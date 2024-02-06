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США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК

Пентагон приглашает к участию в конкурсе на разработку небольших беспилотных надводных судов, потенциально способных помешать вторжению Китая в Тайвань.
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Американское оборонное ведомство начало поиск подрядчиков для создания недорогих автономных (безэкипажных) катеров в целях повышения боевого потенциала экспедиционных сил ВМС США на фоне успешных и стратегически важных операций в зонах конфликтов, таких как война на Украине.

Пентагон приглашает к участию в конкурсе на разработку небольших беспилотных надводных судов, потенциально способных помешать вторжению Китая в Тайвань. Роящиеся USV могут стать эффективным инструментом ведения асимметричной морской войны. Изображение представлено пресс-службой американского военного ведомства / X Screengrab

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Американское оборонное ведомство приступило к поиску подрядчиков по созданию недорогих автономных (безэкипажных) судов в целях повышения боеспособности экспедиционных сил ВМС США на фоне успешного применения подобных платформ в зонах военных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и на Украине.

На прошлой неделе портал The Warzone сообщил, что в рамках проекта Production-Ready, Inexpensive, Maritime Expeditionary (PRIME) Small Unmanned Surface Vehicle (SUSV) Пентагон планирует построить флотилию недорогих автономных беспилотных катеров, способных преследовать и уничтожать корабли противника.

Эксперты Warzone сообщают, что подразделение оборонных инноваций (DIU) предложило разработать концепты, способные преодолевать от 500 до 1000 морских миль (от 900 до 1800 километров) в условиях умеренного морского климата, с общей грузоподъемностью 1000 фунтов (450 кг) и скоростью хода не менее 35 узлов (65 километров в час). “Конструкции” также должны обладать автономной системой навигации и обеспечивать эффективное выполнение боевых задач даже в условиях отсутствия GPS сигнала.

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В рамках программы PRIME поставщики также должны продемонстрировать диверсифицированную и устойчивую цепочку поставок критически важных компонентов, включая систему автоматического контроля выбросов, привязные дроны, диверсифицированные, дублирующие и адаптивные средства связи, а также систему радиолокационного распознавания ("Свой-чужой").

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Кроме того, пишут эксперты, беспилотные катера должны принимать на борт различные модули полезной нагрузки (МПН), сенсоры и эффекторы и действовать в составе роя. Проект PRIME в первую очередь нацелен на расширение возможностей иностранных союзников и партнеров США, особенно в контексте потенциального конфликта в Тайваньском проливе.

В последнее время даже негосударственные субъекты стали активно использовать безэкипажные надводные аппараты для атак на военные корабли. В прошлом месяце издание Business Insider рассказало о попытках хуситов атаковать с помощью USV военный корабль у побережья Йемена. По данным издания, безэкипажный катер прошел около 25 километров по международным судоходным путям, после чего взорвался, не причинив никакого ущерба.

ВМС Тайваня и Филиппин, испытывающие нехватку финансирования, также могут подумать о создании USV в качестве эффективного инструмента ведения асимметричной войны. В статье для RAND, опубликованной в январе прошлого года, военный аналитик Скотт Савитц пишет, что Тайвань может запустить сотни и даже тысячи USV с многочисленных пирсов и небольших подконтрольных ему островов и отразить вторжение ВМС НОАК.

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Савитц отмечает, что стаи полупогружных безэкипажных катеров способны перегрузить систему противоракетной и противовоздушной обороны ВМС Народно-освободительной армии Китая. В то время как войсковые и грузовые корабли НОАК могут иметь ограниченную защиту от USV.

Оглядываясь на Тайвань: США строят ударный флот безэкипажных судов способных остановить ВМС НОАК На снимке, опубликованном 20 ноября 2023 года, грузовое судно Galaxy Leader в сопровождении катеров йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Красном море. Houthi Military Media/Handout

Он утверждает, что при стоимости каждого USV в 250 000 долларов США, Тайвань может построить 1000 единиц всего за 1 процент от своих ежегодных расходов на оборону в 20 миллиардов долларов. При этом затраты на топливо, техническое обслуживание и обучение также будут невелики.

