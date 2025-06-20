Разработкой занимается студия 24 Entertainment Linʼan

Сегодня компания NetEase официально представила свой новый проект, который будет полностью одиночной ААА-игрой. Издатель выложил полноценный трейлер и рассказал о деталях игры. События будут разворачиваться в Китае времен правления династии Тан, а именно в конце этой эпохи (конец IX – начало XX веков).

В качестве главных действующих лиц представлены безымянный гонцец и его молодой сын, которые во время восстания в Дуньхуане должны пересечь более 1500 км опасной территории, чтобы доставить критически важное послание в Чанъань – сердце умирающей империи. Игра будет представлять из себя action-adventure с видом от третьего лица.

Разработчики обещают игрокам следующее:

Кинематографическое повествование, где будут затронуты тему семьи, чести, жертвенности и культурной идентичности.

Реалистичные бои, которые будут сочетать в себе скрытность и механики выживания.

Обширные ландшафты, вдохновленные разнообразными ландшафтами Восточной и Центральной Азии, такими как Дуньхуан

Судя по описанию игры на официальном сайте NetEase, студия хочет рассказать историю не о великих генералах и известных героях, а о простых людях, которые исходя из долга перед страной и любви к семье готовые на великие подвиги.

Дата релиза пока не объявлена.