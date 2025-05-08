Кодзима задумал продолжение Death Stranding, но работой может заняться кто-то другой

На закрытом показе Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзима поделился подробностями о будущем франшизы. По словам геймдизайнера, у него уже есть идея для третьей части, но он не собирается заниматься её реализацией лично.

Death Stranding 2, события которого развернутся в Австралии, выйдет на PlayStation 5 26 июня 2025 года. Как объяснил Кодзима, выбор нового континента был продиктован желанием уйти от повторения американской географии из оригинала. По его словам, Австралия – это идеальный по масштабу и форме кандидат для места действия новой игры.

Одним из сюжетных нововведений станет портал, который позволяет герою перемещаться на другие континенты. Кодзима признался, что с таким элементом можно было бы выпускать бесконечное количество продолжений, но сам он ограничится лишь концептом для следующей игры. Геймдизайнер заявил, что у него уже есть идея для еще одной части, однако он не собирается воплощать её сам, но, возможно, кто-то другой сможет её реализовать.

Тем временем журналисты сообщают, что в Death Stranding 2 будет более динамичный геймплей, отсылки к Metal Gear Solid и масса сюрпризов, включая нового антагониста в исполнении Луки Маринелли. Игравшие отмечают, что сиквел стал настоящим духовным наследником MGS. А прохождение составит 60-80 часов в зависимости от стиля игры (у одного журналиста было пройдено 40% за 30 часов).