К тому же, пишет эксперт, технологическая подкованность Тайваня позволит ему спроектировать и построить тысячи единиц этого оружия в течение нескольких лет. Однако USV не смогут самостоятельно противостоять флоту вторжения, а должны использоваться вместе с морскими минами, противокорабельными ракетами и другими видами вооружений.

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Рой USV может перегрузить оборонительные системы корабля-цели за счет своей численности, гарантируя, что хотя бы часть атакующих дронов поразит свои цели. Некоторые аппараты полупогружные USV отличаются малой заметностью и повышенной маневренностью, что скрывает их от корабельных сенсоров противника и позволяет подойти к цели на максимально близкое расстояние.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта USV могут совершать сложные маневры, повышая тем самым непредсказуемость нападения. Их экономическая эффективность позволяет военно-морским силам с ограниченными возможностями изготавливать относительно большое количество USV, навязывая противнику, обладающему более высокими ресурсами, значительные издержки.

Кроме того, USV могут оказать серьезный психологический эффект на более сильного противника, поскольку потенциально способны уничтожить самоуверенность и ложное чувство безопасности. А это приведет к отводу боевых кораблей из зоны конфликта и перераспределению ресурсов для обороны от таких атак.

Но, несмотря на все вышеперечисленное, USV могут оказаться не таким уж "чудо-оружием", как полагают некоторые эксперты. В статье, опубликованной в феврале 2023 года в журнале Bulletin of Atomic Scientists, Джонатан Пантер и Джонатан Фальконе указывают на ограниченность этой технологии.

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Авторы отмечают, что ветер, волны и морская вода довольно быстро приводят инженерные системы в море в негодность. А поскольку USV становятся все более сложными и не имеют на борту обслуживающего персонала для выполнения ремонтных работ, вероятность их выхода из строя еще более возрастает. Они также отмечают, что чем более автономными становятся корабли, тем больше шансов у них стать киберцелью.

Пантер и Фальконе пишут, что, хотя американские USV используют существующее ПО для идентификации целей и не требуют наличия GPS-сигнала при перемещении на короткие расстояния, украинские модели по-прежнему оснащены видимой внешней антенной для управления с помощью высокочастотного канала связи или спутника.

Они отмечают, что внешние каналы связи являются основным вектором для кибератак, и утверждают, что, хотя шифрование и обеспечивает определенный уровень защиты, сбой при загрузке криптографических ключей может привести к нарушению связи. Кроме того, ключи шифрования могут быть скомпрометированы в случае захвата USV.

Эксперты напоминают о высокой способности ВС РФ подавлять каналы управления и передачи данных, а также о применении противоспутникового оружия, отмечая, что технологическое преимущество, которое американская компания Starlink до сих пор предоставляла украинским БПЛА, может вскоре исчезнуть.

Они также указывают на уязвимость цепочки поставок USV, заявляя, что ни одно государство не занимается выпуском передовых микрочипов, необходимых для производства автономных систем, за исключением Тайваня и Израиля. Это, в свою очередь, создает предпосылки для устранения уязвимостей в наиболее важных компонентах, используемых в USV, что потенциально делает их невосприимчивыми к любым программным апгрейдам.На снимке Saildrone Voyager - надводные безэкипажные катеры, уже стоящие на вооружении военно-морских сил США, - на военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде в 2023 году. Фотография представлена пресс-службой американского военного ведомства /   X Screengrab.

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Учитывая все вышесказанное, Пантер и Фальконе советуют: пока Пентагон в спешном порядке пытается поставить USV на вооружение, ажиотаж не должен отвлекать политиков и разработчиков от основных проблем, связанных с их использованием и кибербезопасностью.

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