Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
Разработчики мода NaturalVision обновили модификацию для Enhanced версии игры.

Пока в сети продолжается активное обсуждение второго трейлера GTA 6, сообщество модеров для GTA 5 не сидело сложа руки. Разработчики из Razedmods выпустили новую версию своего нашумевшего проекта – NaturalVision Enhanced. Данный мод всегда славился тем, что выводил графику GTA 5 на достойный современный уровень, улучшая техническое состояние игры.

После выхода GTA 5 Enhanced разработчики мода пообещали обновить модификацию, выпустив мод для улучшенной версии игры. Данная визуальная модификация разработана для того, чтобы в полной мере использовать новые возможности трассировки лучей. 

В моде переработаны:

  1. Погодные эффекты, освещение выполнено с помощью трассировки лучей
  2. Текстуры мира, модели персонажей и растительности
  3. Улучшена цветокоррекция для более реалистичного отображения игрового мира

Мододелам удалось в полной мере раскрыть весь потенциал улучшенного движка RAGE, на котором базируется GTA 5 Enhanced. Судя по многочисленным отзывам пользователей, Лос-Сантос выглядит как настоящий город и это является достойным поводом для повторного прохождения игры. Это максимум, который игроки могут получить от GTA 5 перед выходом GTA 6.

Модификация уже доступна для скачки, однако данный мод требует серьезной видеокарты, способной потянуть все нововведенные особенности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 5 #моды #gta 5 enhanced #natural vision
Источник: razedmods.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
4
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
3
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
Intel сообщила о низком спросе на свои будущие техпроцессы 18A и 14A
+
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
Президент США Дональд Трамп просит Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
+
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
+
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
+
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
«Калашников» впервые показал элементы нового комплекта обмундирования «Новатор» — ВКПО 3.2
+
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
3
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
На выставке в Москве впервые показали вживую беспилотник С-76 с вертикальным взлётом
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
1

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
53
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
22
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
87
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
26
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
2

Сейчас обсуждают

si-cat
13:28
С чего бы? Дойчебыдло никто спрашивать не будет, а пилорама должна работать 🤣
В Германии рассматривают возможность приобретения у США ракет Tomahawk
Alex Z
13:26
в то время зионы не были дешевле. это в наше время они стоят чуть дороже мусора
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Vito Vago
13:14
У аналитика данные от страны 404...
Таиландский аналитик считает примирение Москвы и Киева в текущих условиях почти невозможным
Alex Z
13:12
здец) лучшие процы были во времена первых целеронов. на вроде 300A. с разгоном до 500mhz. . а это сборник шлака 2500 хоть и дешевле 2600, но 2600 благодаря 8 потокам куда лучше себя показал на долгоср...
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
linux4ever
13:11
Учитывая, что в автосервисах компы с базами клиентов протроянены почти все, то неудивительно.
Часть телефонных аферистов переключилась на клиентов автосервисов
wIIzlyasobaka
13:05
о "дороговизне видеоигр"? много ли кого держут в заложниках и говорят купить игру? То бишь игру бесплатно никак не скачать в интернете в 2025 году?
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Александр Никулин
12:54
Если так подумать, то РФ побеждена выходцами с Кавказа, не зря Москву Москвобадом называют.
В Германии рассматривают возможность приобретения у США ракет Tomahawk
Дима
12:47
Кстати, ты в курсе куда и кто? Или замяли? Мне инфа кроме наличия 12 чемоданов на борту не попадалась. кроме того, что это типа уборщица посольства отправила
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Погонщик либерастиков
12:44
Германия уже побеждена изнутри интервенцией арабов, никакие ракеты не помогут. Деиндустриализация и энергокризис с конскими ценами там уже обыденность.
В Германии рассматривают возможность приобретения у США ракет Tomahawk
Робин Гудеичь
12:44
Почему-то когда берут мощную видеокарту, где рекомендуют блок питания 850 ват, люди не ставят под сомнение что старый на 300 не потянет, а тут у людей какое-то недоумение и теория заговора, когда начи...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем