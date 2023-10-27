В своей статье для электронного издания Substack военный эксперт и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен пишет, что в течение многих лет он "бил во все колокола", обращался во все возможные инстанции с жалобами на то, что уязвимые американские базы в Ираке и Сирии не имеют адекватной противовоздушной обороны. В итоге они до сих пор не защищены.

Американские военнослужащие, дислоцированные на авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке, подверглись атаке беспилотников. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / International Coalition X (бывший Twitter)

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Сообщается, что администрация Байдена попросила сделать "паузу" в предстоящей израильской наземной атаке на Газу, чтобы Пентагон мог срочно перебросить средства противовоздушной обороны на Ближний Восток. За прошедшую неделю 21 американский военнослужащий получил легкие ранения в результате атак беспилотных летательных аппаратов на авиабазе Аль-Асад (Ирак) и в гарнизоне Аль-Танф (Сирия).

За последнюю неделю по этим базам было нанесено не менее 14 ударов, а возможно, и более 20. Количество инцидентов постоянно меняется по мере того, как Пентагон постепенно признается в произошедшем. Удары по американским базам наносились либо ударными беспилотниками, поставляемых Ираном и иранскими прокси-группировками, либо с помощью ракет, опять же поставляемых Ираном и теми же иранскими прокси.

Военный эксперт заявляет, что источник этих атак сомнений не вызывает. Однако, пишет Брайен, администрация США даже не пытается противостоять Ирану. Он утверждает, что американские военные базы в Сирии и Ираке имеют недостаточную защиту. Более того, ситуация осложняется тем, что США не преследуют проиранских ополченцев, обстреливающих американских военнослужащих из этого оружия.

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Американские войска в основном полагаются на ПВО C-RAM. C-RAM — это адаптированная к наземным условиям артиллерийская система Phalanx военно-морских сил США. Скорострельная, но рассчитанная на ведение ближнего боя система Phalanx не смогла предотвратить ни одной более-менее мощной атаки на военные корабли США, и ситуация мало чем отличается, когда речь идет о поражении беспилотников или ракет на Ближнем Востоке.

Система ПВО C-RAM, так же, как и Phalanx, испытывает серьезные проблемы в ночное время, поскольку в основном полагается на визуальное распознавание приближающихся угроз. Иранские беспилотники изготовлены из пластика или какого-то другого неотражающего материала, поэтому они обладают довольно низкой радиолокационной заметностью, а то и вообще не заметны, особенно ночью или в условиях недостаточной освещенности.

Тем не менее, если верить сообщениям Пентагона, некоторые ракеты и беспилотники были сбиты, возможно, с помощью C-RAM. К счастью для американских военнослужащих, пишет Брайен, используемые ополченцами ракеты неточны и могут быть отслежены радаром, правда вот сбить их - это уже совсем другое дело. Но главная проблема заключается в том, что Вашингтон до сих пор даже не попытался обеспечить надежную защиту американских баз.

Вашингтон мог хотя бы частично что-то предпринять, если бы он прислушался к предупреждениям и действительно заботился о судьбах американских военнослужащих. Теперь это ясно как день - США не в грош не ставят жизни своих солдат.

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Обломки иранского беспилотного летательного аппарата, сбитого в районе Багдада в целях "возмездия". Остатки беспилотника находятся на территории аэропорта Багдада, Ирак, понедельник, 3 января 2022 года, после атаки, произошедшей в годовщину убийства американцами в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / International Coalition

Ранее Пентагон закупил две батареи израильской системы "Железный купол" и в течение нескольких лет якобы изучал возможность ее применения. В 2021 году Пентагон без видимых на то причин отправил "Железный купол" на Гуам, хоят прекрасно понимали, что угроза для Гуама со стороны Китая — это тяжелые ракеты. А система "Железный купол" предназначена для борьбы с оружием ополченцев или военизированных формирований типа ХАМАС или "Хезболлы", а не с тяжелыми ракетами. Теперь же Пентагон заявил, что две батареи "Железного купола" упаковываются в коробки и отправляются в Израиль, где они крайне необходимы.

