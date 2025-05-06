Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Rockstar Games опубликовала второй трейлер игры Grand Theft Auto 6
После новостей о переносе разработчики решили порадовать игроков

Неожиданно для всех Rockstar Games опубликовали второй трейлер Grand Theft Auto 6. В ролике присутствуют русские субтитры. Помимо трейлера компания опубликовала новый постер.

В этот раз повествование в трейлере начинается от лица Джейсона, в отличие от первого, который вышел в декабре 2023 года. Джейсон Дюваль, именно так зовут одного из главных героев, занимается грабежом и вымогательствами вместе со своей возлюбленной Люсией. В трейлере показано, как он встречает ее из тюремного заключения, после чего парочка возвращается к своим криминальным делам. В трейлере сделан большой акцент на их любовные отношения, так что теперь можно с уверенностью сказать, что Rockstar Games вдохновлялись историей Бонни и Клайда. Также Rockstar Games порадовали фанатов GTA: Vice City, ведь нам показали Фила, владельца оружейного магазина, который был знаком с Томми Версетти, главным героем классической игры.

В ролике нет геймплейных кадров, однако в конце указано, что запись была сделана на консоли Playstation 5.

Релиз ожидается 26 мая 2026 года на Playstation 5 и Xbox Series X|S.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #gta #гта 6
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
34
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
24
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
8
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
3
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
+
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+
Сколько будет давать за 1 доллар летом 2025 года, и при каких условиях рубль снова может подорожать
6
My Esel представила электровелосипед M-Cross с деревянной рамой и съёмным аккумулятором 630 Вт·ч
1
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
Вышла версия 25.05 Grasping Fortune модификации Tamriel Rebuilt для The Elder Scrolls III: Morrowind
+
Microsoft рассказала о возросшей скорости выполнения задач ПК с Windows 11 по сравнению с Windows 10
3
Эксперт составил рейтинг лучших БП для ПК по соотношению цены и качества на 2025 год
+

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
38
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
38
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
7
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
11
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
19
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
16:47
Да и сейчас так же. Одна из лучших семерок до сих пор.
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
Мятный Леденец
16:47
пруфов от него, как всегда, не будет, он слит и опущен
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
usr721
16:46
Не только от Запада.
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
Мятный Леденец
16:45
Кто и кому жаловался, не тебе ли лично в харю в Кривом Роге?
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Саша Юрьев
16:44
В смысле ультравысокие небоскребы? В ММДЦ башня Федерация Восток 351 м!
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
Midnight Sun
16:44
Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги 😂
Премьер Венгрии считает возможное вступление Украины в ЕС невыгодным для Европы
OgoGoLog
16:43
Если он перестанет юлить задницей, то она у него отвалится.
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Мятный Леденец
16:42
Вот беда, а в Украину картошку неоткуда не завозят и своей нет. Да собственно зачем вам картошка, её есть не кому, хохлы вымерли на Украине, а иностранные наёмники сухпаями харчуются
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
OgoGoLog
16:42
И? Бананов из РФ нет, какой позор (пофиг).
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Bryant333
16:41
Ничего личного, только бизнес. А раньше это называлось спекуляцией.
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем