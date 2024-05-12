Южнокорейский автопроизводитель инвестирует огромные средства в электрические EV и программно-определяемые автомобили SDV, одновременно наращивая темпы развития на рынках США и Китая

На фоне планов Tesla сократить более 10% штата, южнокорейская Hyundai Motor Group наоборот планирует нанять 80 000 новых сотрудников, увеличив численность персонала примерно на 30% в течение следующих трех лет.

В прошлом году Hyundai-Kia обогнала Ford и GM и стала вторым по величине поставщиком электромобилей в США. Компания также готовится к производству электромобилей - начиная с гибридов - и аккумуляторов в США. На снимке: штаб-квартира Hyundai Motor в Сеуле. Фото: Asia Times Files / AFP / Jung Yeon-je

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Привлечение новых специалистов является частью инвестиционной программы объемом 68 триллионов вон (50 миллиардов долларов США). Цель - достичь лидирующих позиций в области электрических и программно-определяемых автомобилей.

Функционал программно-определяемых автомобилей - подобно смартфонам - может постоянно обновляться посредством беспроводной связи с облачными дата-центрами. В конечном итоге Hyundai планирует внедрить эту технологию во все свои автомобили.

Часть инвестиций будет направлена на исследования и разработки в области автономного вождения, производства аккумуляторов и других мобильных устройств, а также на создание новых производственных мощностей и нового здания штаб-квартиры в Сеуле. В годовом исчислении эти инвестиции примерно на 30 процентов больше, чем Hyundai Motor Group потратила в прошлом году.

Hyundai Motor Group инвестирует огромные средства в электрические и программно-определяемые автомобили, одновременно наращивая темпы развития на рынках США и Китая

Hyundai и ее "дочка" Kia составляют третий по величине в мире автомобилестроительный конгломерат после Toyota Motor Corporation и Volkswagen AG. В число других предприятий Hyundai Motor Group входят производитель автозапчастей Hyundai Mobis, логистическая компания Hyundai Glovis и Hyundai Steel. Hyundai Motor принадлежит около 34% акций Kia.

Рейтинг мировых автопроизводителей в 2023 году ( в млн автомобилей)/ Источники: Данные Focus2move, график Asia Times Files

В 2023 году Hyundai-Kia продала 7,1 миллиона легковых автомобилей - примерно на две трети больше, чем Toyota, на 15 процентов больше, чем General Motors, в 2,7 раза больше, чем BYD, и в 4,2 раза больше, чем Tesla.

В прошлом году Hyundai-Kia обогнала Ford и GM и стала вторым по величине поставщиком электромобилей в Соединенных Штатах. Компания также планирует наладить в США производство электромобилей - в первую очередь гибридов - и аккумуляторов. В Китае Hyundai и Kia договорились продлить еще на 10 лет соглашение о сотрудничестве с Baidu. Цель - "в соответствии с государственными требованиями создать новую сеть подключенных, самоуправляемых и программно-определяемых автомобилей". Baidu также сотрудничает с Tesla, а Toyota - с Tencent.

По оценкам китайской аналитической организации AskCI Consulting, в этом году в Китае будет продано 17 миллионов подключенных автомобилей. Это примерно две трети от общего объема продаж новых автомобилей в Китае и немного больше общего объема продаж новых транспортных средств в США. Hyundai Motor Group придется ответить на вызов Tesla, Toyota, Baidu и другим китайским конкурентам на крупнейшем в мире авторынке.

В январе на выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES) в Лас-Вегасе Hyundai продемонстрировала свои технологии искусственного интеллекта, программно-определяемые автомобили и водородные топливные элементы. Hyundai также занимает второе место после Toyota на развивающемся рынке автомобилей на водородных топливных элементах.

Согласно консолидированным данным Hyundai Motor за первый квартал 2024 года, выручка компании выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 2,5 процента. Снижение прибыли объясняется приостановкой производства на заводе в Асане на несколько недель, пока мощности переводились на выпуск электромобилей. Общий объем продаж снизился на 1,5 процента, а вот продажи гибридных автомобилей подскочили сразу на 16,6 процента, чему способствовал высокий спрос в Северной Америке.

Эти результаты превзошли показатели Tesla, которая сообщила о снижении выручки на 9 процентов в годовом исчислении за три месяца по март, а также о снижении операционной прибыли на 56 процентов. Выручка и чистая прибыль BYD выросли на 4,0 и 10,6 процента в годовом исчислении, но снизились на 43 и 47 процентов по сравнению с декабрьским кварталом. Выручка Hyundai Motor снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль выросла на 4,4 процента. Прибыль Toyota стремительно растет. Image: X Screengrab

Toyota опередила всех.

За финансовый год, завершившийся в марте 2024 года, крупнейший в мире автопроизводитель отчитался о 21-процентном росте выручки и 95-%-ном скачке операционной прибыли. Эксперты отмечают, что рост операционной прибыли на 26 % был обеспечен слабой иеной, а остальная часть была получена за счет оптимизации рынка и повышения цен в Северной Америке и Европе.