Киновселенная Marvel устала от себя самой — и Файги это знает.

Согласно The Wall Street Journal, Кевин Файги, руководитель Marvel Studios, признал упадок франшизы. За последние годы количество сериалов и фильмов увеличилось настолько, что даже преданным фанатам стало трудно следить за развитием событий в киновселенной. По словам инсайдеров, просмотр новых проектов Marvel для самих продюсеров стал напоминать выполнение домашней работы, а не развлечение.

После грандиозного успеха «Мстителей: Финал» от Marvel требовалось больше контента для наполнения Disney+. Однако небольшая команда Файги оказалась перегруженной: он сам лично утверждал ключевые решения, из-за чего проекты часто откладывались или переделывались на поздней стадии. Это привело к сбоям в производстве и падению качества.

Несмотря на удачный старт сериалов «Ванда/Вижн» и «Локи», другие шоу, включая «Мисс Марвел» и «Секретное вторжение», оказались разочарованием. То же касается и крупных блокбастеров, которые не оправдали ожиданий ни по кассе, ни по зрительским оценкам.

Кевин Файги, по сведениям источников, пересматривает стратегию развития франшизы: сокращает количество проектов, делегирует управление сериалами и возвращает в игру проверенных звёзд. В частности, это уже видно в виде возвращения Роберта Дауни-младшего и режиссёров братьев Руссо, чтобы вернуть былую магию MCU.

Ближайшей попыткой вернуть доверие аудитории станет «Громовержцы», премьера которых уже состоялась. Если фильм встретят тепло, Marvel рассчитывает вдохновить зрителей на просмотр грядущей «Фантастической четвёрки» этим летом, которая будет тесно связана с будущими событиями «Мстителей: Судный день».