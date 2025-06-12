Анонс был сделан во время презентации Konami Press Start

В рамках презентации Konami Press Start компания сделала неожиданный анонс разработки ремейка оригинального Silent Hill, которым будет заниматься польская компания Bloober Team, уже подарившая миру ремейк Silent Hill 2. Несмотря на то, что фанаты ожидали анонса DLC Born from a Wish для Silent Hill 2, анонс ремейка классической части был принят с восторгом.

Игра официально получила статус «‎в разработке», поэтому говорить о сроках релиза пока что не приходится.

Оригинальная игра вышла в далеком 1999 году и была выпущена эксклюзивно для первой PlayStation. Полностью выполненная в трехмерной графике и с интересным сюжетом, игра получила восторженные отзывы прессы и игроков, а также стала коммерчески успешной, положив начало новой франшизе. Ранее сообщалось о более чем двух миллионах проданных копий.

На презентации также была показана Silent Hill f с некоторыми новыми кадрами. Разработчики отметили, что Silent Hill была смешением американского и японского стилей хорроров. В Silent Hill f Konami хотят на 100% отразить японский стиль устрашения. Поэтому издатель искал японскую или другую азиатскую студию. На их взгляд, Neobards Entertainment отлично справилась с задачей. Дата релиза Silent Hill f, напротив, озвучена: игра должна выйти 25 сентября 2025.