Космическая обсерватория James Webb Space Telescope запечатлела 19 спиральных галактик, расположенных "лицом" по отношению к Земле

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба получили удивительно детальные изображения спиральных галактик, на которых видно, как и где они запускают процессы звездообразования

Космическая обсерватория James Webb Space Telescope запечатлела 19 спиральных галактик, расположенных "лицом" по отношению к нашей планете.

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Эксперты космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) опубликовали уникальные снимки спиральных галактик. На высокодетализированных фотографиях изображены 19 гравитационно связанных спиральных звездных систем.

"Новые кадры поражают воображение даже специалистов, изучавших галактики на протяжении десятилетий", - заявила Дженис Ли из Научного института космического телескопа в Мэриленде."Газовые пузыри и космические нити просматриваются в мельчайших подробностях и раскрывают нам тайны процесса звездообразования".

Изображения были получены в рамках проекта "Физика с высоким угловым разрешением в близлежащих галактиках" (PHANGS) - длительного исследования, в котором для изучения структуры и эволюции галактик используется сразу несколько крупнейших обсерваторий мира. Все галактики в этом наборе - спиральные. Они ориентированы в пространстве так, что мы видим их как бы "лицом к лицу", пишет научный обозреватель Лиа Крейн.

Звезды на снимках сверкают синим, а газ между ними светится красным. Ярко-голубые ореолы вблизи галактических центров представляют собой скопления относительно старых звезд, в то время как звезды в "рукавах", в основном, моложе. Это указывает астрономам на то, что галактики начинают развиваться из своего центра, а процессы звездообразования распространяются по рукавам, словно рябь от камешка, брошенного в водоем.

На снимках также видны странные сферические пустоты в галактическом газе и космической пыли, подобных которым ученые раньше никогда не наблюдали. Возможно, эти необычные дыры были образованы в результате взрыва звезд, создавших в материи пустые "карманы".

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Эксперты считают, что распределение газа и пыли имеет особое значение для понимания эволюции галактик. Изучая красные и оранжевые структуры на этих изображениях, астрономы надеются узнать, как распределяется этот материал и как он способствует звездообразованию в разных гравитационно связанных космических системах. Невероятная детализация новых изображений позволит астрофизикам изучить этот процесс с большей точностью, чем когда-либо прежде.