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Amogus54
Бывший разработчик Rockstar Вермей заявил, что переносов GTA 6 больше не будет
Один из разработчиков GTA IV и Red Dead Redemption II считает перенос маловероятным

Как стало известно 2 мая, Rockstar Games официально перенесла релиз GTA 6 с осени этого года на 26 мая 2026 года. Оббе Вермей, ранее работавший в Rockstar North, а теперь известный поставщик новостей по играм компании, высказался насчет еще одного переноса ожидаемой игры. По его словам, GTA 6 больше не перенесут, поскольку Rockstar не стала бы называть точную дату, если бы не была в ней уверена.

Релиз в мае 2026 года состоится для консолей текущего поколения, а версия для ПК, скорее всего, выйдет где-то через год. Некоторые фанаты спекулируют на тему ПК-релиза, якобы игра была отложена для того, чтобы выйти и на ПК, но Оббе Вермей так не считает.

Но ПК-версия не является единственным полем для обсуждений среди ждущих игру. Как известно, главные герои GTA 6, Люсия и Джейсон, вдохновлены реальными личностями – известными американскими грабителями Бонни и Клайдом. Игру перенесли на 26 мая – дату похорон Бонни Паркер. Ранее фанаты предполагали о появлении новостей в день гибели бандитов – 23 мая, но заявление о переносе было сделано 2 мая.

Еще одной грустной новостью для русскоязычных поклонников является тот факт, что заявление о переносе не было переведено на русский язык, что вселяет сомнение в возможность перевода игры.

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Источник: notebookcheck.net
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