Rockstar Games выпустила заявление, в котором обратилась к игрокам с новостью о переносе

Grand Theft Auto VI появится в продаже на консолях текущего поколения только 26 мая 2026 года. Rockstar Games обратилась к игрокам и призвала всех ждущих запастись терпением. Команда разработчиков поблагодарила сообщество за поддержку и выразила желание оправдать все ожидания, возложенные на игру. По словам компании, им требуется больше времени, чем ожидалось, для того, чтобы выпустить достойную игру.

Перенос не стал большим сюрпризом для геймеров. Ранее в сети множество различных инсайдеров разной степени доверия говорили о возможном переносе игры. Тем не менее, сегодня у игроков появилась точная дата релиза, поскольку ранее ничего официального, кроме "coming 2025" у игроков не было. Зато теперь многие игровые издатели, которые бы боялись выпускать свои игры рядом с релизом GTA 6 имеют чуть более точное представление о дате выхода главного видеоигрового релиза десятилетия.

Смещение даты релиза не является чем-то новым для Rockstar Games. Все их последние игры переносились со своей изначально запланированной даты релиза на более поздний срок.