Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Цена на золото переписала исторический максимум и достигла отметки $2300 за тройскую унцию
Рекордно высокие цены на золото отражают растущие глобальные геополитические риски — впрочем, этот взлет обусловлен и некоторыми другими факторами

реклама

Рекордно высокие цены на золото отражают растущие глобальные геополитические риски, - впрочем, этот взлет обусловлен и некоторыми другими факторами. Image: X Screengrab

Стоимость золота превысила исторический рекорд и достигла отметки $2300 за тройскую унцию. Эскалация геополитической напряженности и снижение глобального аппетита к риску способствовали стремительному взлету цен на золото в марте-апреле этого года.

реклама

Днем 2 апреля золото впервые торговалось на отметке близкой к 2 300 долларов США за тройскую унцию. Среди факторов, влияющих на цену золота, можно выделить следующие:

  1. промышленная составляющая металла
  2. хеджирование от обесценивания валюты и
  3. премия за геополитические риски.

Золото отклонилось от своей долгосрочной зависимости от доходности TIPS в феврале 2022 года, то есть сразу после начала специальной военной операции России на Украине. (TIPS - Treasury Inflation Protected Securities — это казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, выпущенные федеральным правительством Соединенных Штатов.)

Нет сомнений в том, что в данном контексте имеет место премия за геополитические риски. Но насколько она велика, как она эволюционировала и что еще влияет на стоимость золота, кроме геополитической эскалации?

Динамика цен на золото и облигаций TIPS после начала специальной военной операции России на Украине
Синий цвет динамика цен на золото, коричневый - доходность 10-летних TIPS (справа доходность 10-летних TIPS (обратная шкала)

Помимо всего прочего, золото — это промышленный металл. На долю товаров промышленного назначения приходится около не менее 11 % от общего объема спроса на золото. И это неудивительно: существует устойчивая и значительная корреляция между ценой на золото и стоимостью других промышленных металлов (наиболее сильная связь наблюдается с медью).

Линейная зависимость между золотом и медью периодически меняется, но все же ее можно обнаружить на приведенном ниже графике динамики цен после 2007 года. Золото также ведет себя не хуже валюты — это наиболее заметно на примере японской иены. 

На фоне обвала рынка на $7 трлн Пекин активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам

Существует четкая и последовательная обратная зависимость между золотом и обменным курсом японской йены к доллару США (JPY/USD), но и она устойчиво меняется с течением времени: По мере снижения курса японской йены по отношению к американскому доллару цена на золото росла.

Золото — это прежде всего хедж по отношению к доллару, то есть защита от неожиданного обесценивания доллара, поэтому ослабление альтернативных доллару валют повышает спрос на золото. Похожую, но несколько менее последовательную тенденцию можно проследить между ценами на золото и парой EUR/USD.Золото vs медь и доходность 10-летних TIPS, с 2007 по настоящее время

Фискальная политика всех развитых стран находится в затруднительном положении. Соединенные Штаты не демонстрируют никаких признаков сдерживания стремительного роста своего государственного долга. Япония, чей государственный долг в 2023 году достиг 264 процентов внутреннего валового продукта, не может не продолжать монетизацию своего долга, что делает иену чрезвычайно слабой.

Немецкий Федеральный банк (Bundesbank) находится под мощным давлением, заставляющим его приостановить юридические ограничения на рост долга ФРГ, учитывая слабую экономику и проблемы с финансированием из-за военного конфликта на Украине. Иными словами, все основные валюты мира развитых рынков имеют долгосрочную структурную слабость. Это положительный фактор для роста цен на золото.

Можно получить общее представление о совокупном влиянии доходности TIPS, промышленных металлов и слабости валют на цену золота, рассчитав регрессию цены золота по отношению ко всем трем этим факторам. По этому показателю премия за геополитические риски - "остаток" - составляет 525 долларов, или около 23 процентов от стоимости золота.

Остаток — это то, что не объясняется этими тремя переменными, и это самая точная оценка премии за геополитические риски, которую можно предложить.Золото и иена как альтернатива доллару -- но иена слабеет (Синий цвет динамика цен на золото, коричневый - японская иена)

Следует отметить, что этот показатель заметно вырос в двух предыдущих случаях, а именно в 2011 году, во время европейского финансового кризиса в том году, а также после вспышки эпидемии Covid-19.

Из этого можно сделать вывод, что геополитические риски высоки и продолжают расти. Сегодня они действительно выше, чем в любые другие периоды, к которым можно применить такого рода измерения.

Но есть и другие причины для роста золота, включая отсутствие фискального контроля в Японии и странах Евросоюза, а также высокий спрос на промышленные металлы. Золото подает нам сигналы о растущих рисках - но не о конце света.

Дэвид Пол Голдман - американский стратег и экономист

#экономика #золото #цена на золото
+
Написать комментарий (0)
KleiinVision продала Китаю лицензию на производство летающих автомобилей
S&P Global: Экономика еврозоны демонстрирует слабые признаки восстановления
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
52
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
28
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
62

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
16:26
Гигантские вложения, что и говорить.
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
Вадим (Nvidia Hater)
16:25
так шишун же кости коты выкладывал -я думал этого.Ну кот гриль который
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Александр Еремеев
16:23
Хуанг потирает руки, на этих ускорителях не один миллиард сможет заработать.
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
Евгений Шрайнер
16:22
Смотря какая игра, какое разрешение. Естественно чем больше видюха может выдатт кадров тем мошнее нужен процессор. А там уже от причуд и степени оптимизации,движка и криворукости будет зависить скольк...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
dmitry07
16:15
Сначала разбрасываются деньгами, а только потом начинают их считать.
Разработчики движка Unity решили отказаться от поддержки ПО от ZivaDynamics в области создания 3D-анимации
ElvisSuperStar007
16:14
Ты почему досих пор дома? Ану беги на све , за родину!! За сралина
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Кызахстанчево
16:05
было бы славно конечно, но черновмазых пускать на остров категорически нельзя.
Путин предложил возродить советский мегапроект моста на Сахалин
Vorvort
16:04
Статья хорошая, но есть тонкости. Например в малопоточной игре лишние ядра 7800X3D не дадут никакого преимущества перед 7600X. В многопоточной игре уже 8 ядер будут впереди. К сожалению информация о т...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Расул Халилов
16:01
Вас послушать так процессоры амд должны быть в разы быстрее интеловских, ведь она каждый год отчитывается о росте в 20-30%
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
Vorvort
16:00
Процессор с запасом, с ним и 5060 будет отлично работать.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем