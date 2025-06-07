На Summer Game Fest была анонсирована новая часть культовой серии

Capcom официально представили новую часть в своей культовой серии игр – Resident Evil Requiem. Это новая номерная часть, по аналогии с Resident Evil: Village, где авторы спрятали римскую VIII в подзаголовке, а теперь 9 находится в слове requiem.

На Summer Game Fest был представлен первый трейлер игры. Как понятно из самого трейлера, главной героиней в игре станет Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak, которая выходила в 2003 году для PlayStation 2. Сюжет игры развивался в первые часы после начала эпидемии в Раккун-сити, и в новой части мы также заглянем в этот город.

Capcom обещает игрокам "новую эру сурвайвал-хорроров", которая начнется вместе с выходом девятой части Resident Evil. Помимо Грейс, вторым главным героем станет любимый всеми Леон Кеннеди, которому, по всей видимости, придется вернуться в Раккун-сити спустя более 20 лет после ночи, изменившей его жизнь.

Релиз игры запланирован на 27 февраля 2026 года. На странице игры в Steam указано наличие русских субтитров и озвучки.