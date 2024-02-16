Беспрецедентное увеличение военно-морского присутствия в регионе должно стать сигналом как для союзников, так и для соперников Вашингтона, в первую очередь для Пекина, считают китайские аналитики SCMP. Вашингтон пытается убедить своих партнеров в том, что он по-прежнему предан идеям Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На снимке: ударные авианосные группы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt в строю во время Многомасштабного палубного мероприятия в Филиппинском море в январе 2024. Фотография представлена на сайте пресс-службой военно-морского флота США: US Navy

США, в ближайшее время, развернут почти половину своих авианосцев в западной части Тихого океана для сдерживания растущей военной активности в регионе со стороны Китая и Северной Кореи, считают военные и политические обозреватели из КНР. Три американских авианосца уже находятся в западной части Тихого океана, и два уже на подходе. Их появление станет первым случаем, когда пять из 11 авианосцев будут работать в регионе АТР.

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Корабль USS Abraham Lincoln, входящий в состав Тихоокеанского флота американских военно-морских сил, был замечен при выходе из порта приписки в Сан-Диего, штат Калифорния. По состоянию на 5 февраля, согласно данным Fleet and Marine Tracker Военно-морского института США, он направляется в западную часть Тихого океана.

Ожидается, что корабль USS George Washington также будет развернут в регионе АТР, чтобы заменить корабль ВМС США "Рональд Рейган", который будет переведен из Йокосуки (Япония) для технического обслуживания на военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд (Вашингтон). USS George Washington - первый атомный авианосец, который был развернут у берегов Японии, где он находился с 2008 по 15 год. Затем его сменил Ronald Reagan для дозаправки двух реакторов, а также ремонта, технического перевооружения и модернизации.

Помимо USS Ronald Reagan, корабли класса "Нимиц" авиносцы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt в минувший понедельник были развернуты на Гуаме и Гавайях. Ожидается, что они останутся в западной части Тихого океана до апреля и июля, соответственно.

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В прошлом месяце ударные авианосные группировки " Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон" приняли участие в крупномасштабных учениях палубной авиации совместно с ВМС Японии в Филиппинском море, которые включали в себя расширенные операции по обеспечению морской связи, боевые действия в воздухе, а также взлеты и посадки самолетов на палубу.

Согласно заявлению 7-го флота ВМС США, учения были направлены на "укрепление морских интегрированных операций в море и боевой готовности". "Мы становимся более боеспособными, когда работаем вместе над решением общих проблем морской безопасности", - заявил командующий 9-й авианосной ударной группой USS Theodore Roosevelt контр-адмирал Кристофер Александер.

"Способность постоянно проводить столь комплексные операции, как эта, демонстрирует присущую американским ВМС гибкость, необходимую для того, чтобы действовать когда угодно и где угодно, обеспечивая нашей стране и союзникам широкие возможности для сдерживания и обороны", - подчеркнул он.

Кроме того, в январе этого года корабль ВМС США "Карл Винсон" провел военно-морские учения с Южной Кореей и Японией в Восточно-Китайском море, после того как КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Трехсторонние учения включали в себя проведение совместных маневров, операции по морской связи, тренировки по предотвращению морских операций противника, стрельбу по морским и воздушным целям, обмен персоналом и спасение команды терпящего бедствие судна.

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"Авианосцы - один из самых известных активов вооруженных сил США. Развертывание нескольких авианосных группировок в регионе посылает противникам очень четкий сигнал", - отметил Брайан Харт, научный руководитель программы " Мощь Китая" из вашингтонского аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований". Атомный авианосец военно-морского флота США класса "Нимиц" USS Ronald Reagan заходит в порт в Да Нанге в воскресенье 21 января 2024 года. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP

"Учитывая ситуацию на Украине, кризис на Ближнем Востоке и атаки хуситов в Красном море, американские военные хотят показать, что они способны справиться с любой ситуацией, оставаясь сконцентрированными на приоритетном театре, которым является Азиатско-Тихоокеанский регион", - добавил он.

В своей статье доцент Ноттингемского университета Бенджамин Бартон пишет, что несмотря на конфликты в Европе и Ближнем Востоке, развертывание кораблей должно стать сигналом того, что Вашингтон уделяет приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому региону. "Похоже, что на карту поставлено несколько задач: первая - послать мощный сигнал союзникам - для ободрения - и соперникам - для сдерживания - держав в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Бартон.

