрались до места назначения".

Точный статус президентского вертолета и находившихся на его борту людей выяснить не удалось, сообщают СМИ, уточняя, что к месту происшествия направлены спасательные команды из Общества Красного Полумесяца Ирана, военных и правоохранительных органов.

По словам местных жителей, туманная погода в месте падения вертолета также затрудняет оценку ситуации.

Как отмечают иранские средства массовой информации, среди пассажиров президентского вертолета находился министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.



update 17:30 мск

Корпус стражей исламской революции: вертолет с лидером Ирана исчез с радаров около часа назад

update 17:50 мск

Место крушения вертолета установлено, туман мешает спасателям приземлиться

Место падения вертолета президента Ирана установлено. Однако спасатели не смогли высадиться на месте крушения из-за густого тумана, сообщают иранские СМИ. В данный момент по меньшей мере 40 спасательных команд ведут поиски пассажиров вертолета, заявили представители Общества Красного Полумесяца.

Последний снимок Раиси сделанный перед катастрофой с вертолётом.

Достоверной информации о состоянии лидера Ирана и его сопровождающих, пока нет.



update 18:00 мск

Власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Раиси

После крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси иранское правительство приступило к формированию чрезвычайного кабинета министров.

update 18:50 мск

На севере Ирана одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета, который перевозил президента страны Эбрахима Раиси, заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.



Силам КСИР, армии и полиции Ирана поручено использовать все свои возможности для поиска вертолета президента, сообщает Аль-Джазира.

update 19:10 мск

Основные силы спасателей прибудут к месту экстренной посадки вертолета Раиси через полчаса, сообщает агентство Tasnim. Между тем, синоптики обещают резкое похолодание в ближайшие 2 часа. Президента Ирана ищут уже почти 4 часа.