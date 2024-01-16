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Boeing "настоятельно посоветовали" отправить авиалайнеры 737 Max на металлолом

В сотнях сообщений внутренней переписки инженеры компании называли Boeing 737 Max "убогой конструкцией, разработанной клоунами", за которыми "надзирали обезьяны"
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Boeing 737 Max вновь на первых полосах мировых СМИ, на этот раз потому, что люк аварийного выхода на совершенно новом самолете оторвался вскоре после его взлета. Пилотам рейса Alaska Airlines из Портленда, штат Орегон, удалось благополучно посадить Max 9 в международном аэропорту Портленда, но последствия могли бы быть куда более серьезными, если бы этот инцидент произошел на крейсерской высоте несколькими минутами позже. Об этом пишет профессор управления операциями и цепочками поставок Лондонского университета Сити МанМохан Содхи.

Boeing пора "снять с вооружения" авиалайнеры 737 Max, считают эксперты. Если не осуществить тотальную модернизацию и не изменить корпоративную культуру компании, это только усугубит проблему и поставит под угрозу жизни еще большего количества людей. На снимке сотрудник компании осматривает авиалайнер Boeing 737 MAX в аэропорту Рентон, расположенном на территории завода Boeing Renton Factory в Рентоне, штат Вашингтон, 10 ноября 2023 года. Фотография представлена онлайн-изданием  Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Jason Redmond

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Alaska Airlines и другая американская авиакомпания United Airlines в рамках проверки своих самолетов 737 Max также обнаружили "ослабленные крепления и узлы". Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов (Federal Aviation Administration? FAA) в настоящее время приостановило полеты 171 самолета компании Boeing, в основном эксплуатируемых Alaska Airlines и United Airlines, в ожидании результатов инспекций.

737 Max — это четвёртое поколение пассажирских самолётов Boeing 737 средней дальности, построенных компание Boeing для замены довольно успешного семейства Boeing 737 Next Generation (NG). Впервые введенная в эксплуатацию в 2017 году, эта модель должна была стать еще более экономичной и мощной благодаря более мощным и крупным двигателей CFM International LEAP-1B.

В результате спрос на эту машину превысил возможности компании Boeing, котрая вскоре столкнулась с серьезными проблемами. Наиболее известными стали крушения в Индонезии (2018) и Эфиопии (2019). Эти инциденты были частично вызваны техническими неполадками и повлекли за собой гибель 346 человек. Почему же возникли все эти проблемы и что можно сделать для их устранения? Задаются вопросом отраслевые эксперты.

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Конструкция и производство

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Расследование, проводившееся после крушения индонезийского самолета, выявило проблемы с автоматизированной бортовой системой управления полетом Management Characteristics Augmentation System (MCAS).

Она была разработана для предотвращения выхода 737 Max на закритические углы атаки с последующим сваливанием самолета, вероятность чего повышалась за счет более мощных двигателей. Однако сложность системы и ее зависимость от единственного датчика сделали ее уязвимой для сбоев.

Система MCAS также была "виновницей" катастрофы в Эфиопии, хотя американское агентство по безопасности пыталось возложить всю ответственность на пилотов. Впоследствии компания Boeing выпустила программный пакет для устранения неисправности с MCAS. Эксперты считают, что эта на данный момент проблема устранена.

Помимо последних инцидентов с Alaska и United, к числу проблем с качеством и безопасностью в 2019 добавились неисправные элементы крыла. А в 2023 году в результате проверки обнаружилось, что поставщики плохо крепили авиационную запорную и регулирующую арматуру и сверлили лишиние отверстия.

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Разумеется, пишет МанМохан Содхи, вину за эти дефекты можно списать на издержки производства, поскольку громоздкие конструкции заметно усложняют процесс серийного изготовления машины при сохранении требуемого качества. Таким образом, возникает вопрос, а может быть дело именно в плохой конструкции и нереалистично высоких оценках объемов производства, что в конечном итоге и произошло с 737 Max.

Любые действия, кроме полной реконструкции и изменения корпоративной культуры компании, только усугубят проблему и подвергнут риску еще больше жизней. В сотнях сообщений внутренней переписки инженеры компании называли Boeing 737 Max "убогой конструкцией, разработанной клоунами", за которыми "надзирали обезьяны". На снимке индонезийские специалисты изучают найденные фрагменты самолета в 2018 году. Фотография представлена изданием Pacific Press Media Production Corp / Alamy via The Conversation

Тот факт, что проблемы с аварийными люками и незатянутыми болтами возникают на фоне стремления Boeing увеличить производство 737 Max примерно вдвое по сравнению с допандемическим уровнем - и попыток достичь допандемического уровня цен на акции - вызывает еще больше вопросов к конструкторам самолета.

