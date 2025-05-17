Разработчики мода NaturalVision обновили модификацию для Enhanced версии игры.

Пока в сети продолжается активное обсуждение второго трейлера GTA 6, сообщество модеров для GTA 5 не сидело сложа руки. Разработчики из Razedmods выпустили новую версию своего нашумевшего проекта – NaturalVision Enhanced. Данный мод всегда славился тем, что выводил графику GTA 5 на достойный современный уровень, улучшая техническое состояние игры.

После выхода GTA 5 Enhanced разработчики мода пообещали обновить модификацию, выпустив мод для улучшенной версии игры. Данная визуальная модификация разработана для того, чтобы в полной мере использовать новые возможности трассировки лучей.

В моде переработаны:

Погодные эффекты, освещение выполнено с помощью трассировки лучей Текстуры мира, модели персонажей и растительности Улучшена цветокоррекция для более реалистичного отображения игрового мира

Мододелам удалось в полной мере раскрыть весь потенциал улучшенного движка RAGE, на котором базируется GTA 5 Enhanced. Судя по многочисленным отзывам пользователей, Лос-Сантос выглядит как настоящий город и это является достойным поводом для повторного прохождения игры. Это максимум, который игроки могут получить от GTA 5 перед выходом GTA 6.

Модификация уже доступна для скачки, однако данный мод требует серьезной видеокарты, способной потянуть все нововведенные особенности.