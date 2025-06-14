В игре может присутствовать эксклюзивная музыка артиста

В последнее время, когда разработка Grand Theft Auto 6 находится на самой активной стадии, все чаще всплывают слухи и инсайды, касающиеся музыки в игре. Так, уже Schoolboy Q и T-Pain обмолвились о том, что работали с Rockstar Games для музыки в игре. Так, рэпер Schoolboy Q уже имеет опыт работы с GTA V, где на радио присутствуют его композиции. Такие же слухи ходят и о DJ Khaled.

В одном из интервью, американский продюсер и рэпер Джермейн Дюпри заявил о том, что Rockstar Games связались с ним для работы над GTA, но не уточнил часть, что является важным, поскольку это может быть и контент для GTA Online. Он сообщил следующее: «Они попросили меня поучаствовать в Grand Theft Auto… У Дрейка своя радиостанция в Grand Theft Auto». Он не уточнил, согласился ли на предложение Rockstar, но упоминание Дрейка, которого не было в GTA V, практически подтверждает, что речь идёт именно о GTA VI.

Дюпри добавил: «Дрейк может загружать музыку, которую мы, возможно, ещё даже нигде не слышали, прямо в видеоигру». Это может означать, что радиостанция будет динамической, где со временем исполнитель сможет стримить эксклюзивные и неизданные треки и страивать премьеры прямо в игре.

Подобные коллаборации с музыкантами не являются чем-то новым для игровой индустрии. В той же GTA Online есть DLC, где в центре внимания находится Доктор Дре. Помимо игрового контента, он также принес в игру несколько эксклюзивных музыкальных композиций, которые официально нигде не появлялись еще два месяца.



