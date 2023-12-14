Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Необычный процесс потери энергии черными дырами поможет астрофизикам разгадать космическую загадку
Вращение черных дыр может осуществляться за счет их магнитных полей, которые выделяют в сотни миллионов раз больше энергии, чем Солнце, и могут питать их огромные джеты

реклама

Черные дыры во всей Вселенной теряют огромное количество энергии, и это может быть связано с магнитными полями, замедляющими их вращение. Понимание таких механизмов может помочь решить давнюю загадку - как именно приводятся в движение колоссальные струи черных дыр.

Джеты черных дыр играют важную роль в перетекании энергии от центров галактик к их окраинам, поэтому выяснение того, как они приводятся в движение, имеет важнейшее значение для понимания эволюции галактик в масштабах космического времени

реклама

Новое исследование сверхмассивной черной дыры M87* показало, что энергия возле ее границ вытекает наружу, а не падает внутрь.

Ученые давно предполагали, что магнитные поля вращающихся черных дыр вытягивают энергию из материнских объектов, чтобы питать огромные джеты, которые движутся по Вселенной почти со скоростью света. Но вопрос о том, как они это делают, до сих пор оставался без ответа.

Команда астрофизиков во главе с Эндрю Чейлом из Принстонского университета использовала данные телескопа "Горизонт событий" - огромной обсерватории, состоящей из объединенных телескопов по всему миру, - чтобы изучить поток энергии вблизи M87*.

"Мощность струи, исходящей из M87*, по самым скромным подсчетам, составляет 10 в 42 степени эрга в секунду, что в 250 миллионов раз превышает суммарную светимость Солнца — это примерно то же самое, как если бы 3000 тротиловых бомб, каждая массой с Землю, взрывались каждую секунду", - говорит Чейл. "Более того, по некоторым оценкам, эта энергия в 1000 раз больше".

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной

Эта чрезвычайно необычная энергия не может исходить из самой черной дыры, поскольку все, что пересекает ее горизонт событий, оказывается в "ловушке". А значит, она должна возникать либо в результате вращения черной дыры, либо из аккреционного диска горячей плазмы, вокруг ЧД. Данные наблюдений, полученные с помощью телескопа Event Horizon Telescope, похоже, подтверждают первую гипотезу, показывая, как поток энергии растекается к краю M87*. Исследователи предположили, что это, возможно, происходит из-за магнитных полей, пронизывающих черную дыру.

Эксперты объяснили, что этот процесс чем-то напоминает кручение волчка, к краям которого привязаны ниточки. "Магнитные поля извлекают энергию из вращающейся черной дыры - они раскручиваются и как бы сжимают черную дыру обратно", - говорит Чейл. "Поскольку происходит выброс энергии только за счет вращения, а не за счет изменения массы, это не нарушает никаких законов физики".

Джеты черных дыр играют важную роль в перетекании энергии от центров галактик к их окраинам, поэтому выяснение того, как они приводятся в движение, имеет важнейшее значение для понимания эволюции галактик в масштабах космического времени.

Вращение черных дыр может осуществляться за счет их магнитных полей, которые выделяют в сотни миллионов раз больше энергии, чем Солнце, и могут питать их огромные струи. На снимке поляризованный вид черной дыры M87* с линиями, обозначающими ориентацию поляризации, связанную с магнитными полями. Event Horizon Telescope, EHT Collaboration/ESO

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

"Однако мы не можем с уверенностью сказать, что эти джеты питаются от самих черных дыр, пока не получим более чувствительные изображения, позволяющие наблюдать процесс ближе к краю черной дыры", - говорит Чейл, - “Это можно будет сделать с помощью следующего поколения телескопа Event Horizon Telescope, в котором будет задействовано еще больше обсерваторий по всему миру, чтобы получить более качественные изображения - и даже видео - сверхмассивных черных дыр. Но пока этот проект находится на стадии проектирования”.

#космос #черные дыры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Произошла самая сильная солнечная вспышка за последние годы: последствия ожидаются на Земле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
21
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
2
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
6
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
4
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
8
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
+
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
10
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
В Южной Корее встревожены полётами российской и китайской авиации в регионе
2

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
63
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
48
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2

Сейчас обсуждают

Павел Жданов
02:04
Зеон наше всё.
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Кирилл Прозоровский
02:03
Короче Фау с крыльями и заряд меньше. Посмотрел, маленький турбореактивный движитель чуть меньше 13 кг. Ихний. С нашим умением делать двигатели смогли ли меньше. И ещё вроде он сильно прожорливый. Ну ...
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Павел Жданов
01:54
Кому это интересно, когда ноуты с мощными видами берут в 99% из-за игр.
Apple M3 Max оказался быстрее, чем RTX 4090 в тесте транскрипции речи в неоптимизированном тесте
Bisaimon
01:53
Ps5 65к или видеокарта только?
Системы противовоздушной обороны сбили 26 беспилотников над Крымом
_LERR_
01:47
Не согласен. Сейчас каждый второй фильм на тарентах идёт с DTS. Я когда покупал новый телек Самсунг сильно расстроился, что они урезали аппаратно DTS на многих своих моделях начиная с 2018 года превра...
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
_LERR_
01:43
Сразу стало обидно за FLAC... Видимо он изобрел новый формат который можно будет запустить на кофеварке..
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
DIP48
01:41
Какой в США разгул демократии.))) Кто в кого хочет стреляет без проблем.)))
Как наушники спасли жизнь 18-летнему геймеру
SeTi2019
01:29
Ну енто все же разговорные термины, а привод были официальные
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
Boris Kopyltsov
01:27
Они хотели сделать "брутальный внедрожник"? Брутальнее "Буханки" только лошадиная упряжка или трактор..Ещё танк т-34, но гусеничную технику в город не пускают.
Cybertruck: столько стоит замена одного из гигантских дворников нового пикапа Tesla
-=metallist=-
01:23
А индусы на что?
Гендиректор Intel призвал индустрию отказаться от использования CUDA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем