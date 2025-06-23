Обещанного три патча ждут: обновление 2.3 для Cyberpunk 2077, которое должно было выйти 26 июня, не увидит свет в срок

Не так давно CD Projekt Red официально объявили об еще одном готовящемся патче для Cyberpunk 2077, который в этот раз уж точно должен был стать последним. Дату выхода анонсировали на 26 июня, однако, студия решила перенести выход очередного обновления. Об этом официально сообщили представители CD Projekt RED, сославшись на необходимость «доработать и отполировать апдейт до идеала».

Это не будет какое-то очень крупное обновление, по масштабу его можно сравнить с патчем 2.2, где в игру добавили множество вариантов для кастомизации персонажа, авто и улучшили фоторежим. Правда, что конкретно появится на этот раз разработчики пока не раскрывают.

На данный момент известно следующее:

Изначальная дата релиза: 26 июня;

Новая дата: неизвестна (возможно, июль, но без гарантий);

Патч 2.3 готовит «существенные улучшения» – это может быть баланс или улучшение ИИ ботов;

Работает второстепенная команда, основная занята сиквелом Cyberpunk;

CDPR, скорее всего, помогает студия Virtuos (вместе с ней делали патч 2.2).

Похоже, "последний патч" был снова не последним, и игра продолжает жить, пусть и не в те сроки, что обещаны.



