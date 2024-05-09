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Китайский автопром нашел “черный ход” в США и Европу

BYD и Great Wall Motor намерены потратить 1,4 миллиарда долларов на строительство производственных мощностей в королевстве Таиланд, тем самым открывая "черный ход" на экспортные рынки Запада
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Импортируемые из КНР электромобили (EV) сильно подрывают продажи американских и японских автомобилей в Таиланде. Более того китайские производители недавно инвестировали более миллиарда долларов в сборку своих EV под Бангкоком, рассчитывая расширить внутренние продажи и увеличить свое присутствие на международных торговых площадках Запада. Об этом сообщает американский корреспондент-международник Ричард С. Эрлих — он проживает в Бангкоке и ведет репортажи из Азии с 1978 года.

BYD и Great Wall Motor намерены потратить 1,4 миллиарда долларов на строительство производственных мощностей в королевстве Таиланд, тем самым открывая "черный ход" на экспортные рынки Запада. Китайская компания BYD обошла японских автопроизводителей на быстрорастущем рынке электромобилей в Таиланде. Image: Twitter

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Таиланд часто называют "азиатским Детройтом", имея в виду его развитую автомобильную промышленность. Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Ford и другие бренды доминируют на растущем внутреннем рынке традиционных автомобилей с ДВС, работающих на бензине, дизельном топливе или сжиженном газе.

Таиланд является крупнейшим экспортером этих транспортных средств в страны Юго-Восточной Азии, выпуская 2,5 миллиона автомобилей в год. Эксперты считают, что эти цифры будут расти по мере того, как Китай будет наращивать мощности по сборке электромобилей в Таиланде и далее их экспортировать по всему миру.

Если Соединенные Штаты, и страны Евросоюза введут строгие квоты, ограничивающие импорт автомобилей "Made in China", будущие китайские автомобили "Made in Thailand" могут стать альтернативной точкой входа на западные рынки, считает Эрлих.

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Большим преимуществом Китая в производстве электромобилей является его прибрежный порт Шэньчжэнь на юго-востоке страны. Через него китайские производители электромобилей могут получать доступ к сложным высокоточным датчикам, компьютерным чипам, аккумуляторным батареям и другим высокотехнологичным устройствам, и компонентам.

Китайская компания BYD - ведущий производитель электромобилей в мире - и Great Wall Motor, как утверждается, договорились инвестировать 1,4 миллиарда американских долларов в новые предприятия по производству и сборке электромобилей в Таиланде.

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BYD, или Build Your Dreams, заинтриговал посетителей Международного автосалона в Бангкоке в марте этого года, продемонстрировав автомобиль Dolphin EV за 24 000 долларов, который, как сообщается, проезжает 300 миль (почти 500 километров) на одном заряде батареи, и Seal за 44 000 долларов, который преодолевает расстояние в 360 миль (почти 600 километров).

Тем временем китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile строит в Таиланде завод по производству транспортных средств как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

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Chery планирует наладить выпуск 50 000 электромобилей и гибридов в 2025 году. Об этом 22 апреля сообщил Совет по инвестициям Таиланда (BOI). Chery является третьим по величине китайским автопроизводителем. До сих пор 90% акций принадлежат государству

"В 2023 году продажи электромобилей в Таиланде достигли 76 314 единиц, что в 7,8 раза больше, чем в предыдущем году", - сообщило токийское издание Nikkei в феврале.

"BYD заняла первое место, составив около 40 процентов от общего объема продаж EV. На долю китайских компаний пришлось около 80 % продаж EV, в то время как японские бренды заняли менее 1 процента", - сообщает Nikkei, опираясь на статистику Autolife Thailand.

Самым популярным автомобилем BYD в Таиланде является компактный кроссовер Atto 3.

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"На удивление маневренный и веселый, BYD Atto 3 обеспечивает увлекательный опыт вождения", - хвалится BYD на своем сайте. "Яркая и обтекаемая центральная консоль отражает позитивное и энергичное отношение к жизни". BYD утверждает, что, нажимая на педаль газа, внедорожник Atto 3 разгоняется до 100 километров в час всего за 7,3 секунды.В марте этого года компания BYD, или Build Your Dreams, заинтриговала посетителей Международного автосалона в Бангкоке, продемонстрировав электромобиль Dolphin EV за $24 000. Сообщается, что на одном заряде аккумулятора он проезжает до 300 миль (почти 500 километров).

"В прошлом году BYD продала в Таиланде 30 650 электромобилей, за ней с большим отрывом в 12 777 единиц следует Neta - бренд китайского производителя электромобилей Hozon Auto, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке Китая", - сообщает Associated Press. Далее идут Tesla, британский бренд MG и китайский автомобилестроитель Great Wall Motor. Однако большая часть этих продаж пришлась на импортные электромобили.

 Значительная доля новых капиталовложений, призванных стимулировать развитие сектора EV в Таиланде, будет направлена на строительство высокотехнологичных предприятий и сборочных линий.  

"Компания Neta объявила о планах начать сборку электромобилей в Таиланде, а Great Wall Motor купила бывший завод General Motors в Районге, к востоку от Бангкока, в качестве плацдарма для своей экспансии в Юго-Восточную Азию", - сообщает Associated Press. Neta планирует производить в Таиланде не менее 20 000 электромобилей в год.

В 2023 году "BYD объявила, что построит завод по сборке EV в провинции Районг на востоке Таиланда, что стало первым случаем, когда автопроизводитель согласился построить предприятие по производству пассажирских электромобилей за пределами Поднебесной", сообщает Nikkei. В том же году "китайская компания Changan Automobile объявила, что инвестирует (270 миллионов долларов) в завод по производству электромобилей в Таиланде".

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На днях официальные лица Таиланда принимали китайских инвесторов в высокотехнологичном промышленном комплексе Smart Park. Он расположен в экономической зоне Мап Та Пхут в порту Районг на берегу Сиамского залива. "Китайский производитель аккумуляторных батарей и систем хранения энергии Svolt Energy Technology планирует потратить 34,7 миллиона долларов на строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Производство будет построено на востоке Таиланда и будет обслуживать как китайских, так и японских автопроизводителей", - сообщает аналитический портал China Global South.

В декабре руководители Tesla вместе с премьер-министром (и по совместительству министром финансов) Тайланда Среттха Тависином посетили промышленный штат Мап Та Пхут. Как правило, автомобили в Таиланде приобретаются несколькими семьями вскладчину. Тайцы нередко объединяют свои сбережения и влезают в долги, чтобы иметь возможность приобрести мощную машину, достаточно выносливую для муссонов, жары и сельских дорог.

Электромобили становятся все более популярными в Таиланде, но некоторые владельцы жалуются, что за пределами Бангкока очень трудно найти зарядные станции. Юго-Восточная Азия предрасположена к наводнениям - "заклятому врагу" электромобилей, что также может притупить энтузиазм среди 600 миллионов жителей этой южноазиатской страны.

Самым популярным автомобилем BYD в Таиланде является компактный кроссовер Atto 3.

Мотоциклы, трехколесные скутеры и муниципальные автобусы могут оказаться более популярным средством передвижения в городах, где подзарядка (обычно путем замены батарей в специальных центрах) происходит проще и быстрее.

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