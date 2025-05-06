После новостей о переносе разработчики решили порадовать игроков

Неожиданно для всех Rockstar Games опубликовали второй трейлер Grand Theft Auto 6. В ролике присутствуют русские субтитры. Помимо трейлера компания опубликовала новый постер.

В этот раз повествование в трейлере начинается от лица Джейсона, в отличие от первого, который вышел в декабре 2023 года. Джейсон Дюваль, именно так зовут одного из главных героев, занимается грабежом и вымогательствами вместе со своей возлюбленной Люсией. В трейлере показано, как он встречает ее из тюремного заключения, после чего парочка возвращается к своим криминальным делам. В трейлере сделан большой акцент на их любовные отношения, так что теперь можно с уверенностью сказать, что Rockstar Games вдохновлялись историей Бонни и Клайда. Также Rockstar Games порадовали фанатов GTA: Vice City, ведь нам показали Фила, владельца оружейного магазина, который был знаком с Томми Версетти, главным героем классической игры.

В ролике нет геймплейных кадров, однако в конце указано, что запись была сделана на консоли Playstation 5.

Релиз ожидается 26 мая 2026 года на Playstation 5 и Xbox Series X|S.