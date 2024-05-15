Американские депутаты требуют провести срочную модернизацию всех военных баз США в Индо-Тихоокеанском регионе, аргументируя это серьезной угрозой со стороны растущего ударного потенциала Китая и одновременно критикуя медлительность Министерства обороны США (МО) в принятии критически важных мер обороны.

Американские войска на базе ВВС Андерсен на острове Гуам. Image: Facebook Screengrab / Andersen Air Force Base

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В этом месяце член палаты представителе Джон Муленаар и сенатор Марко Рубио направили письмо министру Военно-воздушных сил США Фрэнку Кендаллу и министру ВМС США Карлосу Дель Торо, призывая немедленно повысить обороноспособность американских военных объектов в Азии. Они акцентировали внимание на "критической угрозе", исходящей от китайских ракет, которые "теперь способны поразить любые военные объекты США в регионе, включая базы на Гуаме и Северных Марианских островах".

Американские законодатели раскритиковали крайне медленное развертывание МО США "пассивных средств защиты", в том числе укрепленных укрытий для авиационной и прочей техники, которые крайне важны для противостояния и быстрого устранения последствий потенциальных ракетных атак Китая.

За последнее десятилетие НОАК построила более 400 подобных защитных сооружений, в то время как американская армия - лишь 22 В письме также говорится о слишком «громоздких формулировках» действующих в Пентагоне правил по обращению с боеприпасами времен Второй мировой войны, что задерживает реализацию важнейших строительных проектов и приводит к чрезмерному раздуванию бюджетных расходов.

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Американские законотворцы требуют отказаться от ограничительной процедуры Munitions and Explosives of Concern (боеприпасы и взрывчатые вещества, вызывающие озабоченность) и перейти к более эффективному подходу Recognize, Retreat, Report (распознать, отступить, доложить), а также предоставить ответы на вопросы о мерах, которые необходимо предпринять для повышения обороноспособности военных объектов. Они предупредили, что бездействие может серьезно подорвать оперативные возможности американских вооруженных сил в условиях военного конфликта, в том числе в случае вторжения Народно-освободительной армии Китая на Тайвань.

В апреле 2024 года газета New York Times со ссылкой на источники в Госдепе США сообщила, что администрация Байдена «действительно планирует в срочном порядке трансформировать оборонную инфраструктуру США в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы нейтрализовать нарастающую угрозу войны с Тайванем».

После вступления в должность в 2021 году президент США Джо Байден расширил доступ к военным базам союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и развернул передовые системы вооружений, включая ракеты «Томагавк» в Японии, а также мобильные сухопутные пусковые установки "Тайфун" на Филиппинах. Этот стратегический сдвиг, пишет NYT, направлен на то, чтобы распределить американские силы в более мелкие и мобильные подразделения по всему региону АТР. По мнению военных экспертов, это сделает их менее уязвимыми перед лицом ракетных ударов Китая.

Вместе с тем в докладе Исследовательской службы американского Конгресса (CRS) за июнь 2023 года другие специалисты высказывают серьезные опасения касательно живучести оборонной инфраструктуры США в Индо-Тихоокеанском регионе в случае атак со стороны Китая.

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В докладе говорится о том, что в распоряжении ВС США в АТР находится по меньшей мере 66 важнейших военных объектов и все они имеют решающее значение для базирования военного персонала, проведения технического обслуживания и поддержки операций. В докладе отмечается, что нынешняя система развертывания, во многом отражающая решения эпохи холодной войны, становится все более уязвимой перед лицом все более совершенного ракетного потенциала Китая.

Ключевые военные объекты, особенно расположенные к западу от Международной линии перемены дат, в том числе в Японии, Южной Корее и на Гуаме, находятся в пределах досягаемости китайских ракет.

На авиабазе Кадена на острове Окинава в Японии (острова Рюкю) служат более 20 000 американских солдат и офицеров. Photo: Ryukyu Shimpo

В отчете CRS содержится призыв к Конгрессу «адекватно» рассмотреть вопрос о соответствии инфраструктуры Министерства обороны стратегическим целям и оперативным требованиям национальной обороны. В нем также ставится вопрос о том, являются ли инвестиции в такие программы, как Тихоокеанская инициатива сдерживания (Pacific Deterrence Initiative), достаточными и контролируются ли они должным образом.

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Недавнее моделирование боевых и военных действий в этом регионе показало значительные потери американской авиации на земле из-за неадекватной защиты инфраструктуры, что лишний раз подтверждает актуальность этих соображений.

