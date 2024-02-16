Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP

До половины своих авианосцев Вашингтон нацелит на сдерживание Китая и Северной Кореи
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Беспрецедентное увеличение военно-морского присутствия в регионе должно стать сигналом как для союзников, так и для соперников Вашингтона, в первую очередь для Пекина, считают китайские аналитики SCMP. Вашингтон пытается убедить своих партнеров в том, что он по-прежнему предан идеям Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на конфликты на Украине и Ближнем Востоке.  На снимке: ударные авианосные группы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt в строю во время Многомасштабного палубного мероприятия в Филиппинском море в январе 2024. Фотография представлена на сайте пресс-службой военно-морского флота США: US Navy

США, в ближайшее время, развернут почти половину своих авианосцев в западной части Тихого океана для сдерживания растущей военной активности в регионе со стороны Китая и Северной Кореи, считают военные и политические обозреватели из КНР. Три американских авианосца уже находятся в западной части Тихого океана, и два уже на подходе. Их появление станет первым случаем, когда пять из 11 авианосцев будут работать в регионе АТР.

реклама



Корабль USS Abraham Lincoln, входящий в состав Тихоокеанского флота американских военно-морских сил, был замечен при выходе из порта приписки в Сан-Диего, штат Калифорния. По состоянию на 5 февраля, согласно данным Fleet and Marine Tracker Военно-морского института США, он направляется в западную часть Тихого океана.

Ожидается, что корабль USS George Washington также будет развернут в регионе АТР, чтобы заменить корабль ВМС США "Рональд Рейган", который будет переведен из Йокосуки (Япония) для технического обслуживания на военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд (Вашингтон). USS George Washington - первый атомный авианосец, который был развернут у берегов Японии, где он находился с 2008 по 15 год. Затем его сменил Ronald Reagan для дозаправки двух реакторов, а также ремонта, технического перевооружения и модернизации.

Помимо USS Ronald Reagan, корабли класса "Нимиц" авиносцы  USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt в минувший понедельник были развернуты на Гуаме и Гавайях. Ожидается, что они останутся в западной части Тихого океана до апреля и июля, соответственно.

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине

реклама



В прошлом месяце ударные авианосные группировки " Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон" приняли участие в крупномасштабных учениях палубной авиации совместно с ВМС Японии в Филиппинском море, которые включали в себя расширенные операции по обеспечению морской связи, боевые действия в воздухе, а также взлеты и посадки самолетов на палубу.

Согласно заявлению 7-го флота ВМС США, учения были направлены на "укрепление морских интегрированных операций в море и боевой готовности". "Мы становимся более боеспособными, когда работаем вместе над решением общих проблем морской безопасности", - заявил командующий 9-й авианосной ударной группой USS Theodore Roosevelt контр-адмирал Кристофер Александер.

"Способность постоянно проводить столь комплексные операции, как эта, демонстрирует присущую американским ВМС гибкость, необходимую для того, чтобы действовать когда угодно и где угодно, обеспечивая нашей стране и союзникам широкие возможности для сдерживания и обороны", - подчеркнул он.

Кроме того, в январе этого года корабль ВМС США "Карл Винсон" провел военно-морские учения с Южной Кореей и Японией в Восточно-Китайском море, после того как КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Трехсторонние учения включали в себя проведение совместных маневров, операции по морской связи, тренировки по предотвращению морских операций противника, стрельбу по морским и воздушным целям, обмен персоналом и спасение команды терпящего бедствие судна.

реклама



"Авианосцы - один из самых известных активов вооруженных сил США. Развертывание нескольких авианосных группировок в регионе посылает противникам очень четкий сигнал", - отметил Брайан Харт, научный руководитель программы " Мощь Китая" из вашингтонского аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований".Атомный авианосец военно-морского флота США класса "Нимиц" USS Ronald Reagan заходит в порт в Да Нанге в воскресенье 21 января 2024 года. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP

"Учитывая ситуацию на Украине, кризис на Ближнем Востоке и атаки хуситов в Красном море, американские военные хотят показать, что они способны справиться с любой ситуацией, оставаясь сконцентрированными на приоритетном театре, которым является Азиатско-Тихоокеанский регион", - добавил он.

В своей статье доцент Ноттингемского университета Бенджамин Бартон пишет, что несмотря на конфликты в Европе и Ближнем Востоке, развертывание кораблей должно стать сигналом того, что Вашингтон уделяет приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому региону. "Похоже, что на карту поставлено несколько задач: первая - послать мощный сигнал союзникам - для ободрения - и соперникам - для сдерживания - держав в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Бартон.

"[Это также] означает, что, хотя внешняя политика США в настоящее время озабочена двумя стратегическими конфликтами, происходящими за пределами Азии - российской спецоперацией на Украине и ситуацией в Газе, - Индо-Тихоокеанский регион по-прежнему находится на переднем крае американских стратегических интересов". Бартон добавил, что "Главной задачей в регионе по-прежнему остается сдерживание Пекина, даже несмотря на потепление отношений между США и Китаем".

реклама



Старший научный сотрудник Сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама Коллин Кох разделяет мнение Бартона и напоминает, что напряженность вокруг Тайваня, а также в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове по-прежнему не ослабевает. "Резкое увеличение числа авианосцев, а также интенсивная серия военных столкновений на театрах военных действий с близкими союзниками, в том числе с Японией, по-видимому, направлены как на успокоение региональных союзников и партнеров, так и на сдерживание противников, таких как Китай и Северная Корея", - сказал он.

После того, как в прошлом месяце президентом Тайваня стал Уильям Лай Чинг-те из Демократической прогрессивной партии, придерживающийся позиции независимости, значительной активности НОАК в Тайваньском проливе не наблюдалось, однако в ближайшие месяцы ситуация может кардинально измениться, отмечает SCMP. Высказывались предположения, что Пекин может усилить военную активность в мае, в день инаугурации президента Тайваня.

Главный претендент на пост министра иностранных дел Китая заявил, что Пекин не собирается менять существующий, а тем более создавать новый мировой порядок

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая при первой возможности должна быть возвращена под контроль материка. Большинство государств, включая Соединенные Штаты, не признают остров в статусе независимого государства. Однако Вашингтон выступает против любых попыток захвата Тайваня силой и продолжает поставлять Тайбэю оружие.

"Авианосцы принимают участие в учениях, чтобы продемонстрировать боевую мошь США. Вероятно, они стягиваются в этот район в знак солидарности с Тайванем", - говорит Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в американском аналитическом центре Rand Corporation. "Китай вряд ли пойдет на какие-либо силовые методы во время Лунного Нового года, но НОАК может стать более агрессивной в отношении Тайваня после праздника. Скорее всего это случится во время инаугурации президента Тайваня в мае", - сказал он.

 В Южно-Китайском море продолжает сохраняться напряженность между Пекином и Манилой из-за спорной отмели Скарборо, и в понедельник вновь произошло столкновение между силами береговой охраны двух стран. Провокации Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов и их союзников также усиливаются. В среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян выпустил несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, также известного как Восточное море.

 По словам Бартона, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Тайваньском проливе, где, по его прогнозам, военная активность НОАК будет сохраняться на протяжении всего срока пребывания Лая на посту президента. Он добавил, что стратегическое значение Южно-Китайского моря, а также растущая активность и обороноспособность Северной Кореи также вызывают обеспокоенность в США.

По словам Бартона, демонстрация силы Вашингтоном "является сдерживающим фактором сразу на нескольких фронтах". США посылают сигнал "о своей способности сохранять мир и статус-кво в регионе только за счет "сдерживающего присутствия" своей военной мощи".

 "Я думаю, Вашингтон пытается показать Пекину и другим наблюдателям, что он способен действовать в нескольких стратегических точках одновременно. Посыл заключается в том, что его способность работать на нескольких фронтах должна рассматриваться как сила, а не как слабость, которой можно воспользоваться".Авианосец USS Abraham Lincoln вошел в историю: тысячи военнослужащих отправляются на службу под командованием капитана Эми Бауэрншмидт, первой женщины, возглавившей атомный авианосец (январь 2022 года). Фотография представлена агентством Reuters.

По мнению российских экспертов, слабость Вашингтона заключается в том, что Штаты не способны разместить большое количество своих военных на суше вблизи Китая и Северной Кореи. Поэтому они пытаются максимально использовать военно-морские базы в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, а также задействовать свои авианосные ударные группы. Но это тоже создает свои проблемы. Почему такая возня началась именно сейчас? Авианосцы, развернутые в океане, требуют серьезной поддержки — это огромные деньги. Видимо у Вашингтона есть веская причина - отправить в регион почти половину своих авианосцев. Но для нас это хорошая новость - Запад уделяет Украине меньше и меньше внимания.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай япония тайвань кндр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
34
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
17
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
76
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
29
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
22
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
4

Сейчас обсуждают

Serezhka
14:55
Разрешите задать вопрос фанатам АМД. Зачем вообще нужен этот процессор? Ведь преимущества большого 3Д-кеша может использовать только первый чиплет, второй нет, получается что в играх он либо не будет ...
Цена на AMD Ryzen 9 7900X3D упала до самого низкого уровня за всю историю
Trydognite
14:54
Цена - качество имеет значение только пока у тебя нет денег, а когда они есть, не имеет значения, что брать 4090 за оверпрайс или 7900xtx за оверпрайс. Если бы я мог себе позволить, я бы купил всё сам...
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Михаил Иванович
14:53
Начни с себя. Прекращай пользовать ютубом, андроидом, виндой и другой американской продукцией. Бойкотируй их, а не сисиьки мни
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
Cider
14:53
мамка твоя ценообразованием занимается?)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Твоя мамка
14:51
Чо? Какие рамки ты пьяный?
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Твоя мамка
14:51
Ты дayн? Я тебе говорю что его красная цена такая. Он в 22 году на ньюэгге в чёрную пятницу стоил 700 бачей. Спустя два года, после выхода уже оледов и кьюдиоледов его цена не должна изменится? Это ус...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Trydognite
14:47
Не обращай внимания, rx6800xt не сравнится с 4070ti. Кто вообще в здравом уме возьмёт прошлое поколение, которое намного слабее нового поколения.
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Руслан
14:46
Возможно там вкусно, но этого Карлсона я бы точно не слушал. У него был заказ сделать заказ. Так скажем он заработал, а не потратился
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
mr Andy
14:46
Надо смотреть реализацию управления яркость в конкретном устройстве. Я "живу" на LG 42" oled evo C3. Так вот в нем нет ШИМа как такового (яркость меняется изменением подаваемого на каждый пиксель напр...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
pavka_k
14:43
Даже банально фотографии домашние смотреть. Фуллхд только 2 мегапикселя. При фотоаппаратах доже в убогом телефоне в 12 мегапикселей. При qhd и uhd фото смотрятся гораздо чётче, а если матрица нормальн...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем