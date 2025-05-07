Экс-сотрудники Bungie работают над необычной кооперативной игрой

Sony официально анонсировала создание teamLFG – своей новой внутренней студии, которая сфокусирована на мультиплеерных экшенах. Название намекает на знакомую многим геймерам аббревиатуру "Looking For Group", что ясно дает понять: в центре внимания будут кооперативные проекты и командное взаимодействие.

В команду вошли как новички, так и ветераны индустрии, в том числе разработчики с опытом работы в Bungie, а также над такими хитами, как Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox и Rec Room. Такой состав говорит о серьёзных намерениях и большом потенциале в мультиплеерных играх.

Первым проектом teamLFG станет игра, которая ранее всплывала в утечках под названием Gummy Bears. Она разрабатывается минимум с 2022 года и описывается как мультижанровая командная игра, сочетающая элементы файтинга, платформера, MOBA, и других. Мир проекта будет лёгким по тону, с долей юмора и оригинальным научно-фантастическим сеттингом, где игроки смогут создавать группы и исследовать мифическую вселенную.

К анонсу PlayStation также приложила концепт-арты, которые демонстрируют стилизованный и яркий визуальный стиль проекта – с оттенком комедии и абсурда.