"[Это также] означает, что, хотя внешняя политика США в настоящее время озабочена двумя стратегическими конфликтами, происходящими за пределами Азии - российской спецоперацией на Украине и ситуацией в Газе, - Индо-Тихоокеанский регион по-прежнему находится на переднем крае американских стратегических интересов". Бартон добавил, что "Главной задачей в регионе по-прежнему остается сдерживание Пекина, даже несмотря на потепление отношений между США и Китаем".

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Старший научный сотрудник Сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама Коллин Кох разделяет мнение Бартона и напоминает, что напряженность вокруг Тайваня, а также в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове по-прежнему не ослабевает. "Резкое увеличение числа авианосцев, а также интенсивная серия военных столкновений на театрах военных действий с близкими союзниками, в том числе с Японией, по-видимому, направлены как на успокоение региональных союзников и партнеров, так и на сдерживание противников, таких как Китай и Северная Корея", - сказал он.

После того, как в прошлом месяце президентом Тайваня стал Уильям Лай Чинг-те из Демократической прогрессивной партии, придерживающийся позиции независимости, значительной активности НОАК в Тайваньском проливе не наблюдалось, однако в ближайшие месяцы ситуация может кардинально измениться, отмечает SCMP. Высказывались предположения, что Пекин может усилить военную активность в мае, в день инаугурации президента Тайваня.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая при первой возможности должна быть возвращена под контроль материка. Большинство государств, включая Соединенные Штаты, не признают остров в статусе независимого государства. Однако Вашингтон выступает против любых попыток захвата Тайваня силой и продолжает поставлять Тайбэю оружие.

"Авианосцы принимают участие в учениях, чтобы продемонстрировать боевую мошь США. Вероятно, они стягиваются в этот район в знак солидарности с Тайванем", - говорит Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в американском аналитическом центре Rand Corporation. "Китай вряд ли пойдет на какие-либо силовые методы во время Лунного Нового года, но НОАК может стать более агрессивной в отношении Тайваня после праздника. Скорее всего это случится во время инаугурации президента Тайваня в мае", - сказал он.

В Южно-Китайском море продолжает сохраняться напряженность между Пекином и Манилой из-за спорной отмели Скарборо, и в понедельник вновь произошло столкновение между силами береговой охраны двух стран. Провокации Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов и их союзников также усиливаются. В среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян выпустил несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, также известного как Восточное море.

По словам Бартона, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Тайваньском проливе, где, по его прогнозам, военная активность НОАК будет сохраняться на протяжении всего срока пребывания Лая на посту президента. Он добавил, что стратегическое значение Южно-Китайского моря, а также растущая активность и обороноспособность Северной Кореи также вызывают обеспокоенность в США.

По словам Бартона, демонстрация силы Вашингтоном "является сдерживающим фактором сразу на нескольких фронтах". США посылают сигнал "о своей способности сохранять мир и статус-кво в регионе только за счет "сдерживающего присутствия" своей военной мощи".

"Я думаю, Вашингтон пытается показать Пекину и другим наблюдателям, что он способен действовать в нескольких стратегических точках одновременно. Посыл заключается в том, что его способность работать на нескольких фронтах должна рассматриваться как сила, а не как слабость, которой можно воспользоваться". Авианосец USS Abraham Lincoln вошел в историю: тысячи военнослужащих отправляются на службу под командованием капитана Эми Бауэрншмидт, первой женщины, возглавившей атомный авианосец (январь 2022 года). Фотография представлена агентством Reuters.

По мнению российских экспертов, слабость Вашингтона заключается в том, что Штаты не способны разместить большое количество своих военных на суше вблизи Китая и Северной Кореи. Поэтому они пытаются максимально использовать военно-морские базы в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, а также задействовать свои авианосные ударные группы. Но это тоже создает свои проблемы. Почему такая возня началась именно сейчас? Авианосцы, развернутые в океане, требуют серьезной поддержки — это огромные деньги. Видимо у Вашингтона есть веская причина - отправить в регион почти половину своих авианосцев. Но для нас это хорошая новость - Запад уделяет Украине меньше и меньше внимания.