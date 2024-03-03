В растущем количестве публикаций о том, что Китай "японизируется", упускается из виду образовательный момент

По мере того, как угроза дефляции преследует китайскую экономику, наблюдающие за Китаем эксперты вновь подняли старый вопрос: А не идет ли Китай по пути Японии? Один из "известных" в узких кругах аналитиков сказал следующее:

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Экономическая ситуация в Китае возможно кому-то и напоминает Японию 90-х годов прошлого века, но различий между этими странами очень много: Фото: CGTN / YouTube Screengrab

Экономический рост Китая происходит в соответствии с так называемой "японской моделью". В Японии и других азиатских странах эта модель оказалась чрезвычайно успешной в краткосрочной перспективе, обеспечив впечатляющие темпы роста, - но в конечном итоге она всегда наталкивается на одни и те же фатальные ограничения: масштабные чрезмерные инвестиции и неправильное распределение капитала. А затем наступает период тяжелой экономической адаптации. Короче говоря: Пекин, берегись!

Согласно этой легенде, сегодня Китаю грозит расплата в духе Японии, поскольку его сектор недвижимости уже более трех лет находится в упадке. Конечно, приведенные выше слова прозвучали в 2010 году, когда экономика Китая была более чем в два раза меньше нынешней, а ежегодные инвестиции в жилую недвижимость продолжали утраиваться. Некоторым так называемым экспертам, почему-то очень нравится делать поспешные выводы.

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Япония — это нечто уникальное. Еще ни одна экономика мира не демонстрировала такую плачевную динамику в течение столь продолжительного времени после впечатляющих успехов на протяжении еще более долгосрочного периода. Ни одна другая страна мира, следовавшая "японской модели", не переживала длительных периодов болезненной экономической адаптации - не было ничего похожего на японский кризис.

Ни один из четырех "азиатских тигров" - Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура - не пережил десятилетий стагнации. А их ВВП на душу населения, который был далеко позади, сейчас превышает японский по паритету покупательной способности (ППС). Южная Корея оправилась от азиатского финансового кризиса 1997-98 годов, реформировала свои чеболи (конгломерат, южнокорейская форма финансово-промышленных групп) и поднялась вверх по экономической лестнице. Тайвань интегрировал свою экономику с материком и стал ведущим мировым производителем полупроводников.

Несмотря на то, что последнее десятилетие Гонконг пережил не лучшим образом, это было результатом недостаточного инвестирования в жилье, и в конце концов этот торговый и финансовый хаб все равно обогнал Японию. А Сингапур — это просто ракета, его внутренний валовой продукт на душу населения по паритету покупательной способности сегодня в 2,6 раза превышает японский.

Хотя рождаемость в "азиатских тиграх" начала снижаться примерно через десять лет после Японии, это происходило более стремительно и при более низком уровне ВВП на душу населения. Уровень рождаемости на Тайване почти достиг уровня Японии, а в Южной Корее опустился намного ниже. Демографические графики Сингапура и Гонконга выглядят не лучше, несмотря на то что иммиграция является вполне жизнеспособным вариантом.

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Чего не произошло ни с одним из "азиатских тигров", так это банального "стареть раньше, чем богатеть". Падение рождаемости не помешало ни одному из "азиатских тигров" догнать и превзойти Японию по ВВП на душу населения. Хотя "ночь еще не закончилась" и последствия катастрофических демографических графиков еще могут настигнуть "азиатских тигров", падение рождаемости с 80-х годов прошлого века, возможно, наоборот, позволило двум поколениям азиатов посвятить себя карьере и коммерции, обеспечив десятилетия роста.

Следует отметить, что уровень рождаемости в Китае был значительно выше, чем в Японии и странах "азиатских тигров", пока в последние годы не начался резкий рост числа студентов в университетах КНР и не были введены запретительные меры в отношении Covid-19, что привело к падению уровня рождаемости. Тем не менее, численность населения Китая в возрасте до 20 лет (а это 23,3 процента) значительно превосходит аналогичные показатели в Азии (16-18 процентов) и находится на уровне США (25,3 %) и Европы (21,9 %). Доля китайцев в возрасте 65 лет и старше, составляющая 14,6 %, также ниже, чем в развитых странах (20,5 %).

Стремительный рост Китая на протяжении десятилетий "протекал" на фоне постепенного спады японской экономики - это общеизвестный факт. Все графики Китая за последние четыре десятилетия выглядят одинаково - вверх и вправо под углом 45 градусов. (Графики: 1. Внутренние заявки на патенты; 2. Заявки на патенты, поданные на внутреннем рынке, в % от общего числа заявок в мире; 3. Статьи в научных/технических журналах, в % от общего числа., научных работ в мире; 4. Топ 1 % лучших по цитированию научных статей, с 2019 по 2021 год.)

Хотя Китай не столкнется с нехваткой молодых специалистов еще в течение как минимум двух десятилетий, еще предстоит выяснить, снизится ли рождаемость в постковидный период и достигнет ли плато число студентов в университетах. По сравнению с "азиатскими тиграми" Китай с минимальной вероятностью пострадает от демографической стагнации в японском стиле, которой, во всяком случае, ни у кого из них -пока - не наблюдается.

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Недооцененная причина потерянных Японией нескольких десятков лет - это деградация ее человеческого капитала. В 2022 году японские вузыстолько же специалистов в области естественных наук и инженерии, сколько в 1990 году, несмотря на удвоение числа студентов в четырехгодичных университетах. Начиная с середины 90-х годов прошлого века, по мере сокращения численности молодежи, четырехгодичные университеты Японии перешли на обучение по программам младших колледжей, в которых в 1995 году обучалось около 14 процентов японских студентов послесреднего образования.

К 2013 году количество студентов младших курсов сократилось до 5 процентов, в то время как количество студентов четырехлетних колледжей выросло с 31 до 55 процентов за тот же период. В то же время число тех, кто решил изучать естественные и инженерные науки, сократилось с 24,5 % в 1971 году до 18,1 % в 2016 году. Это произошло из-за того, что студенты, изучающие технические и инженерные науки, переключились на медицину, что привело к трехкратному росту числа выпускников в процентном выражении.

Совокупный эффект от глубокого дефицита кадров и потери студентов, обучающихся по программам STEM, в таких областях, как медицина, привел лишь к снижению качества ученых и инженеров, которых Японии тем не менее удалось подготовить. Выпуск студентов колледжей достиг своего пика в 1970-х годах. Япония уже давно прошла ту эпоху, когда ее университеты пополняли ряды квалифицированных специалистов. Япония, как и большинство развитых стран мира, сейчас находится в режиме замещения кадров и, учитывая сокращение численности молодежи, вынуждена выпускать все менее способных специалистов.

Китай, в свою очередь, еще не достиг плато в наборе абитуриентов в высшие учебные заведения. Если на рубеже веков показатели поступления в вузы исчислялись однозначными цифрами, то в 2022 году в КНР 34 % 18-летних студентов обучались по четырехлетним программам, а 29 % - в младших колледжах. Если сегодня набор в колледжи останется на прежнем уровне, то в ближайшие 30 лет численность китайской рабочей силы, получившей высшее образование, увеличится в четыре раза.

Доля китайских студентов, специализирующихся на естественных и инженерных науках в четырехгодичных высших учебных заведениях, составляла 41 процент в 2015 году (последний год, по которому имеются данные), что более чем в два раза превышает уровень Японии. Среди студентов младших курсов 43 % изучали технические специальности (и 13 % - в области здравоохранения).

В то время как рост высшего образования в Китае за последние два десятилетия способствовал промышленному и технологическому росту КНР, Япония переживает экономический спад на фоне деградации своего человеческого капитала. Поскольку рождаемость в стране восходящего солнца снижалась на протяжении десятилетий, а количество учащихся в вузах давно достигло максимума, пик численности квалифицированной рабочей силы в Японии пришелся на конец 1990-х годов. И сейчас наступил “долгий закат”.

Поскольку рождаемость в стране восходящего солнца снижалась на протяжении десятилетий, а количество учащихся в вузах давно достигло максимума, пик численности квалифицированной рабочей силы в Японии пришелся на конец 1990-х годов. И сейчас наступил долгий закат.

Количество патентных заявок в Японии сократилось на 44 процента по сравнению с пиком 2000 года. Ежегодное количество патентов, подаваемых внутри страны, сократилось с более чем 25 % от общего числа мировых заявок до 3 % в 2022 году. В конце 90-х годов Япония ежегодно публиковала свыше 9 % всех научных работ в мире, а в 2020 году - лишь 3,4 %.

Со второго места после Америки японские ученые опустились на 10-е место по количеству научных работ. По цитируемости Япония занимает 1 % от общего числа публикаций. Аналогичным образом, доля Японии в мировом производстве упала с более чем 20 процентов в 1995 году до 6 процентов в 2021 году. Стремительный взлет Китая в течение десятилетий "протекал" на фоне медленного упадка Японии — это общеизвестно. Все экономические графики Китая за последние четыре десятилетия выглядят одинаково - вправо и вверх под углом 45 градусов.

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности (ДСОП), в % от общемировой

Более интересными выглядят графики Южной Кореи. Даже когда рождаемость резко упала, Сеул сумел увеличить количество регистрируемых патентов и публикуемых научных работ, более или менее сравнившись с Токио, имея при этом вдвое меньшую численность населения. Точно так же Южная Корея сохранила свой процент добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, даже после того, как "китайский джаггернаут" поглотил долю рынка у всех остальных.

Секрет успеха Южной Кореи заключается в том, что страна уделяет повышенное внимание образованию. На протяжении последних двух десятков лет в высших учебных заведениях Южной Кореи общий охват 18-летней возрастной группы составлял около 100 %, а в некоторые годы превышал 100 %. Это означало, что в Южной Корее "закончились" 18-летние студенты, и идет набор студентов более старшего возраста, которые необходимы Сеулу в качестве квалифицированной рабочей силы. Некоторые аналитики склонны объяснять слабость японской экономики финансовой неэффективностью, а демографические проблемы - хроническими заболеваниями. На самом деле все гораздо сложнее.

Япония так и не оправилась ни в финансовом, ни в экономическом, ни в социальном плане после того, как в 1980-90-х годах США заставили подписать соглашение "Плаза", уничтожили Toshiba и ввели унизительные "добровольные" экспортные квоты на автомобили.

Неправильное управление пузырем активов, стремление оградить сферу услуг от здоровой конкуренции и содержание на плаву компаний-зомби, все это привело к нежелательным последствиям. А учитывая ограничения, наложенные на иену соглашением "Плаза", и ослабление роли ведущих промышленных гигантов, нет ничего удивительного в том, что Япония оказалась на табуретке гораздо меньших размеров, чем тот трон, который она когда-то занимала.

Япония страдает не чем иным, как потерей жизненной силы: люди, выращенные в стиле "бонсай", пытаются решить проблему снижением амбиций, отстраняясь от общества (хикикомори), превращаясь в "травоядных" (безбрачных) - женятся или выходят замуж за кавайных аниме-персонажей. Несмотря на то, что в Японии появились колледжи и увеличилась доля населения, страна не смогла компенсировать упадок и деморализацию молодежи, превратив в высококвалифицированную рабочую силу. В результате страна резко упала в научном, технологическом и промышленном сегменте.

С другой стороны, Южная Корея, обладая меньшим населением и схожим демографическим профилем, умудрилась обогнать Японию в производстве полупроводников, бытовой электроники, химической промышленности и судостроении. Вклад страны в мировые научные работы и патенты продолжает расти, а ее ВВП на душу населения в 2018 году превысил японский. За последние два десятилетия южнокорейская молодежь стала самой образованной в мире: более 70 % населения в возрасте от 25 до 34 лет получили высшее образование (по сравнению с 50-60 % в других высокообразованных странах ОЭСР).

Несмотря на видимый успех, лечение может лишь усугубить болезнь. Корейская молодежь получает образование, которое сторонники реформ сравнивают с жестоким обращением с детьми. Создается впечатление, что корейцы довели систему образования до совершенно нового уровня "азиатского безумия". Коммерческие школы для подготовки к экзаменам (хагвоны) были созданы несколько десятилетий назад. Сегодня они полностью поглотили образовательную систему - в них обучается большинство пятилетних детей Кореи.

В результате попытки остановить демографический спад за счет интенсивного образования, в чем Южная Корея, по-видимому, преуспела, перегруженное работой и ослабленное в образовательном смысле население стало рожать еще меньше детей. Коэффициент рождаемости на одну женщину в Южной Корее в 2023 году составил катастрофические 0,72 рожд. (при 2,1, необходимых для сохранения численности населения на одном уровне). Все это означает, что хотя на данный момент Южной Корее удалось обогнать "японизацию", в конечном итоге ее последствия будут катастрофическими.

Сегодня, как и в 2010 году, любые комментарии о японизации Китая далеки от истины. Китай имеет довольно поверхностное сходство с Японией, а именно: пузырь на рынке недвижимости, который в случае с КНР пока что является контролируемым процессом, а не хаотичным коллапсом.

Япония страдает не чем иным, как потерей жизненной силы: молодежь выращенная в стиле "бонсай", пытается решить проблемы снижением амбиций, отстраняясь от общества (хикикомори), превращаясь в "травоядных" (безбрачных) и заключая браки с кавайными аниме-персонажами. Графики: слева — Китай, выпускники университетов и колледжей, справа — Япония Выпускники университетов, колледжей и младших курсов колледжей. Источники: China NBS, China Ministry of Education, Japan MEXT, Japan Census, Han Feizi estimates.

Развитие человеческого капитала в Китае только начинает набирать обороты, в то время как пик этой тенденции в Японии пришелся на 90-е годы прошлого века. В Китая доля специалистов с высшим образованием достигнет своего пика только через 30 лет. Чтобы не дать образованию "поглотить" свою молодежь, Китай недавно объявил вне закона всю индустрию коммерческих репетиторов.

В ближайшие два-три десятилетия в Китае появятся молодые ученые и инженеры, которые будут работать в компаниях, о которых вы еще недавно и слыхом не слыхивали - CATL, BYD, DJI, miHoYo, BOE. Наверняка их будет еще больше. Объяснять потерянные Японией десятилетия финансовой неэффективностью - все равно что путать симптом с причиной болезни. Япония не сумела повысить квалификацию своей рабочей силы после подписания соглашения "Плаза"; ее попросту обогнали Китай и Южная Корея, которым это удалось.

Аналитики, помешанные на балансах китайских застройщиков, балансах инвестиций/потребления и долгах местных органов власти, за деревьями не видят леса. То, как все это финансируется, имеет второстепенное значение. Китай, как и Япония, Южная Корея или любая другая экономика, всегда опирался на человеческий капитал. Люди — вот самый главный актив.



"Хань Фэй-цзы" — ветеран финансовой индустрии из Пекина