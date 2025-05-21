Официальной информации о том, действительно ли актёр участвовал в игре, нет. Возможно, Rockstar использовали его внешность как основу для создания образа персонажа, не привлекая самого актёра к процессу.

Второй трейлер для Grand Theft Auto 6 вышел чуть более двух недель назад, но новости о новом хите от Rockstar Games продолжают появляться. Актер испанского происхождения Оскар Хаэнада, известный по ролям в «Рэмбо: Последняя Кровь» и «Ходячие Мертвецы: Дэрил Диксон», опубликовал фотографию, где мелькает Рауль Баутиста, из-за чего пошли такие спекуляции.

Рауль Баутиста удостоился отдельного описания на сайте Rockstar, что говорит о том, что это будет значимый второстепенный персонаж, который будет выдавать главным героям задания. «Уверенность в себе, обаяние, острый ум – это всё про него. Рауль – бывалый грабитель банков, и он постоянно присматривает себе новых сообщников, готовых пойти на большой риск ради большого куша», – вот как описывают персонажа разработчики.

Неизвестно, действительно ли актер принял участие в игре. Не исключено, что Rockstar просто взяли его внешность за прототип, от которого уже создавался дальнейший образ персонажа, без участия самого актера. С другой стороны, разработчики могли позвать Оскара Хаэнаду в GTA 6, и актер только что нарушил соглашение о неразглашении информации.