В апреле 2024 года издание Asia Times сообщило, что разобщенные системы противовоздушной и противоракетной обороны стратегически важного острова Гуам могут оказаться недостаточными для защиты от таких современных видов оружия, как барражирующие боеприпасы, крылатые, баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие.

"Цепи поражения" обеспечивающая работу новой интегрированной ПРО Integrated Battle Command System (IBCS) на Гуаме, также может оказаться уязвимой для кинетических и некинетических атак. Цепи поражения — это процессы и средства, задействованные в обнаружении, определении местоположения, отслеживании, целеуказании, атаке и оценке боевого ущерба.

Западные военные эксперты отмечают, что американские цепи поражения имеют ограниченную гибкость и ограниченный обмен информацией. Их централизованный подход к принятию решений и фиксированные связи не позволяют адаптироваться к сбоям, которые могут возникнуть в ходе конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

В своем докладе, опубликованном в январе 2024 года Центром стратегических и бюджетных оценок (CSBA), военные аналитики Карл Рехберг и Герберт Кемп обратили внимание на необходимость создания многоуровневой, комплексной и распределенной системы ПРО американских военных баз, что позволит противостоять растущей угрозе массированных высокоточных ракетных атак в Индо-Тихоокеанском регионе.

Авторы рекомендуют не снижать уровень поддержки системы обороны Гуама, подчеркивая необходимость разработки своевременного и экономически эффективного плана модернизации с минимальным количеством персонала и инфраструктуры. Эксперты также призывают развернуть на Гуаме беспилотные летательные аппараты, оснащенные передовыми датчиками с целью непрерывного наблюдения и раннего предупреждения о ракетном нападении.

Кроме того, они требуют закупить несколько типов мощных микроволновых (HPM) и электронных средств защиты (EW), использовать новые технологии, продемонстрированные программами по созданию оружия направленной энергии, в частности THOR и Mjolnir, для борьбы с роями дронов и крылатыми ракетами.

Рехберг и Кемп также предлагают в качестве альтернативы отложенной программе Integrated Fire Protection Capability Increment 2-Intercept (IFPC 2-I) создать экономически эффективную и своевременную систему защиты от крылатых ракет, задействовав в том числе, наземные средства противовоздушной обороны средней дальности (GBAD MRIC) и орудийные системы Корпуса морской пехоты США (USMC).

Они подчеркивают важность повышения ответственности за создание интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) как внутри, так и вне МО для обеспечения большей эффективности. В частности, они предлагают создать усиленный испытательный полигон IAMD для Индо-Тихоокеанского командования США (USINDOPACOM) для проведения "реалистичных тренировок и отработок различных сценариев".

Американские авианосцы имеют те же, если не более серьезные, уязвимости, что и базы США в Индо-Тихоокеанском регионе. В своей статье для журнала The National Interest (TNI) в этом месяце аналитик Брэндон Вайхерт утверждает, что непомерные расходы, достигающие 13,3 миллиарда долларов США на один суперкорабль класса Gerald R Ford, и их растущая уязвимость делают эти корабли неэффективными в современных военных действиях.

Вайхерт отмечает, что даже негосударственные субъекты, такие как хуситы, поддерживаемые Ираном, продемонстрировали способность бросить вызов американской военно-морской мощи с помощью дешевых противокорабельных ракет. И эти ракеты, пишет он, способны преодолевать корабельную оборону авианосцев, в том числе в таких стратегических регионах, как Индо-Тихоокеанский регион и Красное море.

Авианосец класса USS Ford. Photo: Petty Officer 3rd Class Riley Mc / Public Domain

Впрочем, несмотря на подобные опасения, военный журналист и бывший пилот ВВС США Харрисон Касс в своей статье, опубликованной в TNI в апреле 2024 года, утверждает, что авианосцы сохранят свою стратегическую значимость. Авианосцы ВМС США - это вовсе не "плавучие гробы" как многие считают, пишет эксперт. Он обращает внимание на их «уникальную мобильную военно-воздушную мощь и способность оставаться неуловимыми в огромном океане». Касс отмечает, что хотя современные оборонительные технологии создают риски для авианосцев, их способность действовать беспрепятственно в открытом море остается серьезным преимуществом. Он утверждает, что “эффективность авианосцев перевешивает риски, способствуя реализации великой стратегии США и предлагая мобильную альтернативу стационарным авиабазам на чужих территориях”.