Телескоп James Webb сделал подробное фото Урана с 13 кольцами и 9 спутниками

На новом завораживающем снимке Урана, сделанном космическим телескопом "Джеймс Уэбб", можно разглядеть кольца, луны, гигантские атмосферные бури и яркую полярную шапку.

На снимке хорошо видны все кольца Урана и девять из 27 лун планеты, (Изображение предоставлено STScI: NASA, ESA, CSA, STScI)

реклама

Этот удивительный снимок Урана, сделанный космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), позволил нам получить самое полное представление о планете: его кольца, спутнки, турбулентная атмосфера раскрываются в мельчайших деталях.

В апреле JWST задействовал свои инфракрасные сенсоры, что позволило получить изображение Урана и увидеть кольца ледяного гиганта, состоящие из каменных глыб и пыли, которые до этого момента были непосредственно запечатлены лишь дважды - космическим аппаратом "Вояджер-2" и земной обсерваторией Кек. На этих снимках были видны 11 из 13 известных колец Урана, но два последних были настолько тусклыми, что их практически не было видно.

На снимке выше если присмотреться, видны девять из 27 лун Урана, которые расположены по отношению к Солнцу примерно под тем же углом в 98 градусов, что и сама планета. На другом новом снимке JWST, ниже, видны еще пять лун (Оберон, Умбриэль, Ариэль, Миранда и Титания), сияющие как голубые звезды, в результате чего общее число наблюдаемых лун достигло 14.

Из-за аномального наклона планеты на разных сторонах Урана наблюдаются длительные периоды солнечного света и темноты - то есть каждый из астрономических сезонов длится 21 земной год, - что приводит к появлению полярной шапки и атмосферных штормов, которые хорошо видны на этом снимке. Гигантские атмосферные ураганы находятся на снимке чуть ниже южного края широкой белой полярной шапки, которая выглядит как белая дымка на голубом фоне.

Седьмая по удаленности планета от Солнца имеет аномальный наклон оси около 98°, то есть фактически вращается вокруг нашей звезды, лежа на боку. То есть ее северный (или южный) полюс обращен к Солнцу. Поэтому, когда на одном полушарии лето - Солнце светит там непрерывно в течение 42 лет - на другой стороне планеты ночь. Когда Уран совершит полуоборот вокруг Солнца, полюса поменяются местами, и теперь лето продолжительностью в 42 года будет на другом полюсе.

Хотя один виток вокруг Солнца занимает у Урана 84 года, планете требуется всего 17 часов, чтобы совершить оборот вокруг своей оси, поэтому ее атмосфера и луны движутся гораздо быстрее, чем это позволяет сделать экспозиция стандартного телескопа. Для получения последнего изображения астрономы использовали комбинацию длинных и коротких экспозиций JWST, чтобы компенсировать столь стремительные изменения.

На этом снимке Урана, сделанном JWST, видны еще пять лун, сияющих вокруг планеты как голубые звезды. Вот они (по часовой стрелке... сверху): Оберон, Умбриэль, Ариэль, Миранда и Титания. (Изображение предоставлено STScI: NASA, ESA, CSA, STScI)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось, что странный процесс потери энергии сверхмассивными черными дырами (СМЧД) потенциально способен помочь астрофизикам разгадать космическую загадку. Вращение черных дыр может осуществляться за счет их магнитных полей, которые выделяют в сотни миллионов раз больше энергии, чем Солнце, и могут питать их огромные джеты. Ученые считают, что СМЧД в нашей Вселенной теряют огромное количество энергии, и это может быть связано с магнитными полями, замедляющими их вращение. Понимание таких механизмов может помочь решить давнюю загадку - как именно приводятся в движение колоссальные струи черных дыр. Подробнее...