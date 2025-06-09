Konami анонсировала свою презентацию, которая состоится 12 июня

Сегодня Konami официально анонсировала новую презентацию под названием Press Start, которая состоится на YouTube и Twitch каналах компании. Июнь уже много лет является главным игровым месяцем, когда большое количество издателей анонсирует свои планы по играм на ближайшее время. Если раньше этим была знаменита выставка E3, которая даже проходила оффлайн, то после ее отмены место июньских игровых шоу заняли другие. Так, уже состоялись Summer Game Fest 2025, Day of the Devs, Wholesome Direct 2025, Future Games Show: Summer Showcase, Xbox Games Showcase 2025 и PC Gaming Show 2025.

Но не все издатели просто ходят в гости на крупные шоу. Многие стали организовывать свои мероприятия, и Konami не стала исключением. Уже 12 июня в 16:00 по московскому времени состоится Press Start, где Konami расскажет о своих главных крупных релизах – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill f, но могут появиться и неожиданные анонсы, например анонс недавнего ремейка Silent Hill 2 на консоли Xbox или DLC для неё же. Продолжительность трансляции ожидается 37 минут.

Обе эти игры должны выйти в течение следующих нескольких месяцев, и Konami хочет максимально завлечь аудиторию новыми подробностями, которых мы увидим больше, чем нам показали на State of Play.

Анонс Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 26 августа, а Silent Hill f обещает появиться в продаже 25 сентября.