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amv212
Физики утверждают, что темные звезды могут скрываться в "зеркальной" Вселенной
Физики утверждают, что темные звезды могут скрываться в "зеркальной" Вселенной

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Физики предположили, что зеркальный мир, параллельный нашей Вселенной, может объяснить существование темной материи - и что мы вероятно сможем увидеть следы ее далеких звезд.  Темная материя может существовать в зеркальной вселенной, расположенной на некотором расстоянии от нашей, и если это так, то у нас есть шанс обнаружить новый тип космических объектов — темные звезды.

Ученые нашли способ обнаружить темные звезды — все предельно просто: они скрываются в "зеркальной" Вселенной. (На фотографии планетарная туманность Красный Паук (NGC 6537) в созвездии Стрельца.)

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Чтобы объяснить существование темной материи - пока еще не обнаруженной формы вещества, составляющей около 85 процентов от общей массы Вселенной, - некоторые ученые предложили концепцию зеркальной Вселенной. Такая Вселенная могла бы состоять из атомарной темной материи, содержащей темные версии наших атомов и частиц, например темные протоны и темные электроны.

"В соответствии с этой теорией, вы могли бы получить звезды, похожие на наши обычные звезды, как например, наше Солнце. Но они бы состояли из темной материи", - считает Изабелла Армстронг из Университета Торонто в Канаде. "Они бы излучали темные фотоны".

Согласно теории, зеркальные звезды могли бы быть в 10 раз больше нашего Солнца. В их ядрах также происходил бы ядерный синтез, но в этом случае уже темный водород превращался бы в темный гелий. Такие звезды в обычных условиях должны быть невидимы для нас, поскольку они не излучают видимый свет и не взаимодействуют с материей в нашей Вселенной. Однако Армстронг и ее коллеги предложили способ, благодаря которому такие космические структуры можно увидеть, если они включают в себя сгустки обычной материи.

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад

Когда темная (или зеркальная) звезда дрейфует по галактике, ее гравитационное притяжение может притягивать обычную материю из туманностей в виде газа. "Этот газ начинает нагреваться и излучать свет", - говорит Армстронг. Внутри невидимой зеркальной звезды может находиться "самородок" видимой материи, чем-то похожий на белый карлик - остаток ядра солнцеподобной звезды, оставшийся после завершения ее жизненного цикла. Но он будет излучать очень заметный сигнал рентгеновского и видимого излучения, говорят исследователи. "Вот таким образом их можно будет обнаружить", - считает Армстронг.

Рабиндра Мохапатра из Университета Мэриленда утверждает, что идея зеркальных звезд и темной Вселенной вполне " правдоподобна". Однако если бы зеркальные звезды когда-либо существовали, их время жизни было бы намного короче, чем у обычных звезд, поэтому они могли просто не дожить до наших дней. "Плотность в зеркальном мире должна быть несколько ниже, - говорит он. А это значит, что такие звезды израсходовали бы свое топливо намного быстрее. Жизненный цикл таких звезд был бы в 10 раз короче, чем у обычных. А в конце своей жизни они образовали бы эквиваленты темной материи - черные дыры или нейтронные звезды. "Скорее всего, большинство зеркальных звезд

Идея существования зеркальных звезд и зеркальной Вселенной остается весьма умозрительной. "Это всего лишь теория", - говорит Армстронг. "Мы не знаем, что такие объекты существуют". Однако с появлением новых телескопов, таких как обсерватория Vera C. Rubin в Чили, которая с 2025 года начнет проводить масштабные исследования Вселенной и, по прогнозам, обнаружит множество очень тусклых объектов, возможно, удастся найти их. уже давно исчезли", - говорит Мохапатра.

 Темная материя может существовать в зеркальной вселенной, расположенной на некотором расстоянии от нашей, и если это так, то у нас есть шанс обнаружить новый тип космических объектов — темные звезды. На снимке обсерватория имени Веры К. Рубин в Чили, приступит к поиску тёмных звезд, когда начнет свою работу в 2025 году. (Vera C. Rubin Observatory/NSF/AURA/Bил. Квинт.)

Другой способ обнаружить зеркальную звезду - увидеть ее гравитационное воздействие на свет, проходящий через нее. "Скорее всего темные звезды в небольших масштабах способны изгибать свет", - говорит Армстронг. "Такие телескопы, как "Вера Рубин", смогут обнаружить подобные эффекты".

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#вселенная #зеркальная вселенная #темные звезды
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