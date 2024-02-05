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Китай призвал США прекратить притеснять китайских студентов под предлогом защиты нацбезопасности

Несколько китайских ученых и студентов были задержаны в США за шпионаж в пользу Пекина, однако большую их часть обвинили ложно
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Пекин выразил решительный протест Соединенным Штатам в связи с тем, что начиная с ноября прошлого года в американских аэропортах ежемесячно проводятся необоснованные допросы десятков китайских студентов.

За последние месяцы по меньшей мере восемь китайских студентов были репатриированы после прибытия в международный аэропорт Даллеса в Вашингтоне. Фотография представлена  Wikimedia Commons, Antony-22

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При этом некоторые из них были репатриированы в Китай. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что по меньшей мере восемь китайских студентов были безосновательно депортированы иммиграционной службой США в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

По его словам, действия американских правоохранительных органов серьезно ущемляют законные права и интересы студентов и препятствуют китайско-американским культурным обменам и трансграничным поездкам. "Такая практика противоречит общим договоренностям, достигнутым президентами Китая и США в ноябре прошлого года в Сан-Франциско, об укреплении и развитии культурных и межличностных обменов", - добавил он.

"Соединенные Штаты любят изображать себя открытыми, инклюзивными и выступающими за академическую свободу и "отсутствие границ в науке", но при этом они всячески пытаются политизировать и превращать "в оружие" академические исследования, а также чрезмерно растягивают понятие национальной безопасности, чтобы безжалостно подавлять и жестоко обращаться с китайскими студентами", - подчеркнул Ван Вэньбинь. "Действия Вашингтона, продиктованные идеологической предвзятостью, без уважения к истине и рациональности, являются дискриминационными и политически мотивированными силовыми методами и в конечном итоге подрывают имидж самой Америки".

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Комментарии Вана прозвучали после того, как 28 января Се Фэн, посол КНР в Соединенных Штатах, на мероприятии, посвященном китайскому Новому году, заявил, что запрет на въезд в США для китайских студентов нанесет ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений.

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"Недавно во Флориде был принят закон, запрещающий китайским студентам посещать лаборатории государственных учебных заведений", - сообщил Се. "В последнее время десяткам студентов из Китая, имеющих действующие визы и не имеющих судимостей, ежемесячно отказывают во въезде в США". По его словам, многих студентов, вернувшихся в США после поездки за границу или на родину, офицеры спецслужб заводили в маленькую темную комнату и допрашивали по восемь часов

"Им не разрешали общаться с родителями. Им предъявлялись необоснованные обвинения. Их насильно репатриировали и запретили въезд на территорию Соединенных Штатов", - подчеркнул дипломат. "Это абсолютно неприемлемо". "Охлаждающий эффект" от американской программы "Китайская инициатива", еще не прошел, подчеркнул политик.

Программа "Китайская инициатива" была запущена администрацией Трампа в 2018 году. Ее целью была заявленная защита национальной безопасности США от потенциальных китайских шпионов, якобы охотившихся за "достижениями американской науки и промышленности". В феврале 2022 года Министерство юстиции США объявило о завершении программы, из-за обвинений в расовом профилировании американцев китайского происхождения и других резидентов, имеющих китайские корни или родственников в КНР.

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В минувший понедельник посольство Китайской Народной Республики в США сообщило, что у китайских студентов, подвергшихся допросу в международном аэропорту имени Даллеса, также проверили электронные устройства. В посольстве КНР подчеркнули, что некоторых студентов держали под стражей более 10 часов и запрещали общаться с внешним миром.

 Пекин осудил США за депортацию китайских студентов. Несколько китайских ученых и студентов были задержаны в США за шпионаж в пользу Пекина, однако большую их часть обвинили ложно

"Соответствующие действия сотрудников правоохранительных органов на границе США серьезно повлияли на учебный процесс китайских студентов и нанесли им большой моральный ущерб", - говорится в заявлении. "Мы настоятельно призываем Вашингтон прекратить эти противоправные действия".

США не хватает уверенности?

В своей статье, опубликованной в четверг, китайский обозреватель Мэй Чжэнцин утверждает, что после того, как в мае 2020 года тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США отдельных студентов и ученых из Китая, администрация Байдена еще больше ужесточила эту практику.

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"Число китайских студентов, получивших американские визы, в 2023 году значительно сократилось. Более того, некоторым студентам, получившим визы, было отказано во въезде в США по соображениям национальной безопасности", - пишет Мэй. "Среди них были студенты естественнонаучных, инженерных, гуманитарных и коммерческих факультетов". По ее словам, США не уверены в себе, поскольку дискриминируют и преследуют китайских студентов и ученых, отказывая им во въезде в страну. 

"Считая себя единственной сверхдержавой на планете, США не уверены в себе, поскольку воспринимают всех, включая китайских студентов, как врагов", - пишет в своей статье Ван Чжунъюй, журналист из провинции Хунань. "Соединенные Штаты стремительной теряют поддержку международного сообщества, в том числе из-за своей гегемонистской практики в отношении Китая".

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Известны случаи, когда китайских студентов или ученых задерживали в США по подозрению в шпионаже в интересах китайского правительства. Однако некоторые из них столкнулись с ложными обвинениями.

В прошлом году бывший аспирант электротехнического факультета Чикагского университета был приговорен к восьми годам тюремного заключения за шпионаж в пользу китайского правительства. NBC News: 31-летний гражданин Китая Цзи Чаокунь был осужден за то, что в прошлом году действовал в качестве агента Министерства государственной безопасности Китая и дачу ложных показаний американской армии.

В мае прошлого года профессор Темпльского университета Си Сяосин заявил, что подаст в суд на Федеральное бюро расследований за то, что его необоснованно обвинили в шпионаже в пользу Китая.

Обмены между людьми

Из открытых источников известно, что в прошлом году в Соединенных Штатах находилось около 290 000 китайских студентов, что составляет 27 процентов от общего числа иностранных студентов в стране. Пекин заявил, в настоящее время за рубежом проходят обучение более 1,3 миллиона китайских студентов.

Во время встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на Бали в ноябре 2022 года стороны выразили надежду на укрепление обменов между студентами, учеными, представителями деловых кругов, руководителями и сотрудниками бизнес-структур.

Во время последней встречи в Сан-Франциско 15 ноября прошлого года лидеры двух стран вновь подтвердили эти договоренности. Си сказал, что Китай в ближайшие пять лет планирует пригласить 50 000 американских молодых специалистов на учебу в КНР.США не хватает уверенности: "Соединённые Штаты, считая себя единственной супердержавой на планете, не верят в собственные силы, поскольку расценивают буквально всех, включая китайских студентов, как своих врагов", - пишет в своей статье Ван Чжунъюй, комментатор из провинции Хунань.

В прошлом году в Китае обучалось всего 350 студентов из США, в то время как в 2019 году их было 11 000. Сокращение числа студентов произошло из-за пандемии и роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

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