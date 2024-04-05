Рекордно высокие цены на золото отражают растущие глобальные геополитические риски — впрочем, этот взлет обусловлен и некоторыми другими факторами

Рекордно высокие цены на золото отражают растущие глобальные геополитические риски, - впрочем, этот взлет обусловлен и некоторыми другими факторами. Image: X Screengrab

Стоимость золота превысила исторический рекорд и достигла отметки $2300 за тройскую унцию. Эскалация геополитической напряженности и снижение глобального аппетита к риску способствовали стремительному взлету цен на золото в марте-апреле этого года.

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Днем 2 апреля золото впервые торговалось на отметке близкой к 2 300 долларов США за тройскую унцию. Среди факторов, влияющих на цену золота, можно выделить следующие:

промышленная составляющая металла хеджирование от обесценивания валюты и премия за геополитические риски.

Золото отклонилось от своей долгосрочной зависимости от доходности TIPS в феврале 2022 года, то есть сразу после начала специальной военной операции России на Украине. (TIPS - Treasury Inflation Protected Securities — это казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, выпущенные федеральным правительством Соединенных Штатов.)

Нет сомнений в том, что в данном контексте имеет место премия за геополитические риски. Но насколько она велика, как она эволюционировала и что еще влияет на стоимость золота, кроме геополитической эскалации?

Динамика цен на золото и облигаций TIPS после начала специальной военной операции России на Украине

Синий цвет динамика цен на золото, коричневый - доходность 10-летних TIPS (справа доходность 10-летних TIPS (обратная шкала)

Помимо всего прочего, золото — это промышленный металл. На долю товаров промышленного назначения приходится около не менее 11 % от общего объема спроса на золото. И это неудивительно: существует устойчивая и значительная корреляция между ценой на золото и стоимостью других промышленных металлов (наиболее сильная связь наблюдается с медью).

Линейная зависимость между золотом и медью периодически меняется, но все же ее можно обнаружить на приведенном ниже графике динамики цен после 2007 года. Золото также ведет себя не хуже валюты — это наиболее заметно на примере японской иены.

Существует четкая и последовательная обратная зависимость между золотом и обменным курсом японской йены к доллару США (JPY/USD), но и она устойчиво меняется с течением времени: По мере снижения курса японской йены по отношению к американскому доллару цена на золото росла.

Золото — это прежде всего хедж по отношению к доллару, то есть защита от неожиданного обесценивания доллара, поэтому ослабление альтернативных доллару валют повышает спрос на золото. Похожую, но несколько менее последовательную тенденцию можно проследить между ценами на золото и парой EUR/USD. Золото vs медь и доходность 10-летних TIPS, с 2007 по настоящее время

Фискальная политика всех развитых стран находится в затруднительном положении. Соединенные Штаты не демонстрируют никаких признаков сдерживания стремительного роста своего государственного долга. Япония, чей государственный долг в 2023 году достиг 264 процентов внутреннего валового продукта, не может не продолжать монетизацию своего долга, что делает иену чрезвычайно слабой.

Немецкий Федеральный банк (Bundesbank) находится под мощным давлением, заставляющим его приостановить юридические ограничения на рост долга ФРГ, учитывая слабую экономику и проблемы с финансированием из-за военного конфликта на Украине. Иными словами, все основные валюты мира развитых рынков имеют долгосрочную структурную слабость. Это положительный фактор для роста цен на золото.

Можно получить общее представление о совокупном влиянии доходности TIPS, промышленных металлов и слабости валют на цену золота, рассчитав регрессию цены золота по отношению ко всем трем этим факторам. По этому показателю премия за геополитические риски - "остаток" - составляет 525 долларов, или около 23 процентов от стоимости золота.

Остаток — это то, что не объясняется этими тремя переменными, и это самая точная оценка премии за геополитические риски, которую можно предложить. Золото и иена как альтернатива доллару -- но иена слабеет (Синий цвет динамика цен на золото, коричневый - японская иена)

Следует отметить, что этот показатель заметно вырос в двух предыдущих случаях, а именно в 2011 году, во время европейского финансового кризиса в том году, а также после вспышки эпидемии Covid-19.

Из этого можно сделать вывод, что геополитические риски высоки и продолжают расти. Сегодня они действительно выше, чем в любые другие периоды, к которым можно применить такого рода измерения.

Но есть и другие причины для роста золота, включая отсутствие фискального контроля в Японии и странах Евросоюза, а также высокий спрос на промышленные металлы. Золото подает нам сигналы о растущих рисках - но не о конце света.

Дэвид Пол Голдман - американский стратег и экономист