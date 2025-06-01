Геральт мог быть еще более оголенным в этой культовой сцене

На официальном YouTube канале серии игр The Witcher вышло 20-минутное видео в честь 10-летнего юбилея игры, где разработчики отпраздновали круглую дату и рассказали детали из истории создания игры. Самой интересной деталью, которая взбудоражила фанатов Геральта, стала история о том, что разработчики очень долго обсуждали степень оголенности героя в знаменитой открывающей сцене.

Директор по повествованию Филип Вебер говорит, что «одна из самых длинных переписок» в истории студии была о том, насколько голым должен быть Геральт, когда он встает в ванне, или, другими словами, «сколько мы должны показывать?»

По словам нарративного директора Филипа Вебера, компромисс всё-таки был найден — и получившаяся сцена стала культовой: «Мы показали наготу в некоем европейском стиле». По сути, это означает, что то, как они показали Геральта, было сделано со вкусом, и что ради этого можно было бы легко зайти гораздо дальше.

Стоит помнить, что сцена в ванной – это введение ко всей игре и, вероятно, первый раз, когда многие люди вообще играли в «Ведьмака». Она должна была задать тон всей игре, и разработчики считают, что они со своей задачей справились.