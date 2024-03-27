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amv212
Индию включили в глобальные индексы облигаций вместо России
Включение индийских государственных облигаций в главные мировые индексы - важный шаг на пути к экономическому подъему страны

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Включение индийских государственных облигаций в два престижных глобальных индекса - JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) и Bloomberg Index Services's Emerging Market Local Currency Government Index - вызвало волну оптимизма практически на всех мировых фондовых рынках.Экономика Индии является самой быстрорастущей среди ведущих государств мира. Photo: BRICS

Индийский фондовый рынок обогнал Гонконг и стал четвертым по величине в мире. Включение индийских государственных облигаций в основные мировые индексы — это следующий огромный шаг на пути экономического подъема страны.

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Это историческое событие не только символизирует растущую интеграцию Индии в мировую экономику, но и предвещает новую эпоху возможностей и роста для самой быстрорастущей экономики мира. Включение Индии в эти престижные глобальные индексы облигаций знаменует собой знаковый момент в экономическом развитии страны.

Впервые в своей истории Индия вошла в список самых известных мировых инвестиционных бенчмарков, что свидетельствует о растущем авторитете этой страны на международной арене. Отраслевые эксперты считают, что интеграция в глобальные индексы не только повышает авторитет Индии, но и подчеркивает ее статус стабильной и привлекательной для международных инвесторов державы.

Эффект от включения в эти индексы выходит далеко за рамки простого "символизма".   Согласно прогнозам аналитиков, этот шаг может привести к притоку миллиардов долларов на рынок государственных долговых ценных бумаг Индии, деноминированных в рупиях.

Так, например, по оценкам крупнейшего финансового конгломерата, инвестбанка Goldman Sachs, приток капитала на индийские фондовые рынки может превысить 40 миллиардов долларов США с даты оглашения и до конца периода включения в индекс. То есть примерно по 2 миллиарда долларов США в месяц.

Столь значительные инвестиции свидетельствуют о доверии глобальных инвесторов к фундаментальным показателям экономики Индии и перспективам ее роста. Одним из очевидных преимуществ включения индийских ценных бумаг в глобальные индексы является потенциал для снижения высокой стоимости заимствований.

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Ожидается, что по мере роста спроса на индийские государственные облигации доходность по ним будет снижаться, тем самым сокращая стоимость заимствований для государства. Это снижение не только поддержит бюджетную устойчивость, но и высвободит ресурсы для развития важнейшей инфраструктуры и программ социального обеспечения, способствуя тем самым экономическому росту и развитию страны.

Включение Индии в глобальные индексы облигаций также увеличит базу инвесторов, обеспечив более широкий пул капитала для финансирования растущей экономики государства.

Традиционно основными приобретателями государственных долговых обязательств Индии были институциональные инвесторы, включая банки, взаимные фонды и страховые компании. Тем не менее, включение в глобальные индексы открывает новые пути для привлечения средств, привлекая широкий спектр международных инвесторов - от пенсионных фондов до суверенных фондов благосостояния.

Такая диверсификация индийской базы инвесторов повысит ликвидность рынка, укрепит доверие инвесторов и снизит зависимость от внутренних источников финансирования. Эксперты считают, что этот шаг укрепит позиции Индии как ведущего игрока на мировом финансовом рынке.

Это подчеркивает приверженность Индии принципам "финансовой либерализации" (снятия ограничений на приток и отток капитала и переход на режим плавающего валютного курса), прозрачности и соблюдения нормативных требований, что позволит привести рынок облигаций в соответствие с передовыми международными практиками.

Сближение с международными стандартами не только повысит привлекательность Индии как объекта инвестиций, но и будет способствовать более глубокой интеграции с мировыми финансовыми рынками, содействуя притоку капитала и диверсификации инвестиций. Это позволит стране превратиться в глобальную экономическую державу и откроет новые возможности для устойчивого роста и развития.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки мира планируют включить облигации Индии в глобальные индексы, - и одна из причин для этого исключение России. Об этом в сообщило агентство Bloomberg. Издание отметило, что среди развивающихся государств Индия — крупнейший рынок облигаций, до сих пор не учитываемый международными индексами.

Индия располагает крупнейшим рынком облигаций среди стран с развивающейся экономикой, которые пока не включены в глобальные индексы. Эксперты считают, что доля Индии в индексе, в случае её включения, составит 10 процентов, что является максимумом для одного государства. При этом приток потенциальных инвестиций может достичь  40 миллиардов долларов США. На Западе заявили, что путь Индии к глобальным индексам облигаций может быть открыт, в первую очередь, благодаря исключению российских суверенных и корпоративных обязательств из индексов после начала специальной военной операции на Украине.

#индия #гонконг #фондовый рынок
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