Теперь, когда речь зашла о создании эффективной противоракетной обороны для американских баз в Ираке и Сирии, у Пентагона ничего не осталось. У Америки есть известная система Patriot, но Patriot бесполезен для противодействия медленно летящим беспилотникам или дешевым ракетам.

Вашингтон мог бы приобрести системы Iron Dome для своих военных баз на Ближнем Востоке, но отказался от этой затеи, решив разработать собственную альтернативу с нуля. Однако пройдет еще много лет, прежде чем эта "интегрированная" альтернатива будет принята на вооружение, если, конечно, она вообще окажется работоспособной. Более того, потребуется создать новую инфраструктуру для производства оружия, а также разработать систему материально-технического обеспечения, поддержки и обучения, поскольку в настоящее время их просто не существует.

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Армия США называет эту программу Системой защиты от непрямого огня (Indirect Fire Protection Capability, IFPC), что само по себе весьма любопытно, поскольку при обстреле американских баз используется совершенно другая тактика. Система IFPC стреляет ракетами AIM-9X Sidewinder, которые отслеживают инфракрасные сигнатуры. У беспилотников инфракрасные сигнатуры практически отсутствуют. AIM-9X (и еще более дальнобойные и более дорогие AIM-120 AMRAAM, использующие радиолокатор), вероятно, будут работать против крылатых ракет и, может быть против дешевых ракет (при условии, если будут вовремя запущены), но нет никаких гарантий, что они будут эффективны.

Обычно ополченцы в Ираке или Сирии устанавливают несколько ракет или беспилотников в автомобиль или пикап, подъезжают к американской базе и производят пуск. Солдаты США практически не успевают среагировать, поскольку оружие в буквальном смысле "перелетает" через забор.

В отличие от этого, "Железный купол" уже был испытан против крылатых ракет и беспилотников, и он действительно работает. Морская пехота, в отличие от армии США, после испытаний "Железного купола" закупила несколько батарей - но, почему то, также как и армия, захотела разработать свою собственную систему. В итоге: еще больше проблем с созданием эффективного оружия.

Одной из главных причин отсутствия эффективных средств противовоздушной обороны в Соединенных Штатах является упорное сопротивление военных ведомств приобретать технологии за рубежом и внедрять их в кратчайшие сроки. Большое количество надуманных причин не оправдывает безалаберности армии США и ее неспособности защитить американские базы и войска, утверждает бывший сотрудник Пентагона.

Учитывая сложившуюся ситуацию, у Соединенных Штатов есть несколько вариантов решения этой проблемы. Один из них - вывести свои войска с весьма уязвимых баз в Ираке и Сирии. Обратной стороной этого шага станет то, что в регионе это будет воспринято как бегство, что нанесет еще один удар по престижу США и их сдерживанию. Весь Ближний Восток будет петь и плясать на улицах.

Второй вариант - уничтожить всех ополченцев - начать борьбу с иранскими прокси и вывести их из игры. Это будет довольно трудно сделать, но США когда-то уже это делали, возможно получится и теперь, пишет Брайен.

Система вооружения Phalanx "Фаланга". Система вооружения Phalanx "Фаланга". На море ВМС США используют систему Phalanx для поражения противокорабельных ракет и близко расположенных угроз, прорвавших другие линии обороны. На суше армия США использует эту систему для обнаружения и противодействия ракетным, артиллерийским и минометным системам. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / International Coalition / Raytheon.

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Когда вы позволяете проблеме разрастаться, она только усугубляется, в чем Израиль убедился на собственном опыте. В целом отсутствие реакции США на атаки американских баз просто поражает. В настоящее время нет никаких оснований полагать, что администрация Байдена сделает хоть что-то, помимо того, что будет и дальше подвергать американских солдат на американских базах риску новых атак, заключил бывший сотрудник Пентагона.