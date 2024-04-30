Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
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Экспорт и импорт Гонконга восстановился в первом квартале этого года после значительного снижения в годовом исчислении за тот же период прошлого года.
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По данным Департамента переписи населения и статистики, за первые три месяца этого года экспорт логистического центра вырос на 12 процентов до 1,07 триллиона гонконгских долларов (135 миллиардов долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за тот же период вырос на 8 процентов до 1,15 триллиона гонконгских долларов (148,3 миллиардов долларов США). На фоне падения экспорта и импорта на 17,6% и 12,7% соответственно в первом квартале прошлого года ни один из показателей еще не вернулся к уровню 2021 и 2022 годов.
Заместитель генерального секретаря Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Ли Чжифэн, заявил, что увеличение экспорта в материковый Китай способствовало росту общего объема экспорта, в то время как экспорт в Соединенные Штаты и страны Евросоюза по-прежнему снижается.
На фоне усиливающейся геополитической напряженности и нехватки ликвидности на финансовом рынке, экспорт Гонконга будет продолжать оказывать негативное влияние, несмотря на улучшение внешнего спроса, подчеркнул Ли.
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Ли отметил, что, судя по данным, объем импорта и экспорта Гонконга вернулся в нужное русло, и ожидается, что в дальнейшем не будет никаких колебаний в сторону значительного увеличения или уменьшения. Неопределенная ситуация на Ближнем Востоке повлияла на судоходные маршруты в Красном море, что привело к некоторым проблемам с перевозками, но, по его мнению, это временное явление.
На фоне усиливающейся геополитической напряженности и нехватки ликвидности на финансовом рынке, экспорт Гонконга будет продолжать оказывать негативное влияние, несмотря на улучшение внешнего спроса, подчеркнул Ли. Заместитель председателя Ассоциации китайских импортеров и экспортеров Гонконга Майкл Ли заявил, что действие негативных факторов, имевших место в первой половине прошлого года, включая военный конфликт на Украине, политическое противостояние между Вашингтоном и Пекином, а также повышение ставок в США, постепенно ослабевают.
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“План США по продвижению так называемой декитаизации в глобальных цепочках поставок, не увенчался успехом. В этом году многие зарубежные инвесторы приняли участие в Кантонской ярмарке, ежегодной торговой выставке в Гуанчжоу”, - добавил эксперт. Китайские обозреватели отмечают, что в этом году на Китайскую ярмарку импортных и экспортных товаров (CIEF) посетило гораздо больше зарубежных покупателей, в первую очередь из России, а также стран Ближнего Востока и Южной Америки.
Некоторых зарубежных инвесторов привлекают низкие цены на китайскую электронику и электрические автомобили, а некоторые покупатели из США готовы совершить покупку прямо сейчас, поскольку опасаются ухудшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином в преддверии президентских выборов в США 5 ноября 2024 года, пишет Global Times International.
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Руководитель отдела исследований Шанхайского коммерческого банка Райан Лам считает, что многие западные компании отложили расширение своих мощностей в КНР, поскольку кандидат от республиканцев Дональд Трамп угрожает повысить таможенные пошлины на весь китайский импорт. Вместе с тем в Пекине ожидают роста экспорта на 8-9 процентов в этом году за счет высокого спроса на мобильные телефоны и электронные комплектующие в зарубежных странах.
Товарооборот России с Китаем достиг рекордных показателей
Поставки Гонконгом в РФ микросхем и электронных изделий западного производства вызывают все большую обеспокоенность в Соединенных Штатах и странах ЕС.
В апреле прошлого года издание Нихон кэйдзай сообщило, что в период с 24 февраля 2022 года по конец того же года объемы поставок микросхем производства Intel и Advanced Micro Devices из Гонконга в РФ достигли как минимум 740 миллионов долларов США. По данным агентства, в 2021 году эта цифра составила всего 50 миллионов американских долларов.
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В декабре прошлого года американский некоммерческий фонд Center for Advanced Defense Studies, сообщил, о стремительном росте поставок передовых микросхем в Россию в первой половине 2023 года, многие из которых идут через Гонконг. По данным организации, Гонконг фактически превратился в крупнейший перевалочный пункт для транзита чипов в РФ.
С начала специальной военной операции на Украине американский Минфин ввел несколько раундов санкций в отношении ряда компаний из Гонконга и КНР, поставлявших в Россию высокотехнологичные кристаллы и оборудование из США. Согласно данным исследования, опубликованного Советом по развитию торговли Гонконга, экспорт Гонконга в РФ вырос на 11,2 процента и достиг 2,66 миллиарда долларов США в прошлом году по сравнению с 2022 годом, что составило около 2 % от общего объема экспорта Сянгана.
Среди экспортируемых товаров - "телекоммуникационное оборудование, комплектующие, компьютерная техника, полупроводники и электронно-лучевые приборы". За тот же период импорт Гонконга из РФ вырос более чем на 118 процентов и достиг 3,06 миллиарда долларов США, 96 процентов из которых составили изделия из серебра, золота и платины, а также жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, пишет издание Asia Times.
"Финансовые ядерные бомбы"
На встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине в пятницу государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с данными о предполагаемых поставках Китаем оборудования для России, применимого в специальной военной операции на Украине.
Американский дипломат отметил, что Пекин поставляет различную продукцию, включая микроэлектронику, химикаты для боеприпасов и ракетного топлива, а также «товары двойного назначения, которые РФ использует для укрепления своего оборонно-промышленного комплекса».
В Пекине заявили, что до тех пор, “пока Китай не поставляет России оружие, нормальная торговля между двумя странами не должна прерываться или ограничиваться”.
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8 апреля находясь с визитом в Пекине, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что китайские банки, оказывающие поддержку России в период украинского кризиса, могут попасть под американские санкции. Подобные меры в прессе окрестили «финансовыми ядерными бомбами», поскольку они могут нанести серьезный удар по банкам, попавшим под санкции.
Недавно ряд СМИ сообщили, что китайские банки, в том числе Bank of China и Great Wall West China Bank, перестали принимать платежи в юанях из России, в частности, за критически важные электронные компоненты, необходимые для серверов, систем хранения данных и ноутбуков. 22 апреля официальный представитель США в беседе с Reuters заявил, что США не планируют вводить санкции против китайских банков.
Новый международный экономический порядок
В своей статье, опубликованной в прошлом месяце, китайский обозреватель под ником Хун пишет, что, поскольку большинство банков материкового Китая и Гонконга отказались принимать платежи от российских покупателей, китайские экспортеры теперь могут принимать платежи в юанях из РФ только посредством подпольных финансовых учреждений или трансграничной платежной компании MultiLines Corporation Private Limited.
Multilines — это легальная компания, способная принимать платежи от российских компаний, находящихся под санкциями, подчеркнул эксперт. Согласно веб-сайту Multilines, компания предлагает полный спектр услуг по покупке, продаже, импорту, экспорту и хеджированию драгоценных металлов. Офисы компании расположены в китайских городах Чунцин и Гонконг.
Али Хуснаин, председатель и главный исполнительный директор Multilines, изучал маркетинг в Лахорском университете управленческих наук в Пакистане. Он также является председателем аналитического центра Economic & Business Advisory Council of the Pakistan House, со штаб-квартирами в Исламабаде и Бронсхое (Дания).
В октябре прошлого года на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве основатель "Пакистанского дома" Мухаммад Атар Джавед спросил президента Российской Федерации Владимира Путина,” ...возможно ли в будущем сформировать новый экономический миропорядок во главе с Россией?”
Путин ответил, что Бреттон-Вудская система устарела. Её необходимо. Будущий миропорядок, безусловно, будет основан на будущей экономической и валютно-финансовой системе… Это происходит уже, вопрос времени. …Есть ли какие-то проекты? Есть, конечно. Инициатива Пекина "Один пояс, один путь". Евразийское экономическое сообщество, БРИКС, ШОС. Конечно, это сложная задача, это потребует времени. Но осознание того, что это выгодно всем, будет подталкивать этот процесс вперёд.
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