Более того, утечка внутренних документов за 2015-18 годы показала, что сотрудники, работавшие над самолетами Max, считали конструкцию крайне неудачной. Сотни сообщений внутренней переписки свидетельствуют о том, что инженеры называли самолет "убогой конструкцией, разработанной клоунами", за которыми "надзирали обезьяны".

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В докладе американского Конгресса о крушениях 737 Max, опубликованном в 2020 году, говорилось следующее: " Компания Boeing не преуспела в проектировании и разработке 737 Max, а FAA - в надзоре за Boeing и сертификации самолета". В нем также говорится о слишком "тесных контактах" руководства Boeing с чиновниками федерального управления гражданской авиации.

Эксперты считают, что одной из основных проблем Boeing может быть неверный способ управления производственными затратами. Бывшие сотрудники компании утверждали, что при покупке конкурирующего американского производителя аэрокосмической техники McDonnell Douglas в 1997 году компания привнесла культуру, ориентированную на сокращение расходов. В компании Boeing отрицают, что по какой-либо причине пошли на компромисс с безопасностью или качеством продукции.

По имеющимся данным, работники сборочной линии 737 Max испытывали сильное давление, требуя соблюдения сроков производства. Зная об этом, один из бывших топ-менеджеров заявил, что в 2019 году он неоднократно отправлял руководству компании срочные электронные письма с требованием остановить производство.

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Boeing отрицает, что давление работников сборочного цеха имело какое-либо отношение к авариям. В компании подчеркнули, что забота о безопасности нашла свое отражение в том, что разоблачитель получил возможность проинформировать главного юрисконсульта о своих  проблемах. Тем не менее, несмотря на эти очевидные недочеты, Boeing не сталкивался с подобными проблемами при сборке остальных модификаций 737, а также других самолетов, таких как 787 Dreamliner. Это опять же говорит о том, что проблема в конечном итоге может быть связана именно с конструкцией 737 Max.

И что дальше?

Давайте попробуем спрогнозировать что будет дальше? А дальше, судя по прошлым фиаско, все будет очень просто. В ближайшие две-три неделе FAA аннулирует запрет на полеты, поскольку политики начнут жаловаться на то, что Airbus теряет заказы.

Boeing вновь поклянется, что все его самолеты соответствуют требованиям безопасности и что производственные процессы поставщика комплектующих, о котором идет речь, компании Spirit AeroSystems из Канзаса, прошли проверку (Spirit заявила, что обязуется обеспечить соответствие каждого самолета Boeing самым высоким стандартам безопасности и качества).

Затем Белый дом вновь начнет убеждать развивающиеся страны в необходимости приобретения Boeing 737 Max, как это пытался сделать президент Джо Байден во время своего визита с бизнесменами во Вьетнам в сентябре прошлого года. Все будет очень даже хорошо - до тех пор, пока все не станет совсем плохо.

На этом фоне, компании Boeing следовало бы засунуть подальше свои политические амбиции и применить совершенно иной подход. Самолет 737 Max настолько себя запятнал, что лучше от него отказаться. Более того, если конструкция окажется неработоспособной в масштабах компании, лучше отправить ее на металлолом, а не пытаться еще больше форсировать производство.

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Хорошей новостью для компании является то, что 737-я модель (за исключением 737 Max) была довольно успешной в коммерческом плане, начиная с 1968 года, и имела солидную историю безопасности. До конца 2019 года показатели безопасности модификаций 737 были такими же, как и у узкофюзеляжных самолетов Airbus, включая лайнер A320, но теперь, с появлением 737 Max, все стало намного хуже.

Эксперты считают, что Boeing следует разработать новый узкофюзеляжный самолет на базе 737 Next Generation с более высоким КПД и более мощными двигателями. Для этого не нужно будет кардинально менять цепочку поставок. Она работала для предыдущих 737-х, поэтому нет причин, по которым она не может работать снова. Конечно, если сокращение расходов привело к тому, что производители стали слишком "экономить" на комплектующих, это необходимо изменить.

Президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун 9 января на всеобщем собрании сотрудников по вопросам безопасности сказал: " Мы должны продемонстрировать доверие нашими действиями, нашей готовностью работать с ними (клиентами) открыто и прозрачно".

Все это конечно замечательно, но первоочередной задачей компании должно стать укрепление доверия со стороны своих работников - для этого необходимо прислушиваться к их замечаниям по поводу безопасности и принимать их к сведению.

Самолет авиакомпании Lio Air, на борту которого находились 122 пассажира и семь членов экипажа, упал в море разломившись на две части. По счастливой случайности все его пассажиры были спасены. По словам представителей авиакомпании, самолет, следовавший в международный аэропорт Денпаса в Балуи (Индонезия), упал в море после того, как выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Только устранив недостатки в собственных производственных процессах, Boeing возможно выберется из кризиса. Компания совершила множество повторяющихся ошибок, и если не провести полное техническое переоснащение, то это только усугубит проблему и поставит под угрозу жизни еще большего количества людей.

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